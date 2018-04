TELeKONOM: Aliance gigantů - Microsoft a Deutsche Telekom...

- Německý operátor Deutsche Telekom se dohodl s americkým softwarovým gigantem Microsoft na vytvoření aliance, která bude firmám nabízet mobilní služby. Oznámil to včera mluvčí německé společnosti na největším světovém technologickém veletrhu CeBIT, který včera začal v dolnosaském Hannoveru.

Služby se budou soustředit na mobilní přístup k firemním sítím a elektronické poště prostřednictvím mobilních telefonů nebo laptopů. Firmy již podle mluvčího Deutsche Telekom zahájily zkušební provoz těchto služeb v několika německých společnostech.

Deutsche Telekom bude s firmou Microsoft spolupracovat rovněž na optimalizaci jejího programu Stinger pro budoucí generaci mobilních telefonů, které budou umět zpracovávat elektronickou poštu, kalendáře a informace z internetu.

Dohoda, která je výsledkem tříleté spolupráce obou firem, je součástí strategie společnosti Microsoft. Má jí umožnit průnik do oblasti mobilní komunikace prostřednictvím dominantní pozice na trhu kancelářského software, napsala agentura Reuters.

BRATISLAVA - Slovenské telekomunikácie (ST) hospodařily loni s čistým ziskem 3,92 miliardy slovenských korun, což je meziročně o 3,7 miliardy korun více. Zisk před zdaněním dosáhl téměř 4,5 miliardy Sk při meziročním nárůstu 3,73 miliardy Sk.

"Uvedený nárůst je výsledkem zvýšení úspor, výnosů a příznivého výsledku čistých úroků a dalších finančních výnosů, jejichž suma představuje 164 miliónů Sk, jakož i podílu na zisku asociovaných společností ve výši 261 miliónů korun," zdůrazňuje se v zprávě o hospodaření společnosti za loňský rok.

Provozní zisk loni stoupl o 1,03 miliardy korun na 4,07 miliardy Sk a výnosy představovaly 20,11 miliardy korun při meziročním růstu o 1,74 miliardy Sk. Provozní náklady činily 16,04 miliardy Sk. Společnost loni proinvestovala 6,1 miliardy Sk, což je meziročně o 1,14 miliardy korun více než v roce 2000. Na investice tak vynaložila téměř 30 procent ze svého obratu.

Telekom však zaznamenal pokles počtu telefonních stanic. Zatímco v závěru roku evidovala společnost 1,7 miliónu stanic, loni to bylo pouze 1,58 miliónu stanic včetně veřejných telefonních automatů. Míra digitalizace dosáhla 75,3 procenta.

HANNOVER - Trh mobilních telekomunikačních sítí má před sebou další útlum a jen v letošním roce by pokles v tomto segmentu mohl proti roku 2001 činit zhruba čtyři procenta. Myslí si to zástupci americké společnosti Motorola, kteří se nyní v Hannoveru účastní největšího světového veletrhu informačních technologií CeBit.

"Čtyři procenta jsou v tomto odvětví uprostřed pásma předpovědí," upřesnil ředitel divize Telecom Carrier Solutions Group Jerry Chard. Ten v rozhovoru s agenturou Reuters zopakoval výhled na letošní rok, který firma předestřela již minulý měsíc ve francouzském Cannes. Podle těchto předpovědí firma chová pouze opatrný optimismus.

Podobný názor má také švédská společnost Ericsson, která je na trhu mobilních sítí světovou jedničkou. Zástupci firmy totiž v úterý předpověděli, že trh bude v nejlepším případě stejný jako v loňském roce, v nejhorším případě ale zaznamená pokles v rozsahu až deseti procent.

Relativně šokující sdělení ale investorům v úterý předestřela finská společnost Nokia. Ta uvedla, že letos čeká pokles tržeb, a to především v divizi mobilních sítí. Nokia ale v tomto segmentu trhu není klíčovým hráčem a její specializací je především výroba mobilních telefonů. Nokia varovala hlavně před vývojem v Číně, to ale zástupci Motoroly odmítají.

