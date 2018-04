Telegraf je rychlejší než esemesky

Do rychlostního souboje v přenosu informací se pustili třiadevadesátiletý Gordon Hill a o osmdesát let mladší Brittany Devlinová. Přestože Brittany mohla ve svých smskách používat všechny obvyklé zkratky, nedokázala se ani vyrovnat svému soupeři. Telegrafista Hill byl se svým telegrafem a morseovkou rychlejší.

Prostřednictvím obou technologií se odesílala věta, kterou pořadatelé náhodně vybrali: "Hey, girlfriend, you can text all your best pals to tell them where you are going and what you are wearing." V překladu: Hej, miláčku, můžeš poslat zprávu všem svým nejlepším kamarádům a říci jim, kam jdeš a co máš na sobě."

Zatímco telegrafista vyťukal celé nezkrácená sdělení, smskou odešel text zkrácený: "Hey gf u can txt ur best pals 2 tel them wot u r doing, where ur going and wot u r wearing." Doba odeslání telegrafem přesto byla o 18 sekund kratší než u SMS, činila 90 vteřin. Podobně dopadl i souboj dalších dobrovolníků, kteří se přihlásili z publika.