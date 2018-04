Telegramy skončí jen na České poště, O2 je bude nabízet dál

Telefónica O2 jako držitel licence na telegrafní službu vypověděla poště zprostředkovatelskou smlouvu na konci minulého roku. Ta se rozhodla od dubna po 160 letech nevýdělečnou službu nenabízet.

Proti e-mailům a SMS vyjde poslání telegramu výrazně dráž. Podání na poště stojí 75 korun a za každé slovo do deseti znaků zaplatí zákazník dalších pět korun. Poslání SMS se přitom pohybuje v řádu korun.

"Zatímco v období první republiky poštovní telegrafisté vyťukali ke čtyřem milionům telegramů ročně a v době reálného socialismu vychrlily dálnopisy každý rok kolem deseti milionů telegramů, s nástupem elektronické komunikace v devadesátých letech zažila tato služba strmý pád. Za rok 2009 přijali pracovníci 3 337 pošt od občanů celkem 756 telegramů," uvedla mluvčí pošty Marta Selicharová.

Službu stále využívají například nemocnice k informování pacientů.

Telegramy se budou diktovat do telefonu

Počet odeslaných telegramů se nyní pohybuje kolem 2 000 měsíčně, z toho většinu podají lidé telefonicky přímo u O2. Telefónica bude dál telegramy přijímat prostřednictvím telefonního čísla 133 001. "Stejně jako dříve budou také telegramy doručovány adresátům 24 hodin mailem, faxem, kurýrem nebo prostřednictvím sítě České pošty," dodal Martin Žabka, tiskový mluvčí O2.

Jako náhradu za telegram pošta od poloviny minulého roku nabízí službu Dopis Online. Ta umožňuje elektronické odeslání dopisu, a to prostřednictvím webové stránky www.postservis.cz. Pošta jej sama vytiskne, dá do obálky a odešle adresátovi. Dopis Online pošta doručuje do druhého dne a průměrná cena je 20 korun.

Telegramy zcela zrušilo Dánsko a Irsko před třiceti lety, v 90. letech zmizely ve Švédsku, pošta neprovozuje telegrafní službu od začátku tohoto století ve Francii nebo v Rakousku. Slovenská pošta telegramy nedoručuje od roku 2007.