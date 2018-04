Telekomunikace v roce 2002: přehled událostí

LEDEN 2002

Na začátku roku 2002 bylo v ČR více než 7,1 milionu uživatelů mobilních telefonů, tedy přes 69 procent populace. Nejstarší tuzemský operátor Eurotel registroval 3,238 milionu zákazníků, konkurenční RadioMobil měl v síti Paegas 2,85 milionu zákazníků a nejmladší Český Mobil v síti Oskar 858,4 tisíce zákazníků.

V první fázi výběrového řízení na privatizaci Českého Telecomu obdržel Fond národního majetku osm dopisů o vyjádření zájmu od potenciálních investorů. Několik dopisů bylo předloženo konsorcii tvořenými několika zájemci, a to jak telekomunikačními operátory, tak finančními investory. U privatizačního poradce si v prosinci 2001 vyzvedlo informační memorandum 25 předběžných zájemců.

Kvůli nutnosti uvolnit frekvence pro mobilní sítě třetí generace UMTS musely kabelové televize ukončit vysílání v bezdrátovém systému MMDS.

Objevily se spekulace o možném nákupu internetového portálu Atlas Českým Telecomem. Do konce roku 2002 však ke změně majitele jednoho ze tří nejnavštěvovanějších portálů nedošlo.

Kvůli neočekávanému množství proudu vyhořela 22. ledna telefonní ústředna Českého Telecomu v pražských Vinohradech. Bezprostředně poté došlo k výpadku telekomunikačních služeb pro více než 40 tisíc zákazníků. Všechny telefony znovu fungovaly 7. února. Firmě vznikla škoda přes 100 milionů korun.

Průměrná čekací doba na zřízení hlavní telefonní stanice činila k začátku roku 0,83 měsíce, přičemž ještě ke konci roku 1994 činila 47,95 měsíce a ke konci roku 1995 dokonce 71,55 měsíce.

Eurotel oznámil, že ministerstvu vnitra dodá 19 tisíc mobilních telefonů pro systém Krizového řízení ČR. Služby poskytne po dobu následujících šesti let. Veřejná zakázka byla vyhlášena v prosinci 2000, osloveni byli všichni tři mobilní operátoři. Po zásahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), protestu konkurenčního RadioMobilu a pozdějším rozhodnutí ministerstva vnitra o zrušení veřejné obchodní soutěže byl Eurotel k podání nabídky vyzván bez veřejné soutěže přímo usnesením vlády z října 2001.

Podle lednové studie společnosti TNS Interactive má přístup k internetu z domova 13,1 procenta populace. Dalších 16,9 procenta populace má přístup k internetu z jiného místa než z domova, přičemž převládajícím místem přístupu je stále zaměstnání. Zhruba 14 procent populace sice přístup k internetu nemá, ale už o internetu slyšelo a chtělo by s ním pracovat nebo si jej vyzkoušet. Dalších 52 procent populace sice už o internetu slyšelo, ale nezajímá se o něj. O internetu zatím ještě neslyšela 4,1 procenta dospělé populace. Během posledního týdne před dotazováním se k internetu připojilo 19 procent populace, během posledního měsíce pak 28 procent.

Licenci k poskytování veřejných telefonních služeb v pevné síti mělo na začátku roku více než 25 případných konkurentů Českého Telecomu. Více než 50 firem získalo dosud licenci k budování a provozování pevné telekomunikační sítě.

Podle ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga (ČSSD) vláda nechce uspěchat prodej třetí licence na provozování sítě mobilních telefonů třetí generace (UMTS). "Licenci prodáme ve chvíli, kdy bude dostatečný zájem, aby byla prodána za stejných podmínek jako dvě předchozí," uvedl Schling. V roce 2001 přijaly podmínky prodeje licence pouze společnosti Eurotel a RadioMobil, Český Mobil licenci za vyvolávací cenu 3,5 miliardy korun nekoupil.

ÚNOR 2002

Český Telecom k 1. únoru zvýšil ceny v průměru o 3,7 procenta a využil tak maximální možné hranice dané Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Nejvýraznější z novinek bylo zvýšení ceny měsíčního paušálu u nejpoužívanějšího cenového programu Home Standard z dosavadních 175 na 299 korun. Naopak mírně se snížilo hovorné - například cena za minutový místní hovor ve špičce u tarifu Home Standard klesla z 1,45 koruny na 1,40 korun, mimo špičku pak z 80 na 70 haléřů. Firma také zavedla několik nových cenových programů včetně Home Internet.

ÚOHS začal prošetřovat možné zneužití dominantního postavení Českého Telecomu na tuzemském telekomunikačním trhu. Důvodem je především existence tarifu Home Mini, který uživatelům znemožňuje volbu konkurenčních operátorů.

Také nejmladší tuzemský operátor Český Mobil ve své síti Oskar spustil komerční provoz technologie vysokorychlostních datových přenosů (GPRS). Eurotel ji uvedl již na podzim 2000, RadioMobil v srpnu 2001.

Český Telecom se stal vítězem výběrového řízení státního podniku Česká pošta na dodavatele datových služeb. Smlouvu podepsal na pět let.

BŘEZEN 2002

Závazné nabídky na privatizaci Telecomu předložily jen tři subjekty. Z pozdějších informací vyplynulo, že jedním z nich je společnost TDC (TeleDanmark), která byla jako strategický operátor vyzvána k účasti v konsorciu s Deutsche Bank a Blackstone Group. Druhým zájemcem je švýcarská společnost Swisscom společně s CVC Capital Partners a Spectrum Equity Partners. Třetím zájemcem je konsorcium firem Apax Partners, Doughty Hanson a Warburg Pincus.

RadioMobil oznámil získání třímiliontého zákazníka své sítě Paegas.

Společnost KPNQwest oznámila oficiální dokončení akvizice společnosti GTS Central Europe a sítě Ebone. Spojená společnost ponese název KPNQwest.

