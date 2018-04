TELeKONOM - ADSL má našlápnuto

9.8.

PRAHA - Zákon, který má omezit rozesílání nevyžádaných reklamních emailů a SMS zpráv, takzvaného spamu, může připravit firmy nabízející zdarma emailové schránky o část příjmů. Píše to dnešní Mladá fronta Dnes. Tyto firmy získávají peníze na svůj provoz i z prodeje reklamy, kterou automaticky přidávají na konec odesílaných zpráv. "Podle nového zákona musí příjemce emailu se zasláním reklamy předem souhlasit, a to my nemůžeme zaručit," řekl spolumajitel portálu Centrum.cz Oldřich Bajer.

PRAHA - Český Telecom nesmí dále zveřejňovat reklamu "Levná minutka", která srovnávala jeho ceny s nabídkou konkurenční firmy Tele2. Rozhodl o tom městský soud v Praze předběžným opatřením, oznámila ČTK společnost Tele2. Telecom podle mluvčího Vladana Crhy kampaň ukončil 27. července.

PRAHA - Softwarová firma Microsoft uvolnila pro výrobce počítačů finální verzi dlouho očekávané aktualizace operačního systému Windows XP, která by měla zvýšit jeho bezpečnost před útoky z internetu. K tuzemským uživatelům by se měla česká verze Service Packu 2 dostat v první polovině září, uvedl mluvčí Microsoft ČR a SR Jiří Grund.

PRAHA - Mobilní telefon používá pro soukromé účely celkem 66 procent obyvatel ČR starších 15 let. Mobil vlastní zhruba 70 procent mužů a 60 procent žen. Vyplývá to z šetření České statistického úřadu (ČSÚ) provedeného ve čtvrtém kvartálu loňského roku na vzorku 8,5 tisíce lidí. Mobilní operátoři naproti tomu ke konci loňského roku uváděli zhruba 95procentní penetraci mobilů.

Na konci loňského roku bylo podle údajů všech tuzemských mobilních operátorů v oběhu 9,7 milionu SIM karet. Pro druhé pololetí letošního roku například Český Mobil odhaduje penetraci mobilů podle aktivních SIM karet na 98 procent. Rozdíl v tvrzení operátorů a ČSÚ mimo jiné spočívá v odlišné metodice operátorů při vyřazování neaktivních SIM karet z evidence zákazníků. Český Mobil vyřazuje předplacené karty, z nichž uživatel nevolal po dobu šesti měsíců, T-Mobile tak činí po roce a Eurotel po 18 měsících.



10.8.

LOS ANGELES - Internetové společnosti Yahoo a Google vyřešily patentový spor. Podle dohody Google vymění část akcií určených pro primární nabídku za licenci na patent. Ten vlastní firma Overture Service, kterou Yahoo koupila loni, vyplývá z pondělního prohlášení. Patentový spor ohrožoval lukrativní program AdWords firmy Google. Ten firma používá při hledání informací s určitým klíčovým slovem.

PRAHA - Počet zákazníků, kteří využívají vysokorychlostní připojení na internet prostřednictvím ADSL, se přiblížil počtu uživatelů připojených přes rozvody kabelové televize. Zatímco ADSL nyní využívá kolem 38.000 klientů, kabelové firmy mají dohromady asi 42.000 zákazníků. Na konci prvního čtvrtletí měly kabelové společnosti proti ADSL o 15.000 přípojek více, vyplývá ze zjištění ČTK mezi firmami.

PRAHA - Italská internetová firma Tiscali chce zůstat v České republice a v současnosti se nehodlá zbavovat tuzemské pobočky. Uvedl to výkonný ředitel firmy Ruud Huisman v reakci na zprávy z italského tisku o zvažovaném odchodu firmy z některých trhů včetně ČR. "V této chvíli neexistuje záměr zbavit se Tiscali Česká republika," sdělil dnes v prohlášení pro ČTK. Firma je podle Huismana s výsledku tuzemské pobočky velmi spokojená. Mezi domácími uživateli internetu je společnost Tiscali již třetím rokem jedním z nejužívanějších poskytovatelů internetových služeb s 36procentním podílem na tuzemském trhu.

11.8.

PRAHA - Na Ústavní soud se hodlá ve věci kompetenčního sporu s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) obrátit Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Zároveň v nejbližších dnech podá podnět nejvyšší státní zástupkyni k podání žaloby podle správního soudního řádu. Vyplývá to z informací RRTV.

Jak dnes ČIA sdělil místopředseda RRTV Jiří Šenkýř, podnět pro Ústavní soud je nyní v péči právníků a rada se jím bude zabývat na svém příštím zasedání za 14 dní. Spor RRTV a ČTÚ spočívá v různém názoru na posloupnost kroků při udělování oprávnění k provozu digitálních sítí. RRTV protestuje proti tomu, že ČTÚ udělil třem firmám (Českým radiokomunikacím, Českému Telecomu a Czech Digital Group) oprávnění k provozu digitálních sítí bez souhlasu RRTV. Podle Šenkýře chce Rada žalobou dosáhnout zrušení tohoto rozhodnutí ČTÚ.

