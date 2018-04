Telekomunikace dnes slaví narozeniny

Ústředním tématem Mezinárodního dne telekomunikací je vždy zvolena aktuální problematika celosvětového významu, letos jde o „Vytvoření Informační společnosti pro každého: Čas na akci“ ("Creating an equitable Information Society: Time for Action"). Mezinárodním dnem telekomunikací ITU zároveň oslaví 140 let od svého vzniku.

Organizace s tzv. "univerzální účastí" byla založena v Paříži v roce 1865 (původně jako International Telegraph Union). Od roku 1947 je přidruženou organizací OSN. V současné době je členy ITU 189 států a jejím sídlem je Ženeva. Posláním ITU je především mezinárodní spolupráce v oblasti telekomunikací, podpora rozvoje nových technologií a dohled nad účelným rozdělováním kmitočtového spektra.

Česká republika je členem ITU od roku 1993, Československo bylo členem od roku 1920. Na zasedání Konference vládních zmocněnců (nejvyšší orgán Unie) v roce 2002 byla Česká republika již podruhé za sebou zvolena do Rady ITU, což je řídící orgán (členství v Radě je prestižní záležitostí). Česká republika bude usilovat o zvolení i na další období. Gestorem odborného členství ČR je Ministerstvo informatiky.