ČTÚ rozhodl o použití modelu LRAIC (Long run average incremental cost) pro výpočet cen za propojení. Právě absence cenového rozhodnutí byla příčinou vzrůstající kritiky ČTÚ ze strany alternativních operátorů.

Na základě rozhodnutí ÚOHS vyzval ČTÚ Český Telecom k návrhu nových cenových programů, které by již neobsahovaly hovorový kredit a neomezovaly volbu operátora ani přenositelnost čísla. ÚOHS zjistil, že podmínky programu Home Mini mohou narušit hospodářskou soutěž, protože budou omezením volby operátora a přenositelnosti čísla omezovat nástup konkurenčních operátorů.

Představenstvo Českého Telecomu odvolalo Jamese Fredericka Ledbettera z funkce ředitele odštěpného závodu Imaginet. Prozatímním vedením závodu pověřilo Radka Součka. Ledbetter byl ředitelem Imaginetu od jeho založení v září 2000 a realizoval záměr propojit aktivity související s internetem a službami profesionálních sítí. Pod Imaginet spadá například i portál Quick, kterému se podle odborníků ani přes masivní investice nepodařilo prosadit mezi trojici nejnavštěvovanějších českých portálů. Součástí Imaginetu jsou také společnosti Internet OnLine (IOL), M.I.A., asp1000, Edinet a elektronické tržiště CenTrade.

Zprávy o programu dubnové mimořádné valné hromady přispěly k výraznému poklesu akcií Českých radiokomunikací. Představenstvo firmy se přitom od programu oficiálně distancovalo a uvedlo, že jej navrhla společnost Netla Management Limited jako minoritní akcionář. Podle neoficiálních informací Netlu ovládá Pavel Tykač, šéf bývalé finanční skupiny Motoinvest.

Český Telecom oznámil, že od poloviny roku umožní posílat krátké textové zprávy (SMS) a e-maily z veřejných telefonních automatů. Od investice si dominantní operátor slibuje velmi krátkou dobu předpokládané návratnosti a udržení zákazníků, kteří v posledních letech před pevnými linkami výrazně upřednostňují mobilní telefony.

Kanadská telekomunikační společnost Telesystem International Wireless (TIW) navýšila svůj podíl ve společnosti ClearWave z 45 na 85,6 procenta. ClearWave je největším podílníkem v TIW Czech, která drží přes 94 procenta v Českém Mobilu.

Díky vyřešení sporu se společností Český internet mohl Český Telecom pokračovat v instalaci veřejných informačních terminálů. První z nich představil v říjnu 2001 na Pražském hradě. Do konce roku 2002 jich zprovoznil zhruba 30 na různých místech ČR.

Také akcionáři společnosti eTel oznámili připravenost zahájit arbitrážní spor s českou vládou o ochraně investic. Důvodem je výrazná nespokojenost se stavem liberalizace českého telekomunikačního trhu. Podobný krok již dříve avizovali i akcionáři GTS a Contactelu. Předseda ČTÚ David Stádník odmítl kritiku pasivity a pomalosti regulačního úřadu odkazem na platný telekomunikační zákon. Ten úřadu nedovoluje regulovat trh preventivně, ale až následně na základě konkrétní formální žádosti operátorů. Řešením by podle Stádníka byla rychlá novela zákona, která je však vzhledem k blížícím se volbám nereálná.

Operátoři Eurotel a RadioMobil navrhli při jednání s operátory pevných linek cenu přesahující čtyři koruny za minutu propojení hovoru z pevné do mobilní sítě, přestože již v listopadu 2001 ČTÚ stanovil cenu propojení na 3,66 koruny.

Ministerstvo dopravy a spojů ve své výroční zprávě o stavu telekomunikací v ČR přiznalo existenci překážek pro výraznější rozšiřování používání internetu. Konstatovalo, že kromě relativně vysoké ceny osobních počítačů patří mezi největší překážky také prozatím omezené možnosti elektronické komunikace s orgány státní správy a vysoké poplatky Českého Telecomu za přístup k internetu v denní době. Majoritní podíl v Českém Telecomu přitom ovládá právě stát.

DUBEN 2002

Vláda nejdříve ze tří zájemců o Český Telecom vybrala dva, s nimiž nadále jednala: Konsorcium TDC (Tele Danmark), Deutsche Bank a Blackstone Group a konsorcium společností Swisscom, CVS Capital Partners a Spectrum Equity Partners. Ani jeden ze zájemců podle ministra financí Rusnoka za dosavadní 51procentní státní podíl nenabízel vládou požadovaných 80 miliard korun, takže byli vyzváni ke zvýšení nabídky.

Na konci dubna se vláda rozhodla Český Telecom neprodat. Koordinační výbor doporučil za akceptovatelnou pouze nabídku prvního z uvedených zájemců, který však nepřistoupil na vládou požadované zvýšení ceny. Druhým důvodem, proč se vláda rozhodla firmu neprodat, byla podle Rusnoka vedlejší role telekomunikačního operátora v konsorciu.

RadioMobil zahájil postupnou změnu značky Peagas na T-Mobile podle vzoru mateřské společnosti.

Český Mobil aktivoval miliontého zákazníka sítě Oskar. Komerční provoz firma zahájila 1. března 2000.

Český Telecom uvedl, že splnění zákonem dané povinnosti umožnit do 30. června službu volby operátora ho přijde na 1,547 miliardy korun. Firma navrhuje, aby se tyto náklady zahrnuly do cen účtovaných od konkurenčních operátorů. Konkurenční operátoři proti požadavku dominantního operátora vzápětí protestovali.

Alternativní operátoři upozornili na další možné zneužití dominantního postavení Českého Telecomu. Podle jejich informací totiž Český Telecom plánuje zahájit komerční nabídku ADSL bez toho, aby umožnil velkoobchodní prodej služby konkurenci.

Dosavadní marketingový ředitel a člen představenstva RadioMobilu Robert Chvátal se stal generálním ředitelem společnosti EuroTel Bratislava, která stejně jako RadioMobil patří do skupiny T-Mobile International.

