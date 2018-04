Telekomunikační překvapení jménem Zephyr

V poslední době se s telekomunikačními operátory chystajícími se na hlasové služby doslova roztrhl pytel. Kromě Aliatelu si na hlasové služby brousí zuby Contactel, GTS, Globix, Callino (ti již licence mají) a plejáda dalších firem, které na licenci platnou od nového roku zatím ještě čekají. Mezi nimi je i Zephyr Telecomunications, poměrně mladá a agresivní nadnárodní firma.

V Čechách je Zephyr přítomný od letošního roku, kdy koupil DirectNet EOS. Právě v této chvíli ale Zephyr začíná se svými prvními marketingovými krůčky u nás, když přichází s nabídkou pevné linky zdarma v případě, že telefonní hovory vedené přes Zephyr přesáhnou 100 000 Kč. V tom případě máte nárok zdarma na 128 kbps linku. Pokud máte účet vyšší, můžete se také těšit na vyšší rychlosti, webhosting je zcela zdarma. Podmínkou ovšem je výše telefonního účtu a také smlouva na jeden rok.

Této nabídce se není proč divit, bylo jen otázkou času, kdy s ní někdo přijde. Se Zephyrem se totiž volá přes IP protokol, tedy telefonovat můžete již dnes bez porušení monopolu Telecomu. Zephyr se dušuje, že jeho síť je natolik kvalitní, že rozdíly v kvalitě hovoru v praxi nepoznáte. IP protokol je zde nepochybně pouze obejitím monopolu Telecomu a je pouze transportním protokolem k nejbližší ústředně umístěné již na liberalizovaném území. To ovšem nic nemění na tom, že se Zephyrem lze telefonovat nejenom do zahraničí, ale i meziměstsky (3,50 Kč za minutu ve špičce a 1,65 Kč za minutu mimo špičku), ale velmi lacino i do mobilních sítí a to za 5 Kč / minuta, tedy za polovinu oficiální Telecom sazby.

Pevná linka je tu tedy v podstatě nosičem i pro hlasové hovory, nejenom pro data a tak je její nabídnutí "zdarma" klientům s velkým provozem docela zajímavou alternativou. Především díky laciné ceně volání do všech tří českých mobilních sítí si ale nabídka Zephyru zaslouží pozornost.

Ani to ale není ten hlavní důvod, proč tento článek vznikl. Tím je poslední akvizice, kterou společnost Zephyr provedla, když před několika dny odkoupila v holandsku registrovanou společnost CE Com. Ačkoliv je tato společnost registrována v Holandsku, jsou její kořeny ryze české. Co se do české tiskové zprávy nedostalo a co zůstalo na americkém webu Zephyru je totiž zmínka o CEO CE Comu, jímž je dr. Ivan Laška.

Pro případ, že by vám toto jméno nic neříkalo, připomenu, že jde o bývalého šéfa GTS ČR. Ivan Laška z postu šéfa GTS odešel koncem loňského roku a již tehdy jsme psali, že jeho nový projekt nepochybně bude impozantní. Byl - CE Com za devět měsíců své existence postavil 2500 km optických sítí ve střední Evropě, konkrétně v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Slovensku a v ČR. Výkon je to s přihlédnutím k legislativní úrovni ve většině z uvedených států opravdu úctyhodný a je nepochybné, že za akvizici CE Comu musel Zephyr sáhnout velmi hluboko do kapsy. CE Com se totiž ve velmi krátké době stal majoritním provozovatelem středoevropských sítí; vystihl absenci vysokorychlostní optiky v tomto regionu a urychleně ji vystavěl.

Kolik Zephyr za CE Com musel zaplatit, je samozřejmě tajemstvím, nicméně o dva dny mladší tisková zpráva oznamuje finanční injekci od Barings a Citycorp směrem do Zephyru ve výši 44 milionu dolarů a tato částka určitě velmi blízko koresponduje s částkou vyplacnou za odkup CE Comu. Ze znění tiskových zpráv ovšem vyplývá, že na akvizici byly použity jiné prostředky a že Zephyr má nyní dostatek prostředků i na další regionální expanzi.

Celková suma za akvizici CE Comu tedy velmi pravděpodobně přesahuje 1,5 miliardy korun. Na devět měsíců práce jde o velmi dobrý výsledek - jen pro srovnání, šest let budovaný Cesnet byl prodán za 775 milionů Kč, tedy za polovinu sumy.

Pro Zephyr je akvizice CE Comu vítanou posilou a jeho panevropské síti dodá toto spojení patřičnou váhu zejména ve střední Evropě, kde Zephyr hodlá udeřit na nové klienty. Jak se mu bude dařit u nás, ukáže příští rok. Začátek vypadá slibně.