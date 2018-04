Telekom Austria koupil providera Czech OnLine

PRAHA 13. dubna (ČTK) - Společnost Telekom Austria uzavřela s fondem DBG Osteuropa-Holding smlouvu o koupi stoprocentního podílu v poskytovateli internetových služeb, Czech OnLine. ČTK to dnes sdělil výkonný ředitel fondu Jaroslav Horák.

"Kupní cena nebyla zveřejněna, ale plně odráží výjimečnou kvalitu firmy z hlediska technického know-how, managementu a počtu uživatelů," dodal.

Podle Horáka, který je zároveň předsedou představenstva Czech OnLine, jde o největší transakci v oblasti Internetu ve střední a východní Evropě. Czech OnLine připojuje na Internet přibližně 150.000 uživatelů.

"Pro společnost Telekom Austria znamená investice do Czech On Line razantní vstup na rychle se rozvíjející a dynamický trh v oblasti Internetu a telekomunikací v ČR. Zároveň je také první mezinárodní akvizicí v historii firmy," řekl ředitel pro rozvoj mezinárodních obchodních příležitostí Telekomu Filippo Porcacchia.

Firma Czech On Line, poskytující služby pod jménem Video On Line, byla založena v roce 1995. Postupně se stala největším tuzemským poskytovatelem služeb v oblasti Internetu pro firmy i fyzické osoby. V srpnu 1999 zavedla jako první v ČR bezplatné připojení k Internetu pod názvem Volny.cz. Firma provozuje 37 přípojných bodů (PoPů) a má základní jmění 1,18 miliónu Kč.

Transakce je dalším velkým obchodem na českém internetovém trhu v poslední době. Na konci loňského roku koupila 30 procent největšího tuzemského portálu Seznam švédská internetová skupina Spray. Letos oznámil Český Telecom nákup reklamní internetové firmy MIA, v lednu koupilo vydavatelství Computer Press reklamní webovou síť Mr.Lin(x) a tento čtvrtek získala 34 procent akcií druhého největšího portálu Atlas společnost II. EPIC Holding za 100 miliónů korun. Za největší transakci bylo dosud považováno letošní převzetí komerční internetové sítě Cesnet společností Contactel za 775 miliónů korun.

Telekom Austria je největším poskytovatelem telekomunikačních a internetových služeb v Rakousku se strategickým zaměřením na rychle se rozvíjející oblast Internetu. Bývalý státní monopol Telekom Austria (TA) si po liberalizaci rakouského trhu v roce 1998 udržel vedoucí postavení (83procentní podíl na trhu) ve všech segmentech (pevné sítě, mobilní sítě, datový přenos a Internet). Na trhu mobilních sítí v Rakousku má 52procentní podíl. V oblasti mezinárodních aktivit je záměrem společnosti expanze do střední a východní Evropy a do německy mluvících zemí v Evropě. Nedávno postoupila do užšího výběru uchazečů o privatizaci 51 procent Slovenských telekomunikací.

DBG je regionálním fondem rizikového kapitálu spravujícím 90 milionů DEM investovaných Deutsche Bank, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), Deutsche Entwicklungs- und Investitions Gesellschaft (DEG) a Mitsubishi Corporation. Jeho investice směřují do Polska, Maďarska a České republiky. Firmu Czech OnLine fond koupil v červnu roku 1998 za sedm miliónů dolarů.