Podle Mladé fronty Dnes je Český Mobil na prodej. Čeká se údajně jen na miliontého zákazníka a získání licence UMTS. Ani TIW jako majoritní vlastník společnosti možnost prodeje nevyloučil. "Všechno je na prodej a je to vždy jen otázka ceny. Nevidím však důvod zbavovat se investice, která mi dělá dobrou obchodní vizitku a brzy začne i vydělávat peníze," uvedla viceprezidentka společnosti Karla Stephensová. Nemá však údajně informace o tom, že by Oskar měl směřovat do rukou jiných vlastníků.

RadioMobil nabídl možnost dobíjet předplacené karty nově také u on-line terminálů Sazky. V říjnu službu zprovoznil i Eurotel.

KVĚTEN 2002

Vláda oznámila, že privatizaci Českého Telecomu v tomto volebním období už neprojedná. Vláda Miloše Zemana (ČSSD) tím údajně nechce zavazovat novou vládu. "Nevidíme důvod, proč prodávat Český Telecom pod cenou - a nejsme vládou, která prodává něco na poslední chvíli," uvedl premiér Zeman.

Nizozemská telekomunikační společnost KPNQwest vyhlásila bankrot. Česká pobočka uvedla, že je na mateřské firmě provozně nezávislá, bude i nadále fungovat a hledat nového majitele.

Vítězi veřejné zakázky Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) na dodávku personálního informačního systému pro správní úřady se staly společnosti GORDIC, MSM Informační systémy, OKsystem, Vema, Český Telecom, IBM Česká republika a A.S.E.I.

Vznikla petice vyzývající vládu ČR k zabránění monopolizace informačního prostředí ve školství prostřednictvím projektu Internet do škol.

Český Telecom oznámil, že ke konci roku přestanou platit dosavadní telefonní karty pro volání z veřejných telefonních automatů. Od 1. června firma zavádí novou multifunkční čipovou telefonní kartu s názvem Trick, která bude narozdíl od dosavadních typů karet použitelná i při odesílání SMS a e-mailů z budek, při surfování na internetu z veřejných informačních terminálů a výhledově i při dalších službách. Po skončení platnosti dosavadního typu karet přejde Český Telecom také u telefonních automatů z impulsní tarifikace na časovou.

ČTÚ vydal cenové rozhodnutí určující způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro službu přístupu k internetu. Předpis nahradil předchozí cenové rozhodnutí ze 2001.

Projekt Internet do škol provázely další aféry: Původní náklady se možná z 4,5 miliard vyšplhají až na 9,7 miliardy korun. Ministerstvo školství vynaložilo v roce 2001 například téměř 150 milionů korun je za průzkum, jak jsou školy vybaveny počítačovou technikou. Podle specializovaných výzkumných agentur lze přitom průzkum pořídit mnohonásobně levněji. V roce 2001 byla do výběrového řízení na generálního dodavatele projektu, jehož příprava a průběh se stal předmětem řady sporů a stížností, přijata pouze nabídka konsorcia firem AutoCont a Český Telecom. Zbylých pět subjektů, které se o zakázku ucházely, neuspělo údajně kvůli základním formálním chybám v nabídkách.

Český Telecom na konci května oznámil "regionálně omezený testovací provoz" služeb ADSL v Praze, Brně a Ostravě. Do konce roku chce projekt rozšířit zhruba do 100 měst. Alternativní operátoři obvinili Český Telecom ze skrytého komerční spuštění ADSL a snahu o monopolizaci nově se rodícího trhu širokopásmových komunikací.

Český Mobil na konci května zavedl novou tarifní strukturu.

Vláda zveřejnila kritizovanou Rámcovou smlouvu o poskytování služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy s Českým Telecom. O přidělení zakázky Českému Telecomu rozhodla vláda bez výběrového řízení v březnu 2001.

České radiokomunikace vyjádřily znepokojení nad zánikem úspěšné značky Paegas. Prodej svého zbývajícího 39procentního podílu v RadioMobolu však neplánují.

Eurotel začal komerčně nabízet službu Cell Info, jejíž zkušební provoz zahájil na podzim 2001. Jedním z využití služby je reklamní sdělení na displeji mobilu, pokud se uživatel nachází například v blízkosti obchodního domu.

Krátce po zahájení interaktivní hry Oskarneval společnosti Český Mobil napadly Oskarův IQ Test hackeři.

ČERVEN 2002

Odcházející Zemanova vláda nečekaně rozhodla, že o privatizaci Českého Telecomu bude nadále jednat se dvěma konsorcii, jejichž nabídku již dříve vyhodnotila jako nejlepší. Podmínkou pro úspěch je podle vlády zachování složení těchto konsorcií a navýšení kupní ceny minimálně o 10 procent oproti původním nabídkám z 26. dubna.

Český Telecom oznámil, že od 1. července zavede dva nové cenové programy Home Zero a Business Zero, které už nebudou obsahovat hovorový kredit. Ani s nimi však nebyli konkurenční operátoři spokojeni, protože nehledě na doporučení ÚOHS a ČTÚ programy stále brání využití volby operátora, tedy služeb konkurence.

ČTÚ vydal na konci června předběžné opatření, pozastavující službu ADSL Českého Telecomu.

ÚOHS přikázal Eurotelu zaplatit pokutu 48 milionů korun a RadioMobilu pokutu 15 milionů korun. Obě společnosti svým jednáním v letech 2000 a 2001 zneužily dominantního postavení na trhu. Zákazníkům účtovaly za volání do sítě nejmladšího operátora Český Mobil částku vyšší než za volání, kterou si účtovaly navzájem za volání mezi svými sítěmi. Při stanovení výše pokuty úřad zohlednil, že firmy již přistoupily k částečné nápravě chování.

