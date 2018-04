Telekomunikační folklór v českých zemích se dále kultivuje. Jak si jinak vysvětlit nesrovnalosti , které provázejí fungování bezplatného volání z Paegasu na Oskarlinku? Pokud to je jen náhoda, nechovaly by se obě strany tak, jak se to nyní děje. Kdyby to bylo nedorozumění, platilo by totéž, co v předcházející větě. A tak zbývá jen jediné vysvětlení - společnost, které se nehodí obecně zavedená služba, ji prostě nebude chtít zprovoznit. V našem případě má roli černé ovce zřejmě RadioMobil. Ovšem takhle si nikdo liberalizovaný trh nepředstavuje. Na takovém trhu panuje konkurence a pokud si někdo z hráčů myslí, že o ní zákazníci nevědí, je na omylu. Oni o ní nejen vědí, oni si k ní i najdou cestu. I kdyby si ji měli zaplatit.