TELeKONOM: Aliatel nabízí zelené linky...

- Telekomunikační firma Aliatel začala včera poskytovat službu tzv. zelených linek, tedy pronájmu linky s předčíslím 0800, na niž je možné volat zdarma. Služba Profit Call 800 je určena pro bezplatné volání ze všech telefonních sítí v ČR, sdělila firma. Službu vedle dominantního Českého Telecomu již nabízejí například společnosti Contactel a GTS.

O cenách propojení telekomunikačních sítí pro volání na zelené linky rozhodl Český telekomunikační úřad letos v září. Náklady spojené se zřízením a jednotlivými hovory hradí volaný, tedy společnost, která příslušnou telefonní linku využívá. Tato služba pro ni představuje efektivní způsob komunikace se zákazníky, zaměstnanci nebo obchodními partnery.

Společnost Aliatel poskytuje hlasové, datové a internetové služby. Jejím majitelem jsou elektrorozvodné společnosti (60 procent) a německá RWE Telliance. Stožáry akcionářů s vedením vysokého napětí Aliatel využívá pro svou optickou páteřní síť.

Aliatel a. s. vznikla v roce 1996 a nyní zaměstnává 360 lidí. Její základní kapitál je 2,7 miliardy korun. V letošním roce očekává tržby přes miliardu korun.

HELSINKY/STOCKHOLM/MNICHOV - Přední evropští výrobci telekomunikačních zařízení včera oznámili, že získali velké zakázky na vytvoření vysokorychlostní sítě mobilních telefonů ve Spojených státech. Společnosti Nokia, Ericsson a Siemens byly v říjnu vybrány, aby zdokonalily síť amerického mobilního operátora Cingular v rámci dohody, jejíž hodnota se odhaduje na zhruba tři miliardy dolarů.

Finská společnost Nokia, která je největším světovým výrobcem mobilních telefonů, dnes uvedla, že její podíl na této dohodě přesahuje jednu miliardu dolarů. Švédský Ericsson na tuto zprávu reagoval prohlášením, že jeho podíl na zmíněném kontraktu je výrazně větší, ale dodal, že na základě dohody s firmou Cingular nemůže zveřejnit konkrétní částku.

Německá firma Siemens pak oznámila, že její podíl činí 600 milionů dolarů a zahrnuje dodávku značného množství mobilních telefonů. Podle průmyslových zdrojů by mohlo jít o více než jeden milion přístrojů, napsala agentura Reuters.

NEW YORK - Americký softwarový gigant Microsoft se snaží restrukturovat svoji investici ve výši 5 miliard dolarů do největšího amerického telekomunikačního operátora, společnosti AT&T. V rámci této snahy chce investovat další čtyři až pět miliard, které by AT&T měly umožnit udržená kontroly nad svou televizní kabelovou sítí.

Microsoft je jednou z několika společností, která se o účast v AT&T uchází. Kromě obří firmy Billa Gatese jsou ve hře nejméně tři kabelové soplečnosti, mezi nimi i Comcast, který v červnu podal nevyžádanou nabídku na převzetí širokopásmového businessu AT&T. Dalšími uchazeči jsou AOL Time Warner a Cox Communications.

Všechny návrhy musely být podány do včerejšího večera amerického východního času. Všeobecně se má za to, že si vedení AT&0T v čele s Michaelem Armstrongem bude chtít udržet kontrolu nad svou kabelovou divizí, a že tudíž bude nejpříznivěji nakloněno právě nabídce Microsoftu.

PRAHA - Ministerstvo financí odhaduje, že regulované ceny telekomunikačních služeb v příštím roce vzrostou o zhruba jedno procento. Zástupci MF to uvedli na včerejší tiskové konferenci. Regulace cen v telekomunikacích se týká zejména Českého Telecomu. O tarifech rozhoduje Český telekomunikační úřad.

Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy jednání stále pokračují a ceny pro rok 2002 nejsou stanoveny. Firma se podle něj chce pro příští rok orientovat na rozšíření volitelných cenových programů pro podniky i domácnosti. Nyní Telecom nabízí tři programy pro domácnosti a pět volitelných cenových balíčků pro firmy.

Letos Telecom zvýšil regulované ceny v průměru téměř o jedno procento. Firma zavedla volitelné cenové programy, přešla z impulsní na minutovou tarifikaci a rozdělila zákazníky na domácnosti a podniky. Domácnosti platí paušální poplatek 175 Kč nebo 225 Kč měsíčně a podniky 225 Kč měsíčně. Minuta místního hovoru vyjde v době silného provozu u základního cenového programu na 1,45 Kč.