Na konci června Český Telecom dokončil digitalizaci své sítě. Firma nyní v ČR provozuje 141 řídicích a 2366 lokálních digitálních telefonních ústředen, jejichž celková kapacita je přibližně 4,5 milionu přípojek. Celkové investice do modernizace sítě od roku 1995 dosáhly 160 miliard korun, přičemž tyto výdaje směřovaly kromě samotné digitalizace také do pátečních a přístupových sítí. Kompletní digitalizace musela být dokončena do 1. července jako podmínka zavedení možnosti volby operátora a přenositelnosti čísla. Ty telekomunikační zákon uvádí jako předpoklad pro možnost přístupu alternativních operátorů ke koncovým zákazníkům z řad domácností.

Fond národního majetku zamítl výplatu dividend, kterou na valné hromadě Českého Telecomu navrhoval strategický partner TelSource. Valná hromada schválila také vydání dluhopisů v maximálním objemu 20 miliard korun.

Kvůli jejich blížícímu se ukončení funkčního období odvolala řádná valná hromada Českého Telecomu z představenstva firmy Přemysla Klímu, Jiřího Němce a Miloslava Hejnáka. Zatímco stávající generální ředitel Přemysl Klíma byl vzápětí do představenstva znovu zvolen, místo Němce a Hejnáka se novými zástupci Fondu národního majetku stali Václav Srba a Jan Škurek. Akcionáři také potvrdili členství kooptovaných členů představenstva Marcely Gürlichové, Ondřeje Felixe a Martena Pieterse. Z dozorčí rady byl na návrh konsorcia TelSource odvolán Louis Lampe a na návrh FNM Luboš Vaněk. Na uvolněná místa byli do dozorčí rady zvoleni Eduard Janota, Jiří Weigl a Eric de Jong. Bývalý člen dozorčí rady Jan Škurek rezignoval na členství k 13. červnu.

RadioMobil zahájil stavbu nové budovy v Praze - Roztylech. Výstavba objektu s kapacitou 1,7 tisíce pracovních míst má být dokončena do prosince 2003.

S rozhodnutím ČTÚ ohledně cen za volbu operátora nebyli spokojeni ani Český Telecom (podle něj je cena příliš nízká), ani jeho konkurenti (podle nich je příliš vysoká). I tentokrát rozhodl ČTÚ relativně pozdě - zhruba 14 dní před spuštěním služby.

Českému Telecomu v prvním pololetí meziročně klesl konsolidovaný čistý zisk o 10 procent na 2,6 miliardy korun. Celkové konsolidované výnosy meziročně poklesly o sedm procent na 26,1 miliardy korun. Díky únorové změně tarifů vzrostly výnosy z měsíčních paušálů meziročně o 40 procent na 5,2 miliardy korun, naopak výnosy z hovorného z pevné telefonní sítě meziročně poklesly o 35 procent na 7,4 miliardy korun.

RadioMobil za první pololetí zaznamenal meziroční nárůst tržeb o téměř 38 milionů eur na 325 milionů eur (10,1 miliardy korun). Hodnota EBITDA vzrostla o 39 procent na 151 milionů eur (4,7 miliardy korun).

Eurotel zaznamenal meziroční pokles výnosů o pět procent na necelých 13,9 miliardy korun a pokles zisku o 5,4 procenta na 3,16 miliardy korun. Tržby Českého Mobilu za služby se v letošním prvním pololetí meziročně téměř zdvojnásobily na 96,2 milionu USD (3,313 miliardy korun), ukazatel EBITDA v prvním i druhém čtvrtletí už dosahoval kladných hodnot.

České radiokomunikace dosáhly v prvním pololetí konsolidovaného čistého zisku ve výši 342 milionů korun při výnosech 1,3 miliardy korun.

Největší alternativní operátor KPNQwest/GTS zaznamenal ke konci pololetí meziroční zvýšení tržeb o 13,4 procenta na 1,2 miliardy korun. Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) vzrostl o 22,1 procenta na 214,4 milionu korun.

Novým marketingovým ředitelem RadioMobilu se stal jeho dosavadní obchodní ředitel Jiří Dvorjančanský. Novým finančním ředitelem se stal šestatřicetiletý Otakar Král, dosud působící ve funkci zastupujícího finančního ředitele.

RadioMobil podal ÚOHS podněty na prošetření přidělení státních zakázek Českému Telecomu (zajištění komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy) a Eurotelu (dodávka pro Krizové řízení ČR).

Český Telecom zaznamenal ke konci pololetí meziroční pokles počtu hlavních telefonních stanic o tři procenta na 3,738 milionu. Celkový objem telefonního provozu se však oproti roku 2001 nezměnil a zůstal na úrovni šesti miliard minut. Klesl počet minut místních, meziměstských a mezinárodních hovorů, naopak přibyl provoz generovaný dial-up připojením k internetu.

Spor Českého Mobilu s jeho bývalou reklamní agenturou Young & Rubicam skončil podle týdeníku Marketing & Media smírem. Český Mobil vinil agenturu z porušení smlouvy, podle které se zavázala nepracovat ještě rok po ukončení vzájemné spolupráce pro konkurenci. V rozporu s tím však téměř současně s ukončením práce pro Český Mobil vyhrála Young & Rubicam výběrové řízení pro konkurenční Eurotel. Smlouvu pak formálně uzavřela nově založená společnost Y&R Czech Republic, vlastněná majitelem Young & Rubicam.

Po parlamentních volbách zůstala ve vládě ČSSD, nově však vedená Vladimírem Špidlou. Koaličními partnery se staly KDU-ČSL a Unie svobody. Novým ministrem dopravy a spojů se stal Milan Šimonovský (KDU-ČSL), přípravou vzniku nového ministerstva informatiky byl pověřen Vladimír Mlynář (US).

ČERVENEC 2002

Aktualizované nabídky na koupi státního podílu v Českém Telecomu podali privatizačnímu poradci oba zbylí zájemci. Podle neoficiálních informací však na vládou požadované navýšení původně navrhované ceny nepřistoupili. Nová Špidlova vláda na svém prvním zasedání rozhodnutí o privatizaci odložila. Na projednání materiálu měla údajně zatím jen krátkou dobu.

