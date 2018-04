Telehotely pomáhají konkurentům Telecomu

Pokud nějaký telekomunikační operátor (ať už pevný či mobilní) myslí svoje působení na trhu vážně, musí investovat velké částky do vybudování páteřních sítí a propojení svojí sítě se sítěmi ostatních operátorů. Což znevýhodňuje menší společnosti, protože ty tak nemohou konkurovat finanční síle bývalých i současných monopolních operátorů, dostatečně zabezpečených na to, aby mohli vstoupit na libovolný evropský trh.

Nejsnazším řešením je umístit svoje zařízení v prostorách, kterým se říká telehotel či telehouse. Jde o velké prostory vybavené klimatizací, zdroji energie, telekomunikační infrastrukturou a zabezpečené proti požáru či násilnému vniknutí. Především jsou ale připraveny pro snadné propojování telekomunikačních zařízení mezi sebou. Do telehotelu obvykle vedou linky ze všech telefonních sítí v regionu a několik vysokokapacitních linek mezinárodních. Když zde máte svoje zařízení, stačí vám jen uzavřít dohody s ostatními operátory a propojit sítě. Ušetříte tak za nákladné kabelové vedení a hlavně nemusíte vynakládat obrovské prostředky na údržbu vlastních budov a jejich zabezpečení. Stejně tak snadno můžete propojit svoji část sítě v jednom městě s jinou lokalitou. Nemluvě o snazším přístupu k mezinárodnímu propojení.

První pořádný telehotel i u nás

V České republice existuje několik provozovatelů zařízení, které při troše smělosti lze nazvat telehotel či telehouse. Jde však o prostory o několika desítkách, výjimečně až stovkách metrů čtverečních. Většinou jde o současné telekomunikační operátory nebo velké poskytovatele datových služeb. V těchto dnech spouští svůj první telehotel v ČR společnost Infigate. Infigate je nová společnost; vznikla 30. září 1999 v německém Essenu. V současnosti zaměstnává 40 lidí (včetně svých lokálních poboček). Ti mají potřebné zkušenosti, neboť jejich dřívějšími zaměstnavateli byla především společnosti RWE Telliance (u nás vlastní Aliatel) nebo Mannesmann Arcor. Infigate ze 49 % vlastní společností DB Industrial Holdings (což je člen skupiny Deutsche Bank). Současná plocha jejího telehotelu se počítá na stovky metrů čtverečních, ale postupně je možné ji zvětšit až na několik tisíců metrů čtverečních.



V budoucnu bude Infigate nabízet i možnost pronájmu (outsourcingu) telekomunikační techniky. Což by mělo opět přispět k dalšímu rozvoji telekomunikací, protože svoji síť by tak teoreticky mohl provozovat každý, kdo má dostatek finančních prostředků na pronájem potřebných technologií. A samozřejmě pokud také dokáže přesvědčit zákazníky, že je pro ně tím pravým. "Telekomunikační trhy v zemích střední Evropy budou od počátku roku 2001 postupně liberalizovány, tím pádem zde vznikne značná poptávka po přenosových kapacitách a významnou konkurenční výhodou se stane i možnost outsourcingu technologií," řekl generální ředitel Infigate Klaus Kirchhöfer, s čímž lze jen souhlasit. Ostatně možnost získání jak místa pro svoje zařízení, tak jejich pronájmu včetně dostatečné přenosové kapacity je zajímavá nejen pro firmy pracující v telekomunikacích, ale i pro provozovatele internetových služeb, ISP nebo elektronických obchodů.

Budoucnost telehotelů by měla být růžová

U nás jsou telehotely novinkou, ale v zahraničí je jich spousta. Pokud bude vývoj telekomunikací u nás kopírovat západní Evropu (a zatím to tak vypadá), poroste i počet telehotelů u nás. Zatím jen v Praze uvažují nejméně tři velké společnosti o stavbě takových prostor - Aliatel, KPNQwest a Český Telecom. Postupně by tedy měly klesnout náklady telekomunikačních operátorů na propojení svých sítí a jejich připojení do zahraničí. A pokud by tyto kroky podpořily růst konkurence, pravděpodobně by se zvýšily i tlaky na nižší ceny za telekomunikace u nás. A to nejen v oblasti pevných, ale i mobilních komunikací.