TOKIO - Japonské elektronické koncerny Toshiba Corp a Mitsubishi Electric Corp. budou spolupracovat ve vývoji nových mobilních telefonů, a to jak přístrojů pro současné sítě GSM, tak pro pokročilou třetí generaci s přístupem na internet. Firmy projekt představily společně na včerejší tiskové konferenci.

Koncerny zahájí spolupráci v dubnu, první výrobky by se měly dostat na trh v roce 2004. Služby pro třetí generaci mobilních telefonů představili japonští operátoři loni v říjnu, v Evropě by se měly rozšířit během dvou let.

Ke spolupráci ve vývoji telefonů pro tento trh nutí firmy technologická náročnost a vysoké náklady. Mobily třetí generace budou kromě internetu nabízet i přenos živého obrazu. Navíc se firmy spojují, aby byly schopny konkurovat světovému lídru, jímž je finská Nokia.

Aliance Toshiby s Mitsubishi bude mít dalšího konkurenta například ve spojení japonských rivalů NEC a Matsushita Electric. Ti se na společném vývoji software pro nové mobilní telefony dohodli již loni v létě. Podobně daly před pěti měsíci dohromady své síly japonská Sony a švédský Ericsson a založily v Londýně dceřinou Sony Ericsson Mobile Communications.

Toshiba a Mitsubishi se nechaly slyšet, že společný podnik je jednou z budoucích možností spolupráce. Nyní je však podle nich ještě brzy na dotazy k dohodě. Toshiba se původně chtěla do projektu pustit s německým Siemensem. Po krachu jednání analytici čekali, že firmy budou hledat partnera dál, připomněla agentura Reuters.

LISABON - Čistý zisk společnosti Portugal Telecom se loni snížil o 43,1 procenta na 307,4 miliónu eur z předloňských 540,3 miliónu. Oznámila to včera firma a dodala, že zisk byl nepříznivě ovlivněn vysokými finančními náklady. Pokles čistého zisku byl v souladu s očekáváním analytiků, kteří podle průzkumu agentury Reuters odhadovali zisk na 244 až 338 miliónů eur. Zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) naopak stoupl na 2,12 miliardy eur z 1,96 miliardy v roce 2000 a tržby vzrostly na 5,73 miliardy z předchozích 5,15 miliardy.

Počet zákazníků mobilní divize TMN se v posledním čtvrtletí zvýšil o 283 000 a za celý minulý rok o 966 000 na 3,9 miliónu. Tržby divize, která je největším mobilním operátorem v Portugalsku, stouply o téměř třetinu na 1,39 miliardy eur, napsala agentura Reuters.

LUBLAŇ - Čistý zisk slovinského státního telekomunikačního operátora Telekom, který je určen pro privatizaci, loni stagnoval kvůli zostřené konkurenci v oblasti mobilních telefonů. Podle dnešního oznámení firmy zůstal loni čistý zisk na předloňské úrovni 5,1 miliardy tolarů (19,9 miliónu dolarů).

Tržby telekomu stouply o sedm procent na 80,5 miliardy tolarů a zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) se zvýšil dokonce o 13 procent na 31,1 miliardy tolarů. Podle firmy čelila její mobilní divize Mobitel nízkým cenám největšího konkurenta, kterým je společnost Simobil. Tu ze 49 procent vlastní rakouský Mobilkom, jenž je dceřinou firmou Telekom Austria.

Čistý zisk divize Mobitel, jejíž tržní podíl na domácím trhu činí 80 procent, se loni snížil o 24,5 procenta na 3,7 miliardy tolarů. Tržby naopak stouply o 22 procent na 58,2 miliardy tolarů a EBITDA se zvýšil o 10,5 procenta na 15,8 miliardy. Zisk divize SIOL, která poskytuje připojení k internetu, se v minulém roce ztrojnásobil na 292 miliónů tolarů a tržby stouply o 50 procent na 4,4 miliardy tolarů.

Slovinská vláda, která vlastní 66,52 akcií firmy Telekom, odložila privatizaci společnosti na příští rok kvůli globálnímu poklesu cen akcií telekomunikačních titulů, napsala agentura Reuters.