Hlasové služby prostřednictvím služby volby operátora začala jako první nabízet společnost Aliatel. Služba umožňuje uživatelům pevných telefonních linek zvolit si prostřednictvím čtyřmístné předvolby před každým konkrétním hovorem operátora, který nabízí nejlepší podmínky. Dosud mohli alternativní operátoři konkurovat Českému Telecomu pouze u firemních zákazníků. Nyní mohou jejich služeb teoreticky využívat i řadové domácnosti a menší společnosti. ČTÚ do začátku července vydal operátorům zatím 14 takzvaných zkrácených čísel.

Vláda rozhodla o vzniku nového ministerstva informatiky v čele s Vladimírem Mlynářem (US). To má vzniknout od 1. ledna 2003 transformací Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS), převedením oblasti telekomunikací a pošt z ministerstva dopravy a spojů a ministerstva školství a převedením některých kompetencí v oblasti elektronického podpisu z dosavadního Úřadu pro ochranu osobních údajů.

České radiokomunikace oznámily, že již neplánují žádné další investice nebo půjčky pro dceřinou společnost Contactel. Tu vlastní společně s TDC (TeleDanmark).

RadioMobil dokončil tříměsíční proces změny značky Paegas na T-Mobile. Pod novým názvem T-zones začala firma nabízet službu, dosud známou jako Click.

Řídící výbor fóra pro volbu operátora rozhodl o rozšíření definice služby volby operátora i na vytáčený přístup k internetu.

Akcionáři RadioMobilu - konsorcium CMobil (ovládané Deutsche Telekom) a České radiokomunikace - se dohodli na režimu vyplácení dividend RadioMobilu v budoucnosti. "Zároveň akcionáři vyřešili řadu záležitostí vztahujících se k nahrazení značky Paegas značkou T-Mobile," uvedla mluvčí Českých radiokomunikací Dagmar Francková.

Český Telecom jmenoval Radka Souška novým výkonným ředitelem dceřiné společnosti Imaginet. Nově také obsadil pozice ředitelů pro prodej a marketing, finance a služby a pro provoz.

Novým obchodním ředitelem RadioMobilu se stal Miroslav Rakowski.

Český Mobil zahájil projekt OskarZóna, jehož prostřednictvím chce dát větší příležitost vývojářům a dodavatelům mobilních aplikací. Do konce roku díky projektu uvedl zhruba dvacet nových služeb.

SRPEN 2002

Jen pár hodin po získání důvěry od Sněmovny rozhodla vláda o prodeji 51procentního státního podílu v Telecomu za zhruba 55 miliard korun. Novým majitelem se mělo stát konsorcium firem Deutsche Bank a TDC. Uvedený bod přitom původně nebyl na programu nočního jednání.

Český Telecom oznámil, že od 1. října změní způsob účtování připojení k internetu. Providerům navrhl zavedení nového tarifu Internet Plus. Díky němu by se měla transparentněji projevit částka, kterou neúčtuje Český Telecom, ale příslušný poskytovatel služeb internetu. Provideři a alternativní operátoři však označili návrh za marketingový tah a snahu zbavit se zodpovědnosti za internet v ČR a obejít rozhodnutí ČTÚ. Narozdíl od zástupců Českého Telecomu se alternativní operátoři obávali, že konečné ceny nového tarifu Internet Plus budou vyšší než současné ceny tarifu Internet 2002, znemožní volbu operátora a povedou k monopolizaci trhu. Dominantní operátor chtěl zároveň od 1. října zavést paušální poplatek za víkendové připojení k internetu a prodloužit volný kredit u programu Home Internet z 13 na 16 hodin měsíčně.

Antel Holding, která je divizí ruské investiční skupiny Menatep, koupil aktiva společnosti KPNQwest/GTS ve střední Evropě včetně české pobočky. Předběžná cena transakce činila 36,5 milionu eur.

Srpnové záplavy zasáhly zhruba 120 tisíc telefonních stanic Českého Telecomu. V nejkrizovějším srpnovém týdnu bylo mimo provoz celkem 24 ústředen, obsluhujících 60 tisíc pevných telefonních linek. Další telefony nefungovaly kvůli poničení přístupové sítě, tj. například v důsledku závad na chodnících či domech. Výši škod firma předběžně odhadla na řádově stovky milionů korun. Mobilním operátorům vznikly škody v řádech desetimilionů korun, zejména kvůli zatopení základnových stanic.

Operátoři Eurotel i RadioMobil spustili 27. srpna těsně po sobě komerční provoz služby multimediálních MMS zpráv (Multimedia Messaging Service).

ČTÚ uznal Českému Telecomu za rok 2001 ztrátu z poskytování univerzální služby ve výši téměř 265 milionů korun. Na její úhradě se mají jednotliví operátoři podílet především podle výše celkových výnosů z poskytovaných telekomunikačních služeb (po odečtení nákladů na propojení).

Společnost TELE2 oznámila, že od 1. září zahájí poskytování hlasových služeb formou volby operátora. Narozdíl od většiny dalších alternativních operátorů chce Českému Telecomu konkurovat i v řadových domácnostech a nejmenších firmách.

Společnost Expert & Partner oznámila převzetí veškerých velkoobchodních aktivit firmy GSM Partner.

Eurotel podepsal smlouvu o pronájmu dalších 3350 metrů čtverečních administrativních technologických prostor na pankrácké pláni. Po dostavbě objektu bude firma využívat celkově 5400 metrů čtverečních plochy.

Novým majitelem společnosti Expert&Partner engineering (E&Pe) se stala CCA Group. Obě firmy působí v oblasti informačních technologií.

ZÁŘÍ 2002

V noci z 21. na 22. září úspěšně proběhlo celorepublikové přečíslování všech telefonních linek v ČR. Český Telecom později zaznamenal pouze problémy s účtováním takzvaných volných hovorových kreditů.

