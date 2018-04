Telekomunikace drží přední místa

Telekomunikace jsou stále na výši. Úspěchy firem, které podnikají v tomto oboru, jsou dále vidět. Dalším důkazem tohoto tvrzení jsou výsledky pátého ročníku ankety "Českých 100 nejlepších", kterou již pravidelně pořádá agentura Comenius. V první dvacítce je pět telekomunikačních firem. Ani bankovnictví či pivovarnictví se nemůže pochlubit takovým výsledkem.

Jako první z telekomunikačních firem se na čtvrtém místě umístil RadioMobil, provozovatel sítě Paegas. Český Telecom, jako další z operátorů, tentokrát pevné sítě, se dostal na sedmé místo. EuroTel je z velkých operátorů poslední, ale stále se drží v první dvacítce, na 18. místě. Poslední z provozovatelů mobilních sítí, společnost Český Mobil, se do první ani druhé stovky nevešla. Vzhledem k jejímu mládí to však není nic nepochopitelného. Pětici telekomunikačních firem v první dvacítce tak doplňují na 14. místě Siemens a na 20. GiTy. Do stovky oceněných se vešel ještě 2N (32.), Contactel (34.), Nokia (61) a České Radiokomunikace (65). Velkým úspěchem je zde jistě místo brněnské GiTy, která jako jediná ze zde jmenovaných firem nemá zahraničního spolumajitele či podílníka.

"Cílem ankety Českých 100 nejlepších je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně, slavnostním způsobem ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozoruhodných výsledků," uvádí pořádající agentura Comenius.

Osobnosti, které o pořadí firem hlasují, se dělí na dvě skupiny. První jsou představitelé či pracovníci institucí z "neziskové sféry", kteří sami nemohou být a nebudou mezi hodnocenými. Mezi nimi jsou například členové vlády, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci vysokých a odborných škol, profesních asociací, vedoucí vybraných útvarů státní správy, nadací atd. Jde o významné zahraniční osobnosti, mající vztah k ČR, ale současně i bezprostřední znalosti ekonomické reality u nás.

Druhou skupinou jsou pracovníci a představitelé subjektů, které mohou být mezi hodnocenými v této soutěži - přední pracovníci podniků, představitelé bank a dalších finančních institucí, dopravců, turistických kanceláři, stavebních firem atd. Celkově se jedná o přibližně 25 000 respondentů. Ti hlasují podle svých osobních zkušeností s hodnocenými firmami. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací udělených jednotlivými respondenty.

Pověst firem má velký vliv na jejich úspěch, zvláště pokud jde o hodnocení odborníků a obchodních partnerů. Kdo ví, třeba budou za rok tyto firmy ještě výš.