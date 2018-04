TELeKONOM: Akcionáři kdysi mocné britské firmy si vynutili odchod šéfa...

PRAHA - Nová kabelová společnost, která vznikne po fúzi společností Intercable a TES Media, chce do konce příštího roku zmodernizovat své sítě tak, aby se k internetu mohlo připojit 250 000 domácností, tedy zhruba milion lidí. Zatím má tuto možnost přes 50 000 zákazníků a dalších 90 000 zásuvek přibude v letošním roce, uvedl na dnešní tiskové konferenci obchodní ředitel TES Media Dušan Jelínek. Firma se zaměří hlavně na domácnosti.

Vedle vysokorychlostního internetu se chce společnost, která oznámí svůj název až na konci 2. čtvrtletí, zaměřit na rozšíření počtu programů nabízených přes kabelovou televizi a na kvalitu zákaznických služeb. V současnosti má kolem 275 000 zákazníků a dalších 230 000 je připojeno ke kabelovým rozvodům, ale služby nevyužívá. Do dvou let chce současná dvojka na trhu přejít na digitální vysílání, které umožní znásobení možné nabídky programů ze současných zhruba 40 kanálů i nové služby, jako je video na přání nebo interaktivní televize.

Nová firma sjednotí programovou nabídku a v několika krocích nabídne společné ceny. O jejich výši nechtěli zástupci firmy zatím hovořit. Podle dosavadního generálního ředitele Intercable Luboše Řežábka firma změní ceny k 1. dubnu. Telefonní služby společnost podle generálního ředitele Roberta Gardnera nabízet nebude, protože tato část trhu není kvůli velké konkurenci ostatních operátorů i mobilních firem příliš atraktivní.

Intercable a TES Media mají od poloviny ledna společné vlastníky, když Intercable ovládlo konsorcium firem JP Morgan Partners, AIG a Baring Communications, které vlastní majoritu i v TES Media. Fúze si vyžádá zhruba 70 milionů eur (2,2 miliardy korun), které zčásti poskytlo konsorcium čtyř financujících bank.

Hospodaření obou firem je zejména kvůli vysokým odpisům a finančním nákladům ztrátové. Intercable loni vykázala výnosy 530 milionů korun. Největší kabelovou společností na trhu je UPC ČR se zhruba 370 000 zákazníky kabelové televize a přibližně 20 000 uživateli internetu.

LONDÝN - Rostoucí tlak akcionářů britské telekomunikační firmy Cable & Wireless na odstoupení šéfa společnosti Grahama Wallace, o němž informoval i pondělní TELeKONOM, přinesl ovoce. Wallace včera oznámil svoji rezignaci na vedení firmy, v jejímž čele stál od roku 1999.

Oznámení o odstoupení firma zveřejnila včera, pouhých deset dnů poté, co byl předsedou představenstva zvolen nový muž, Richard Lapthorne. Wallace funkci složí ve chvíli, kdy představenstvo najde nového výkonného ředitele.

Firma & Wireless se za vedení odstupujícího šéfa pokusila ovládnout celosvětový trh s dálkovým internetovým připojením.

PRAHA - Přesnější vymezení podmínek, za nichž bude moci Bezpečnostní informační služba (BIS) odposlouchávat mobilní telefony, má zajistit novela zákona o BIS a telekomunikačního zákona, kterou včera projednala Bezpečnostní rada státu. Premiér Vladimír Špidla po jednání novinářům řekl, že novela má především odstranit rozdíly v interpretacích zákonů.

"Není to žádný průlom, ale jednoznačné formulování povinnosti," podotkl. BIS může odposlouchávat telefonické hovory poté, co to schválí soudce vrchního soudu. Poskytovatelé telekomunikačních služeb však dosud nechtěli BIS předávat údaje o volaném a čísle volajícího a o datu, času a délce telefonátu s tím, že právo BIS na ně nebylo zakotveno přímo v zákoně. Podle předkládací zprávy k návrhu to službě bránilo v plnění jejích úkolů zejména v boji s terorismem a extremismem.

Návrh novely byl projednán ve výboru pro zpravodajskou činnost a nyní i v Bezpečnostní radě státu. Projít ještě musí vládou a musí jej schválit parlament.



