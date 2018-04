TELeKONOM: Aliatel bude nabízet internet...

PRAHA - Telekomunikační společnost Aliatel předpokládá, že bude v rámci služby volba operátora do konce roku nabízet i připojení k internetu. Termín spuštění závisí na uzavření smlouvy s Českým Telecomem. Na včerejším setkání s novináři to řekli zástupci společnosti.

Žádost o rozšíření smlouvy o volbě operátora o poskytování připojení k internetu podal Aliatel (kterého mezitím povodně připravily o 200 milionů korun) v srpnu. "Předpokládáme standardní tříměsíční lhůtu, během které s Českým Telecomem dohodneme podmínky. Spuštění služby proto očekáváme ke konci letošního roku," řekl ředitel Aliatelu pro regulační záležitosti Richard Stonavský. Další alternativní operátor Tele2 zatím o zavedení této služby neuvažuje, řekl marketingový ředitel společnosti Lukáš Kubín.

Společnost Contactel podle generálního ředitele Michala Čupy čeká na rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. "Do doby, než bude známé finální řešení připojování k internetu, nebudeme tuto službu spouštět. Vše tedy závisí na regulátorovi," dodal Čupa.

Český Telecom měl od října spolu s novým systémem tarifů o víkendech a svátcích nabízet telefonické připojení k internetu za paušální poplatek 399 Kč měsíčně. V rámci nových tarifů měla firma odděleně účtovat cenu za využití své sítě, ceny účtované jednotlivými poskytovateli internetu i ceny alternativních operátorů za využití jejich sítí.

ČTÚ však 11. září vydal předběžné opatření, kterým prozatím zachoval současný stav.

Zástupci společností Aliatel i Contactel chystané tarify Telecomu shodně odsoudili. Aliatel je považuje za zneužití dominantního postavení v oblasti vytáčeného přístupu k internetu. Jejich zavedením by Telecom údajně omezil konkurenci a zvýhodnil dceřinou společnost IOL, což by vedlo k naprostému ovládnutí trhu.

Podobně hovoří KPNQwest/GTS. "Pokud se zákazník rozhodne využívat služeb jiného poskytovatele internetu než Telecomu, bude to pro něj automaticky znamenat podstatně vyšší cenu za připojení k síti internet," uvedl marketingový ředitel firmy David Duroň.



PRAHA - Nové číslo Linky bezpečí, na kterou mohou bezplatně a anonymně volat děti z celé republiky se svými osobními, rodinnými nebo školními problémy, zůstane i po chystaném přečíslování v podstatě stejné. "Jen se mu ubere počáteční nula," řekla včera novinářům ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Nové číslo Linky bezpečí bude od neděle 800 155 555. Linka bude nadále fungovat nepřetržitě 24 hodin denně. "Zároveň jsme rozšířili telefonní linky, takže už se nám dovolá 15 dětí naráz," dodala Baudyšová. Na Linku bezpečí se obracejí především děti ve věku od 11 do 17 let. Nejčastěji se svěřují s problémy v rodinných vztazích a s prvními láskami. Následují hovory o šikaně a násilí včetně syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

Na Linku bezpečí volaly děti i během nedávných povodní. "Frekvence však byla slabší, než jsme čekali," řekla Baudyšová. Děti volaly proto, že měly strach o svá zvířata, kamarády nebo rodiče. Větší nápor však pracovníci linky ještě očekávají. "Posttraumatologické reakce teprve přijdou. Až se budou děti vracet do zaplavených domů, až budou mít chudší Vánoce, až začnou vnímat stres a nervozitu rodičů, kterým povodně také nepřidaly," řekla Baudyšová.

Nadace Naše dítě, která linku před osmi lety zřídila, provozuje i Rodičovskou linku pro dospělé, kteří potřebují poradit ve věci výchovy nebo mají podezření na týrání nebo

zanedbávání dětí ve svém okolí. Její číslo po přečíslovaní bude 283 852 222. Nadace provozuje i Internetovou linku - LB@linkabezpeci.cz - pro děti, které nemají přístup k telefonu, jsou v zahraničí, nebo například pro neslyšící.



PRAHA - Na ministerstvu dopravy zřejmě na konci roku nezůstane žádný ze čtyř náměstků, kteří zde působili za předchozího ministra Jaromíra Schlinga. Nový ministr Milan Šimonovský již odvolal podle sdělení tiskového oddělení náměstky pro ekonomiku a silniční dopravu. Na konci roku by měl odejít do důchodu náměstek pro železnici Pavel Stoulil a náměstkyně pro spoje Marcela Gürlichová by měla přejít pod ministra pro informatiku Vladimíra Mlynáře.

