Teleglobe oznámil roaming s Iridiem

Iridium bude pro zajitění roamingu do a ze Spojených států Amerických pouívat signálovou platformu GlobePCS (SM) společnosti Teleglobe. Uivatelé mobilních telefonů Iridium budou s pomocí GlobePCS moci komunikovat při cestách za hranice, zapojením slueb firmy Teleglobe do existující sítě světového roamingu poskytne Iridium zákazníkům okamitý přístup do místních, pozemských mobilních sítí.