LONDÝN - Mobilní operátor Vodafone Group Plc. zcela ovládl španělskou divizi, když druhý akcionář, společnost Acciona, se rozhodl uplatnit opci na prodej svého podílu. Vodafone podle podmínek dohody uzavřené před třemi lety zaplatil za podíl 6,2 procenta 2,018 miliardy eur, uvádí se ve včerejším prohlášení společnosti.

Transakce by měla být dokončena do 27. ledna. Acciona si v rámci dohody ponechá podíl 0,48 procenta ve Vodafone, který je největším mobilním operátorem v Evropě. Minulý týden firma Vodafone oznámila, že hodlá nabídnout za zbývající podíly v divizích ve Švédsku, Nizozemsku a Portugalsku více než dvě miliardy eur. Chce si tak upevnit pozici na evropském mobilním trhu. Nabídka se týká švédské firmy Europolitan, nizozemské Libertel a portugalské Telecel.

Vodafone také informoval o tom, že dokončil akvizici podílu ve francouzské Cegetel od SBC Communications za 2,27 miliardy dolarů v hotovosti. Na prodeji podílu se firmy dohodly již v minulém roce. Cegetel vlastní z 80 procent druhého největšího mobilního operátora ve Francii SFR, napsala agentura Reuters.



PRAHA - Zatím pouze malý zájem o přenesení telefonního čísla zaznamenal mezi svými zákazníky Český Telecom. Služby, která v rámci sítě Telecomu funguje od začátku roku, dosud využilo 200 klientů. "Počet zájemců o přenesení čísla pevné linky se ovšem postupně začíná zvyšovat," uvedl mluvčí Telecomu Vladan Crha. Telecom provozuje 3,75 miliónu telefonů.

Telecom dosud umožňuje pouze přenesení čísla telefonu ve své síti, a to v rámci příslušného kraje. Službu poskytuje zdarma. Pokud zákazník žádá o změnu čísla v nové lokalitě, kde telefonní linka není, zaplatí 1750 Kč za její přeložení.

Přenositelnosti čísel mezi operátory brání dosud nevydané rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o cenách, které si mají firmy mezi sebou platit. Zatímco představa Telecomu se pohybuje kolem 4000 korun, alternativní operátoři chtějí prosadit platbu asi 1700 korun za číslo. Telecom již dříve argumentoval tím, že částka má pokrýt náklady, které se službou má.

Od Nového roku začal Telecom nabízet i službu volba operátora prostřednictvím pevného nastavení. Díky ní mohou zákazníci firmy využívat pro volání sítě konkurence. Dosud však službu začal nabízet pouze Aliatel.

SOFIE - Bulharská generální prokuratura včera povolila pokračovat v privatizaci státního telekomunikačního monopolu BTC. Ten by měla získat londýnská společnost Advent, a to za zhruba 200 milionů eur. Advent se specializuje na odkupy a v BTC získá většinový podíl.

Kancelář generálního prokurátora v prosinci prodej zastavila a požádala nejvyšší soud, aby chystaný prodej prohlásil za neplatný. Advent chce totiž podíl v BTC získat prostřednictvím firmy Viva Ventures, kterou ovládá, prokuratura ale měla námitky proti tomu, že Viva není řádně registrovaná.

Prokuratura také argumentovala tím, že prodej BTC není právně zcela v pořádku, protože nesplňuje požadavky na transparentnost a ekonomickou efektivitu privatizace. Začátkem ledna nicméně soud schválil firmu Viva Ventures jako přednostního zájemce o nákup 65 procent akcií BTC, podotýká agentura Reuters.

Privatizační úřad ale stále ještě čeká na souhlas prokuratury a hlavní privatizační kauzu roku tedy stále nemůže dokončit. Prodej BTC je přitom považován za jakýsi test reformní bulharské vlády. "Nové rozhodnutí umožní obnovit jednání o prodeji," uvedl jeden ze zástupců privatizačního úřadu.

Privatizační úřad minulý týden prohlásil, že jakmile jednání obnoví, bude na ukončení transakce potřebovat 30 až 40 dnů. Vláda v Sofii přitom peníze za prodej BTC potřebuje hlavně na posílení rozpočtu.