Jednání o prodeji Telecomu s konsorciem Deutsche Bank a TDC se během září až listopadu komplikovala: Kupec údajně žádal snížení kupní ceny o 10 procent pro případ objevení dosud neznámých negativních skutečností v hospodaření Českého Telecomu a záruky státu proti budoucím negativním rozhodnutím regulačního a antimonopolního úřadu. Kupec se pravděpodobně nedohodl ani na ceně za dosavadní podíl strategického partnera TelSource v Českém Telecomu a na vykoupení 49procentního podílu v Eurotelu od Atlantic West.

ČTÚ na konci září vydal předběžné opatření, přikazující Českému Telecomu zastavit realizaci nového modelu účtování za připojení k internetu. Opatření pozastavilo výpověď dosavadních smluv, kterou providerům doručil Český Telecom.

Dominantní operátor však vzápětí oznámil, že nový tarif zavede i přes výhrady ČTÚ. Na jeho zavedení se údajně dohodl s přibližně 120 providery, kromě dceřiné společnosti Českého Telecomu IOL však ani jeden nepatří mezi největší providery.

Také Český Mobil začal nabízet GSM banking. Konkurenční RadioMobil provozuje službu již od roku 1998, Eurotel od září 2001.

Zastupitelé hlavního města Prahy odsouhlasili prodej zbývajících 49 procent akcií Pragonetu společnosti Deutsche Telekom, která již dříve od města koupila 51 procent.

ČTÚ snížil cenu propojení pevných linek zhruba o třetinu. Alternativní operátoři rozhodnutí přivítali. Krok regulátora mimo jiné vedl k rozšíření počtu firem, nabízejících volbu operátora. Do konce roku službu nabídly společnosti Aliatel, TELE2, eTel, Contactel, Tiscali a GTS, přičemž Pragonet a Inway ohlásily spuštění služby na začátek roku 2003.

V rámci projektu Internet do škol získala připojení 3000. škola. Připojení většinu z celkového počtu 3620 škol, které byly zařazeny do první etapy, dokončil generální dodavatel během září. V první etapě získalo připojení zhruba 45 procent žáků základních a středních škol ze 65 procent existujících školských zařízení.

Nejvyšší kontrolní úřad zahájil kontrolu projektu Internet do škol na ministerstvu školství. Stalo se tak na žádost nové ministryně Petry Buzkové. Již dříve resortní kontrola odhalila v projektu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) řadu nepřesností. Buzková po nástupu do funkce mimo jiné odvolala vrchního ředitele sekce SIPVZ Drahomíra Fránka a jeho nástupcem jmenovala Zdeňka Svobodu. Zároveň vypověděla několik dílčích smluv ohledně projektu, které byly podle jejího názoru výrazně finančně nadhodnocené nebo zbytečné. Předchůdcem Buzkové ve funkci byl Eduard Zeman, který stejně jako ona pochází z ČSSD.

Všichni tři mobilní operátoři a pět bank založili Asociaci pro mobilní platby. Jejím cílem je vývoj a podpora jednotného systému pro platby mobilním telefonem, který by podpořil rozvoj mobilních finančních služeb.

České radiokomunikace dokončily rozdělení na tři úseky - telekomunikačních služeb, vysílacích služeb a správy majetku.

Akcionáři Aliatelu rozhodli o zvýšení základního kapitálu společnosti o 464,99 milionu korun na více než 3,252 miliardy korun.

Novým ředitelem divize marketingu společnosti Eurotel se stal Garricon Macri.

České radiokomunikace oznámily, že nabídnou vlastní hlasové a internetové služby. Firma je dosud nabízela pouze prostřednictvím své dceřiné společnosti Contactel.

Od začátku září musí státní správa při nákupech položek z oboru informačních technologií do dvou milionu korun povinně využívat elektronická tržiště.

ŘÍJEN 2002

ČTÚ formou cenového rozhodnutí znovu přikázal Českému Telecomu zachovat stávající účtování za telefonické připojení k internetu. Dominantní operátor tak musel pozastavit nový tarif Internet Plus. "Nezavedeme tedy nižší tarify, paušální platbu za víkendové připojení ani nezvýšíme počet volných hodin u internetových cenových programů," vyhlásil Český Telecom v reakci na rozhodnutí ČTÚ.

12. ročník mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií Invex navštívilo téměř 150 tisíc lidí. Přihlásilo se 757 vystavovatelů ze 16 zemí.

ČTÚ dočasně zařadil ceny za vytáčený přístup k internetu (dial-up) mezi regulované ceny.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR kritizovalo Český Telecom, že s dostatečným předstihem neinformoval o ukončení platnosti starých telefonních karet. Firma reagovala prodloužením termínu pro výměnu karet z konce ledna na konec března 2003, i nadále však bude vyměňovat pouze neprovolané karty v původním obalu.

Podle Hospodářských novin chce Český Telecom od roku 2003 sjednotit sazby za místní a meziměstské hovory. Důvodem jsou klesající výnosy z hovorného. Nová cena by se měla blížit spíše současnému poplatku za místní než meziměstské hovory. Český Telecom oficiálně pouze oznámil, že Českému telekomunikačnímu úřadu přeložil návrh nových cen. Celková cenová úroveň základních služeb by se v příštím roce neměla zvýšit.

Mobilní a alternativní operátoři vyjádřili nesouhlas se srpnovým rozhodnutím ČTÚ o úhradě ztráty z poskytování univerzální služby. Přístup regulátora v oblasti výpočtu ztráty a výpočtu příspěvku jednotlivých operátorů podle nich není transparentní.

Vláda se zpožděním schválila věcný návrh novely telekomunikačního zákona. Do konce roku 2002 pak příprava zákona nabrala další zpoždění.