Šimonovský již v létě vyměnil náměstka pro silniční dopravu Karla Holla za místostarostu České Třebové Jiřího Kubínka a ekonomického náměstka Jiřího Matějoviče tento týden nahradil Antonín Tesařík ze společnosti Moravské naftové doly. Holla ministr vyhodil kvůli špatně vypsanému tendru na zajištění dopravně správní agendy. Matějovič odešel na nižší post v rámci resortu, protože nezvládl přípravu rozpočtu na příští rok.

Náhradu za náměstka Stoulila zatím ministr neoznámil. Gürlichová by měla s celou sekcí spojů přejít na ministerstvo pro informatiku v rámci změny kompetenčního zákona, na níž se dohodla vládní koalice při sestavování kabinetu.

HAMBURK - Německý mobilní operátor MobilCom propustí až 1600 zaměstnanců ze současných 5500 pracovníků v rámci restrukturalizačního plánu, jehož cílem je záchrana této problémové společnosti. Agentuře Reuters to včera oznámily zdroje z dozorčí rady.

Společnost bude podle těchto informací nucena vyhlásit platební neschopnost v případě odmítnutí restrukturalizačního plánu, který by měl ušetřit 110 až 130 milionů eur. Firmu

MobilCom, kterou minulý týden přestal dále finančně podporovat francouzský partner France Télécom, zachránil před hrozbou bezprostředního bankrotu úvěr, který ji zajistila německá vláda.

Německý ministr hospodářství Werner Müller v neděli oznámil, že dvě státní banky poskytnou společnosti MobilCom zvýhodněný úvěr 400 milionů eur. Ministerstvo financí včera uvedlo, že poskytnutí prvních 50 milionů eur vyžaduje souhlas Evropské komise, a dodalo, že věří ve schválení tohoto opatření, napsala agentura Reuters.

Vláda chce podle kancléře Gerharda Schrödera podpořit MobilCom i v jednání s France Télécom. Německá firma si bude chtít na Francouzích vynutit dodržení slibů, za nichž France Télécom vstupoval do partnerství s MobilComem a získal 28,5 procenta jeho akcií.

France Télécom zdůvodnil svůj krok obtížnou situací, strukturálními potížemi a slabou zákaznickou základnou německé firmy. Francouzi vstoupili do MobilComu krátce předtím, než firma v roce 2000 koupila za 8,4 miliardy eur licenci na provozování sítě třetí generace v Německu. Osud této licence je nyní nejistý.

VARŠAVA - Soukromý americký fond Elliott Advisors nabídl 1,3 miliardy eur za 100procentní podíl ve firmě Elektrim Telekomunikacja (ET), společném telekomunikačním podniku francouzské Vivendi a polské bankrotující firmy Elektrim. Joint venture ET kontroluje největšího mobilního operátora ve střední a východní Evropě, PTC, informovala včera společnost Elektrim.

Podmínkou nabídky, kterou zaslal americký fond generálnímu řediteli Vivendi, však je, že nové vedení Elektrimu zruší vyhlášení bankrotu. O ochranu před věřiteli požádal minulý týden generální ředitel polské společnosti Maciej Radziwill. Ten však byl v úterý odvolán.

Vivendi vlastní v ET podíl 51 procent a Elektrim zbývajících 49 procent. ET kontroluje mobilní společnost PTC, zbývající podíl v operátorovi vlastní Deutsche Telekom, napsala agentura Reuters. Dozorčí rada Elektrimu v úterý odvolala dosavadní vedení firmy, v jehož čele stál Maciej Radziwill. Novým generálním ředitelem se stal bývalý náměstek ministra infrastruktury Wojciech Janczyk. Ten patřil v minulosti rovněž k představitelům banky BRE, která vlastní strategický 20procentní podíl ve firmě Elektrim.

Společnost Elektrim koncem minulého týdne oznámila, že požádala o ochranu před věřiteli, a vyhlásila tak největší bankrot veřejně obchodované společnosti v Polsku. Elektrim kdysi patřil mezi nejoblíbenější tituly na burze ve Varšavě, společnost ale doplatila na svou expanzivní strategii, která ji uvrhla do hlubokých dluhů. Skupina se dostala do problémů koncem minulého roku, když nesplatila vydané konvertibilní obligace v hodnotě 480 milionů eur.