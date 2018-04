Telekomunikační technika se hodí i ve sporu mezi dvěma národy, jak ukázal včera názorně guvernér palestinského města Džanín. Zakázal totiž místním obchodníkům prodávat mobilní telefony vyrobené v Izraeli. Z několika uvedených vysvětlení vyčnívá samozřejmě to, že pan guvernér nechce podporovat výrobky nenáviděného státu. Má na to samozřejmě právo, jen zapomněl, v jakých sítích to Palestinci mobilně telefonují. Samozřejmě v izraelských...