PRAHA / HULÍN - Z postu marketingového ředitele společnosti EMEA Telecom odešel po vzájemné dohodě k 1. srpnu Miroslav Sadílek. Nově působí jako ředitel reklamní agentury Max Portman, kterou založil. Informoval o tom Sadílek. Veškeré záležitosti vyplývající z funkce marketingového ředitele po Sadílkovi převzala jeho dosavadní asistentka Jana Žilínková.



PRAHA - Kabinet premiéra Stanislava Grosse by chtěl pokročit v plánované privatizaci a za své priority považuje prodej podílů v elektrárenské společnosti ČEZ a v Českém Telecomu. Agentuře Reuters to řekl poradce premiéra Jan Mládek. Za prodej většinového podílu Telecomu by mohla vláda získat přes 50 miliard korun. V případě společnosti ČEZ plánuje kabinet prodej asi 16 procent akcií, za které chce získat přes 20 miliard korun.



PRAHA - Společnosti po celém světě se více obávají počítačových podvodů než účetních. Zfalšované účetnictví přitom stálo za všemi velkými ekonomickými skandály posledních let, uvedla studie poradenské společnosti Ernst&Young. Drtivou většinu podvodů způsobí management, zaměstnanci a další lidé zevnitř firem, vnější útoky na firmu jsou naopak mnohem vzácnější.



PRAHA - Kabelové televize začaly bojovat s provozovateli společných televizních antén, kteří na nich pirátsky šíří satelitní programy. Malá družstva, jež antény provozují, totiž mnohdy za vysílané programy ze satelitů neplatí a navíc odlákávají zákazníky legálním kabelovým operátorům, kteří tak odvádějí nižší poplatky. ČTK to dnes sdělila ředitelka České protipirátské unie Markéta Prchalová.



BERLÍN - Německý operátor Deutsche Telekom se chystá výrazně expandovat. Zaměří se na firmy ze střední Evropy a v hledáčku by se tak mohl ocitnout také český T-Mobile. Deutsche Telekom v něm drží 61 procent akcií, ale podle ekonomického listu The Wall Street Journal Europe chce podíl zvýšit.

WARŠAVA - Polský úřad na ochranu spotřebitelů začal vyšetřovat obchodní praktiky švédské telekomunikační společnosti Tele2. Ta v Polsku nabízí telefonování přes pevnou linku, úřad má ale podezření, že Švédové se dopouštějí nekalé soutěže.

Tele2 nakupuje práva k používání infrastruktury, kterou vlastní zavedené telekomunikační firmy z Polska. "Úřad obviňuje Tele2 z toho, že klientům brání v jejich snaze odhlásit služby, a že neoprávněně vybírá poplatky," píše se ve sdělení úřadu.



12.8.

BUDAPEŠŤ - Zisk největší maďarské telekomunikační skupiny Matáv se v prvním pololetí snížil, překonal však očekávání. Společnost dnes oznámila, že její čistý zisk klesl na 30,3 miliardy forintů (3,9 miliardy Kč) z 33,25 miliardy před rokem.

PRAHA - Do Česka dorazily první první dopisy obsahují novou formu emailové podvodné loterie. Její zástupci tvrdí adresátům, že právě oni vyhráli řádově statisíce dolarů. Odesilatelem jsou zástupci firmy Techie Lottery se sídlem v Nizozemsku. Náhodným výhercům slibují čtvrt až tři čtvrtě milionu dolarů, informují dnešní Lidové noviny. Vyšetřovací tým organizace FraudWatch International, která monitoruje kriminalitu na internetu, potvrdil, že jde o další podvod.



FRANKFURT - Největší evropský telefonní operátor Deutsche Telekom očekává v celém letošním roce zdvojnásobení čistého zisku poté, co se jeho základní zisk ve druhém čtvrtletí podle očekávání zvýšil o čtyři procenta díky rostoucí mobilní divizi. Oznámila to dnes firma. Základní zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) ve 2. čtvrtletí činil 4,783 miliardy eur.

PRAHA - Počet aktivních mobilních telefonů v České republice přesáhl na konci prvního pololetí deset milionů. Od začátku roku se počet mobilních telefonních čísel zvýšil o 363.000 na 10,08 milionu, proti loňskému prvnímu pololetí stoupl o více než jeden milion. Na sto Čechů tak nyní připadá téměř 99 přístrojů, vyplývá ze sdělení firem.

PRAHA - O 118 milionů korun na 43 milionů snížila v loňském roce hrubou ztrátu společnost Tiscali. Provozní ztráta současně klesla o více než 91 procent na 14,1 milionu korun. Vyplývá to z účetní závěrky společnosti za rok 2003. Tržby firmy v loňském roce meziročně vzrostly o téměř 152 procent na více než 530 milionů korun. Vloni Tiscali vykázala kladnou přidanou hodnotu ve výši téměř 150 milionů korun, oproti záporné hodnotě v předcházejícím roce, kdy činila přes 38 milionů korun.