Budoucí ministr informatiky Vladimír Mlynář představil hlavní cíle svého ministerstva: Je mezi nimi vytvoření skutečně liberálního telekomunikačního prostředí, které by vedlo k poklesu cen pro koncové uživatele. Do čtyř let by také nejméně polovina obyvatel České republiky měla dosáhnout takzvané ICT gramotnosti, to znamená umět bez problémů ovládat informační technologie na uživatelské úrovni. Alespoň čtvrtina nejdůležitějších agend veřejné správy má být do konce čtyřletého funkčního období současné vlády přístupná s využitím informačních a komunikačních technologií. Ministr také chce, aby se Česká republika stala středoevropským lídrem v oblasti e-governmentu. Zvýšit by se měl také podíl elektronického obchodu na HDP. Pobočky České pošty by se měly stát bránou do elektronického světa tak, aby elektronická komunikace byla jednoduše dostupná co největšímu počtu lidí prakticky v každé větší obci.

Český Telecom oznámil záměr poskytovat telekomunikační služby na vlastní mezinárodní optické síti a přeměnit se z čistě národního operátora na mezinárodní společnost působící ve střední a východní Evropě.

Divize Českého Telecomu Imaginet se rozhodla prodat internetový magazín o informačních technologiích Svět Namodro. Začala hledat kupce, který by akceptoval cenu jeden milion korun. Svět Namodro založil Daniel Dočekal a patří k nejstarším magazínům na českém internetu. Později ho Dočekal prodal společnosti M.I.A., která se pak stala součástí Českého Telecomu. Dočekal dostal v září 2002 v Českém Telecomu výpověď. Světu Namodro poté po celý zbytek roku chybělo skutečné vedení, kvalitní obsah a klesala mu návštěvnost.

ČTÚ udělil licenci pro síť FWA 3,5 GHz společnosti Eurotel. O licence měly zájem také společnosti Globaltel a GTS.

Eurotel začal nabízet pojištění mobilních telefonů proti loupeži či "krádeže za předpokladu překonání překážky".

ÚVIS pozastavil projekt zavedení jednotného systému domén GOV.CZ pro veřejnou správu, a to především kvůli značné komplikovanosti vytváření srozumitelných a jednoznačně určujících adres.

LISTOPAD 2002

Ministr financí Bohuslav Sobotka 27. listopadu potvrdil konec privatizace Českého Telecomu poté, co privatizační poradce J. P. Morgan vyloučil možnost dokončení procesu. Sobotka by chtěl nového kupce najít do konce funkčního období současné vlády.

Stát odvolal Přemysla Klímu z funkce generálního ředitele Českého Telecomu a řízením dočasně pověřil Ondřeje Felixe.

Pražský summit NATO zvládli telekomunikační společnosti bez problémů.

Společnost AutoCont informovala, že ji ministerstvo školství dluží za realizaci projektu Internet do škol více než 640 milionů korun. Vláda poté rozhodla zvýšit rozpočtovou kapitolu ministerstva školství.

Společnosti Globe Internet, GTS a Eurotel začaly na různých lokalitách v Praze nabízet bezdrátovou síť WiFi pro vysokorychlostní připojení k internetu.

Eurotel nabídl službu stahování krátkých videosekvencí na mobilní telefony. Zájemce si na mobilní telefon může stáhnout například aktuální zpravodajství, zábavní pořady, animované filmy pro děti i dospělé, filmové upoutávky nebo erotické klipy. Posílání videosekvencí umožnil také konkurenční RadioMobil, zatím však nenabídl dodávání vlastního obsahu.

Díky uzavření propojovací dohodě mohli uživatelé mobilních sítí Eurotel a T-Mobile začít posílat MMS i mezi těmito sítěmi.

Český Telecom již po srpnových povodních znovu zprovoznil většinu telefonních linek v pražském Karlíně, které se nalézají v dostupných objektech. "Všechno, co k 20. listopadu bylo opravitelné, jsme už opravili," uvedl mluvčí Vladan Crha. Stále však nefungují telefony v řadě nedostupných budov zejména v Křižíkově, Thámově, Pobřežní a Sokolovské ulici.

Český Telecom informoval, že je připraven umožnit takzvanou přenositelnost čísel od ledna 2003 tak, jak všem operátorům ukládá telekomunikační zákon.

Eurotel se stal nejúspěšnější domácí firmou podle hodnocení EVA. Metodika vychází z tzv. přidané hodnoty pro vlastníky, což je upravený provozní zisk po zdanění mínus náklady na cizí kapitál (úroky odváděné) a náklady na vlastní kapitál (ušlé úroky a riziková prémie).

Divize Českého Telecomu Imaginet oznámila, že Quick se postupně stane v zásadě pouze produktovým portálem Českého Telecomu. Quick zahájil provoz v říjnu 2000 a měl původně ambice dostat se mezi trojici dlouhodobě nejnavštěvovanějších portálů českého internetu.

Novým generálním ředitelem alternativního operátora eTel Česká republika se stal Stefan Lager. Ve funkci vystřídá Ivana Pilného, který na pozici generálního ředitele eTel ČR přešel v listopadu 2001 z funkce předsedy představenstva Českého Telecomu. Pilný se stane neexekutivním ředitelem společnosti.

Český Telecom založil divizi BSG (Business Solutions Group) pro zajišťování komplexních zákaznických řešení pro subjekty veřejné správy.

Podle serveru iStrategie ukončila činnost společnost Samba Digital Media. Přestala totiž dostávat prostředky od svých investorů a v časově krátkém horizontu nenašla kupce nebo partnera pro další aktivity. Firmu založili v roce 1999 Američan Adam R. Healey a Ondřej Novodvorský jako jednu z čistě "dot-com" firem s přesvědčením, že trh ve střední Evropě je připraven na fungování společností poskytujících kompletní profesionální služby typu e-service.

Eurotel zrušil původní záměr postavit v Ústí nad Labem nové zákaznické centrum. Podle mluvčího Jana Kučmáše byly důvodem tohoto rozhodnutí změněné ekonomické podmínky pro ústecký projekt.

