Telehodinky, roboti, holící strojek. Vítejte na přehlídce šílených mobilů

1. Revoluční mobil s holícím strojkem

Na první pohled kuriozita, na druhý možná ne tak úplně špatný nápad. Kdo si balí kufr na cesty, může holicí strojek nechat doma, stačí mobil. Výrobce se nezmiňuje o tom, zda je strojek určen pouze pro muže, nebo i pro ženy. Ale vážně - vypadá to divně.

Pokud jde o další výbavu telefonu, už žádné kuriozity nenabízí. Posuďte sami: dotykový displej, fotoaparát, přehrávač hudby a videa, možnost připojení k počítači. Cena v přepočtu údajně jen 2 200 korun. Objednat ho lze na internetu, ale otázkou je, jestli se kvalitou, a hlavně spolehlivostí alespoň přibližuje zavedeným značkám.

2. COOL G108 aneb mobil naroubovaný k hodinkám

Značka Cool se zřejmě snaží být na předním místě v inovacích mobilních telefonů. Co na tom, že jsou to velmi podivné výtvory. Nápaditost se jim ale upřít nedá. Model G108 připomíná víc hodinky než mobil, je na řemínku a dá se připnout na zápěstí. Pokud je zavřený, zobrazuje digitální hodiny, pokud jej otevřete jako klasické véčko, objeví se větší displej telefonu a kulatá klávesnice. I přes malé rozměry (průměr 51 mm) se do telehodinek vešla běžná mobilní výbava včetně hudebního přehrávače a fotoaparátu.





3. XINTAI C10000+: Jeden foťák nestačí

Ještě jednou Číňané - tentokrát na to šli jinak. Zatímco ostatní světové značky se předhánějí, která zabuduje do mobilu kvalitnější fotoaparát, Číňané se rozhodli vsadit na kvantitu. Tenhle model má totiž foťáky rovnou čtyři. Klasicky zezadu, ale také zepředu nad displejem a dva boční. Výhoda? Snad jen ta, že díky tomu můžete fotit ze všech úhlů a třeba i někoho tajně špehovat.





4. SOFTBANK: hračka pro malé Japonce

Není pochyb, že japonské děti tenhle 815T PB 4 mobilní telefon milují. Vypadá jako robot, tváří se jako robot, dokonce vydává stejné zvuky jako populární postava z japonského kresleného seriálu. Jinak je to jen obyčejný telefon zkombinovaný s hračkou, se kterým výrobce chytře zacílil na nejmenší telefonisty.

5. TELSON TWC 1150: jako ze sci-fi filmu

Takhle bude možná vypadat budoucnost. Jihokorejská značka Telson představila model TWC 1150 už před čtyřmi lety a nutno dodat, že svou dobu opravdu předběhl. Oproti čínským telehodinkám nabízí ještě hlasové ovládání a vytáčení nebo zobrazení barevné fotografi e volajícího. A samozřejmě také ukazuje čas...