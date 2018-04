TELeKONOM: Aliatel chce v dubnu spustit ADSL...

PRAHA - Společnost Aliatel plánuje začít nabízet vysokorychlostní internet ADSL nejpozději od 1. dubna. Cena základní služby s rychlostí 192/64 kbit/s by se mohla pohybovat kolem 1500 korun. Službu chce firma nabízet podnikům i domácnostem. Firma nyní jedná s Českým Telecomem o podmínkách smlouvy o připojení a zároveň službu testuje, uvedl na setkání s novináři manažer pro obchod Jaroslav Beneš.

Od 1. dubna Aliatel zákazníkům nabídne rovněž telefonické připojení k internetu prostřednictvím tzv. pevné volby operátora. Telecom dosud podepsal smlouvu o ADSL se třemi operátory. S dalšími téměř dvěma desítkami jedná a službu testuje. Vysokorychlostní připojení k internetu přes běžnou telefonní linku bude zpočátku dostupné v Praze, Brně a Ostravě. Později se rozšíří i na všechna krajská a další větší města. Připojení prostřednictvím ADSL poskytuje Český Telecom velkoobchodně ostatním telekomunikačním operátorům. Vlastní nabídku koncovým zákazníkům chce firma zahájit během března.

BRATISLAVA - Český Telecom prostřednictvím své bratislavské pobočky již získal oprávnění poskytovat telekomunikační služby na Slovensku. Telecom chce nabízet zejména mezinárodní datové a tranzitní služby, o provozování hlasových služeb zatím nemá zájem, řekl dnes novinářům výkonný viceprezident pro služby velkoprodeje Pavel Jiroušek.

"Český národní operátor bude (na Slovensku) poskytovat služby místním a mezinárodním telekomunikačním operátorům a také poskytovatelům internetových služeb. Další významnou cílovou skupinou jsou velké společnosti, především ty, které působí na více trzích střední a východní Evropy," uvedla společnost.

Telecom buduje od podzimu vlastní mezinárodní optickou síť s přístupovými body v sousedních státech. Vedle Bratislavy hodlá nabízet služby i ve Vídni a Frankfurtu nad Mohanem. V Rakousku ani Německu však ještě nezískal příslušné licence. Do konce roku by měla přibýt zastoupení v Budapešti a Varšavě a Jiroušek nevyloučil ani rozšíření aktivit do dalších zemí.

"V okamžiku, kdy se projeví příležitost pro rozšíření, vstoupíme na další trhy," uvedl Jiroušek s tím, že podmínkou ro expanzi je, aby se investice stala pro společnost efektivní. Firma chce zahraniční expanzí získat nové příjmy v řádu stovek milionů korun ročně. Telecom využije jednak vlastní optickou síť v ČR, která zahrnuje 27 000 km kabelů, a jednak optické kabely pronajaté od dalších operátorů v zahraničí.

Český Telecom zatím nemá na Slovensku zájem o poskytování veřejné hlasové služby ani o provozování veřejné telefonní sítě, Jiroušek však nevyloučil, že se operátor bude v budoucnu ucházet také o tuto licenci. Telecom by tak přímo konkuroval monopolnímu poskytovateli telefonní služby pevnými telefonními linkami, společnosti Slovenské telekomunikácie.

Telecom má na českém trhu pevných linek dominantní podíl, když provozuje 3,7 milionu pevných linek. Firmu vlastní z 51 procent stát, který chce svůj podíl prodat v roce 2005.

TRHOVÁ KAMENICE - Trhová Kamenice na Chrudimsku využije přes 50 metrů vysoký vysílač mobilních operátorů jako rozhlednu. Pod vrcholem ocelové konstrukce, zhruba ve výši 40 metrů, bude mít vysílač plošinu, z níž bude možné přehlédnout značnou část mikroregionu Železné hory. Na rozhledny sází při rozvoji turistiky i sousední region Toulovcovy maštale.

"Věž bude majetkem operátora, který stavbu financuje. Obec do toho vložila pouze pozemek, který jsme museli vykoupit," řekl včera starosta Kamenice Pavel Kábele. Představitelé obce očekávají, že rozhledna turisticky zatraktivní jak obec, tak celý mikroregion Železné hory. "Okolím vedou cyklotrasy a turistické stezky, na nichž bude vyznačena i nová dominanta," uvedl starosta. Turisté se budou moci na okolí Trhové Kamenice podívat z ptačí perspektivy už letos. Rozhlednu, která má být hotova koncem dubna, bude provozovat obec.

Rozhledny dostupné z cyklotras buduje i sousední mikroregion Toulovcovy maštale. V loňském roce zpřístupnil první rozhlednu u Budislavy na Svitavsku. "Vytipovali jsme místa pro další čtyři. Máme i modely, jak by tyto objekty měly vypadat," řekl starosta Proseče na Chrudimsku Martin Beránek.

Kdy v síti cyklostezek protínajících Toulovcovy maštale přibudou další rozhledny, je podle něj otázkou peněz. Výstavba jedné přijde minimálně na půl milionu korun. Mikroregion se na ně snaží získat prostředky z Programu obnovy venkova, o grant požádá i Pardubický kraj.



RESTON (USA) - Americká telekomunikační společnost Nextel Communications Inc. v posledním čtvrtletí minulého roku vytvořila zisk 1,46 miliardy dolarů. Stejné období před rokem uzavřela se ztrátou 1,80 miliardy. Mobilní operátor včera uvedl, že mu tržby rostly díky službě pro vyřizování hovorů za pochodu, kterou si kupují spíše utrácivější zákazníci.

Nextel vytvořil zisk i přes celkově horší situaci v odvětví díky populární službě Direct Connect, kterou využívají zejména technici a stavebníci. Čtvrtletní tržby se Nextelu díky této službě zvýšily na 2,33 miliardy z 1,88 miliardy dolarů. Nextel zveřejnil čtvrtletní výsledky ze šestice velkých mobilních operátorů z USA jako poslední. Firma má ve srovnání s konkurenty jeden z nejvyšších průměrných příjmů na uživatele.

Analytici proto považují výsledky Nextelu za silné. "Myslíme si, že jsou akcie Nextelu výrazně hodnotnější, než za kolik se prodávají," řekl agentuře Reuters ekonom společnosti Ghriskey Capital Partners LLC. Akcie Nextelu šly po zprávě nahoru ještě před začátkem obchodování na Wall Street. Středeční závěrečná cena emise byla 13,48 dolaru, po zveřejnění čtvrtletního výsledku se akcie Nextelu v elektronickém systému Instinet obchodovaly za 14,23 dolaru, napsala agentura Reuters.