PROSINEC 2002

Mimořádná valná hromada Českého Telecomu zvýšila podíl zástupců státu v představenstvu i dozorčí radě na úkor strategického partnera TelSource. Tomu stát dává za vinu neúspěch privatizace. Z představenstva akcionáři odvolali Marcelu Gűrlichovou, Martena Pieterse a Václava Srbu. Již předtím na členství rezignovali Přemysl Klíma a Jan Škurka. Novými členy představenstva byli zvoleni Pavel Kuta, Zdeněk Hrubý, Hana Doležalová a Adam Blecha. Jedno místo v představenstvu zatím zůstalo neobsazeno. Z dozorčí rady byli odvoláni Eduard Janota, Jiří Weigl, Vladimír Měšťan, Zdeněk Švrček, Michal Tošovský a Eric Maria Johannes Werner de Jong. Novými členy dozorčí rady jsou Jan Škurek, Michal Frankl, Vladimír Šiška, Petr Zatloukal, Miloslav Hala a Michal Švorc.

Vítězem výběrového řízení na dodávku systému pro Decentralizované řešení správy domény nejvyšší úrovně .cz se stala společnost Pragonet. Druhou nejlepší nabídku podala společnost GTS Czech, na posledním třetím místě skončila nabídka PVT.

T-Mobile 27. prosince oznámil, že od února zvýší ceny některých služeb a zpoplatní zasílání SMS z internetu. Zrušení oblíbeného a velmi využívaného bezplatného odesílání SMS z internetu zvažují také Eurotel a Český Mobil.

GTS jako první v ČR umožnil volbu operátora také pro připojení k internetu.

Valná hromada Aliatelu odvolala po více než pěti letech ve funkci předsedu představenstva a generálního ředitele Jiřího Hubku. Novým předsedou představenstva společnosti se stal jeho dosavadní člen Josef Havel, řízením společnosti byl pověřen současný ředitel strategie společnosti Petr Štajner.

Platforma Zástupci uživatelů internetu prosazuje na jednání Fóra pro vytáčené připojení zavedení paušálního měsíčního poplatku za časově neomezené připojení k internetu.

Po kritice ze strany Sdružení obrany spotřebitelů T-Mobile zpětně snížil cenu SMS ve vánoční soutěží Melouny se valí. V reklamních materiálech totiž o výrazně vyšší ceně za odeslání SMS do této soutěže oproti ceně běžné SMS dostatečně neinformoval.

Česká spořitelna se po GE Capital Bank, eBance a Union bance stala čtvrtou bankou, která nabídla GSM banking pro klienty všech tří mobilních operátorů. ČSOB (včetně bývalé IPB a divize Poštovní spořitelna) zatím GSM banking nabízí jen uživatelům sítí Eurotel a T-Mobile. Raiffeisenbank zatím spolupracuje pouze s Eurotelem, naopak Živnobanka pouze s RadioMobilem (T-Mobile). Z velkých bank dosud GSM banking nezprovoznily HVB Czech Republic, Komerční banka či Volksbank.

Podle agentury GfK je v ČR téměř 2,4 milionu uživatelů internetu. V porovnání se stejným obdobím roku 2001 se počet uživatelů zvýšil o 300 tisíc nových uživatelů, tj. o 14 procent. Tempo růstu je však v porovnání s nárůstem v letech 2000 a 2001 poloviční. Polovina uživatelů internetu (1,2 milionu) se může připojovat z domova. Právě tato skupina zaznamenala nejdynamičtější meziroční vývoj a stala se poprvé nejpočetnější skupinou.

V roce 2002 přibylo v ČR podle odhadu ČIA přibližně 1,4 milionu uživatelů mobilních telefonů. Nárůst nových klientů se však oproti předchozím rokům zpomalil: V roce 2001 totiž operátoři zaznamenali zhruba 2,63 milionu nových zákazníků. Eurotel zaznamenal během prvních tří čtvrtletí z 3,238 milionu na 3,678 milionu, T-Mobile z 2,85 milionu na 3,283 milionu a Český Mobil z 858,4 tisíce na 1,14 milionu. Ke konci roku mohlo být v ČR až 8,5 milionu uživatelů mobilů, přičemž asi přes než 10 procent z nich vlastní více než jednu SIM kartu.

Mobilní operátoři zaznamenali na Štědrý den rekordní počet celkem 47 milionu odeslaných SMS. Na silvestra pak uživatelé odeslali přibližně 38 milionů SMS.

Český Telecom a Czech Digital Group zahájily společný pilotní projekt, jehož cílem jsou technologické testy a příprava služeb digitální televize (DVB-T).

Zhruba jen 14 dnů před plánovaným spuštěním služby takzvané pevné volby operátora vydal ČTÚ příslušné cenové rozhodnutí. Alternativní operátoři budou po dobu 10,5 roku platit příplatek ve výši 0,06 koruny za minutu na pokrytí části nákladů na jednorázovou výměnu programového vybavení ústředen Českého Telecomu, které nejsou zahrnuty v maximálních cenách za propojení.

Český Telecom opět nesplnil povinnost zveřejnit v Telekomunikačním věstníku a na internetu velkoobchodní nabídku služeb ADSL.

Po již uskutečněné změně názvu sítě z Paegas na T-Mobile rozhodli majitelé společnosti také o změně obchodní názvu z RadioMobilu na T-Mobile Czech Republic.

Zákazníci Českého Telecomu odeslali od začátku června z telefonních automatů více než jeden milion krátkých textových zpráv (SMS) a e-mailů. Hranice rentability, která činí pět tisíc odeslaných zpráv za den, byla překročena již po měsíci provozu služby, tedy na začátku července. Firma zatím prodala 1,05 milionu kusů nových multifunkčních karet Trick.

Uživatelé internetu v ČR se na celosvětovou síť stále nejvíce připojují prostřednictvím organizační jednotky Českého Telecomu Internet OnLine (IOL). Její podíl se pohybuje nad 20 procenty. Na druhém místě se dlouhodobě drží společnost Czech On Line. Nejvíce uživatelů, využívajících doma vytáčeného připojení k internetu, používá služeb providera Tiscali (39 procent). Na druhém místě zůstává společnost Video Online se službou Volný.cz (32 procent).