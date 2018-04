Telefony zaměstnanců jsou soukromé

Krátce řečeno v právním bezvědomí lze odposlouchávat bez vědomí.

To byl bonmot na začátek, nyní trochu vážněji. Musím konstatovat, že jde o poměrně složitý problém, který asi nelze vyčerpat na přiděleném místě, takže naznačím jen některé problémy.

Nejprve si dovolím podotknout, že při citacích zákonů je potřeba disponovat citovanými zákony a zákony, které dotyčné předpisy používají anebo slušným právním informačním systémem tak, aby bylo možno vidět nejen samotné předpisy, ale i jejich vazby. Obecně totiž platí, že právní předpisy je nutno studovat i interpretovat naráz a ne osamoceně. Kromě toho i u nás platí, že právní úprava je interpretována i rozhodnutími soudu, zejména těch nejvyšších. A právě pro studium problematiky odposlechu jsou obě výše uvedené teze zásadní, protože teoretickou interpretaci nakonec podložím shodným rozsudkem Nejvyššího soudu v praktické kauze.

Rozeberme právní argumentaci čtenáře citujícího právní předpisy, v článku Odposlouchávat zaměstnance je legální označeném jako ?kvalifikovaný právní názor?. Citovaný čtenář zde argumentuje:

- ochranou listovního tajemství v Listině základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., Čl. 13.

- článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., která má v našem právu závaznost před zákonem

- paragrafem 20 telekomunikačního zákona č. 110/1964 Sb. (povšimněte si zvýrazněných částí)

Ve zmíněném článku uváděná vyhláška je pro naše účely - jak dovodíme níže - zcela nezajímavá a nedůležitá. Jde o prováděcí vyhlášku k zákonu o telekomunikacích, ale dovodím, že nelze použít ani telekomunikační zákon, natož jeho prováděcí vyhlášku. Článek 7 Listiny je obecný a není také pro naši argumentaci příliš potřeba, článek 13 je specifikací článku 7 v oblasti ochrany zpráv.

Abychom se vypořádali s odposlechem, potřebujeme vlastně jediné: zjistit, který zákon je onen zákon, na který myslí Listina v článku 13 a který by mohl omezit právo na soukromí a zákaz porušení listovního tajemství. Je zcela zřejmé, že to asi nebude telekomunikační zákon. Nejenže např. neobsahuje ani slovo ?odposlech?, ale ani tuto problematiku neupravuje. I v citovaném paragrafu telekomunikačního zákona nejde o úpravu odposlechu třetích osob, ale o zachovávání jisté formy služebního tajemství. (Z výše uvedeného textu zákona je zřejmé, že jako zaměstnavatel se neprohlásíte (nejste-li ovšem Telecom apod.) za telekomunikačního operátora. A i když jste Telecom, stejně nejde o povolení sledování či odposlechu třetích osob za účelem kontroly jejich činnosti)

Jistého kandidáta na takovou úpravu (bohužel poněkud jiných práv, konkrétně práva na ochranu osobnosti) najdeme např. v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., kde § 12.

Nicméně, zákon, který detailně upravuje omezení této svobody občanovi, je trestní řád 141/1961 Sb. v aktuálním znění, kde v § 88 je upraven kompletní postup odposlouchávání telefonních hovorů. Obdobné platí i pro další porušení jednotlivých složek listovního tajemství. Tento zákon dovoluje odposlech za poměrně tvrdých podmínek pouze v rámci trestního řízení a to ještě za zvláště nebezpečné trestné činy. Dalším zákonem umožňující ?použití zpravodajské techniky? je např. zákon o Bezpečnostní informační službě a o Policii. Opět za poměrně přísných podmínek. Všechny tyto zákony ovšem nejsou pro náš účel zajímavé. Zákon o telekomunikacích sem také patří, ale ? jak uvedeno výše ? vztahuje se na pracovníky operátorů.

V pracovním právu, kterému dominuje zákoník práce 65/1965 Sb., není o možnosti odposlechu či kontroly zaměstnance touto metodou ani slovo. Pokud tedy pracovní právo nestanoví nic, podíváme se do zákoníka občanského, který se používá v okamžiku, kdy není úprava v zákoníku práce, narazíme na již diskutovaný § 12. Z toho vyvodíme, že odposlech v pracovním pravu je nepovolen a navíc by došlo k rozporu s dalšími právy ochrany osobnosti?

Kromě toho, z Listiny práv a svobod zcela jistě vyplývá, že omezení musí být dané zákonem vztahujícím se na danou problematiku, na daný právní vztah. Nelze bezhlavě aplikovat telekomunikační zákon vymezující práva a povinnosti (zejména) operátorů na vztahy vzniklé dle pracovně právní úpravy. A také musí jít o omezení dané (alespoň ?běžným?) zákonem. Zákon sice může zmocnit k vydání prováděcí vyhlášky, ale vyhláška nemůže určovat samotné právo či povinnost, čili právní normu, ta jen právní normu ?provádí?.

Již z výše uvedené argumentace by mělo být zřejmé, že bez vědomí obou stran, obou účastníků telefonického rozhovoru není možno nahrávku pořídit.

Nyní otevřeme rozsudek Nejvyššího soudu č. 39/1999 Sb.r.ci. Zde najdeme další rozšíření argumentace opřené nejen o naše zákony, ale i o již výše uvedenou Úmluvu, kterou jsme se zavázali dodržovat. A tudíž se i podřídit rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva. Evropský soud pro lidská práva již několikrát v podobných kauzách rozhodoval a uznal, že zprávy dopravované telekomunikačním zařízením zaměstnavatele neztrácejí statut soukromé zprávy a tudíž podléhají příslušné ochraně.

V uvedeném rozsudku jde přesně o případ, kdy zaměstnavatel s argumentem zvláště hrubého porušení pracovní kázně a s důkazem nahrávkou jeho telefonních hovorů ?vyhodil? zaměstnance. Dotyčný svého zaměstnavatele žaloval pro neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru. A vyhrál. Kromě věcných a konkrétních náležitostí této žaloby se v dovolání, které podala žalovaná strana, tedy zaměstnavatel, řešila otázka přípustnosti důkazu nahrávkou pořízenou bez vědomí nahrávané osoby (lépe řečeno osob). Soud rozhodl argumentací podobnou (samozřejmě značně podrobnější) jako výše uvedenou. Dotyčnou nahrávku neuznal jako použitelný důkaz.

Nutno zdůraznit, že nemožností bez svolení odposlouchávat telefonické hovory není zabráněno zaměstnavateli chránit své oprávněné zájmy - problém je v tom, že to musí být nejen zájmy oprávněné, ale také musí být obhajované právem povoleným způsobem. Zákoník práce dovoluje docela širokou ochranu práv a dost slušný rozsah náhrad škody za porušení pracovních povinností.

Jaké je řešení pro zaměstnavatele?

Je zřejmé, že odposlouchávat bez vědomí vůbec nemůže. Pokud to udělá, nebude mu to vůbec platné, protože soud mu to neuzná za důkaz. Zaměstnavatelům, kteří ze strachu o svoji firmu chtějí instalovat odposlech, bych navrhoval nejprve zkusit přemýšlet nad takovými věci jako je lepší personální poradenství, lepší metody motivace pracovníků, lepší tréninky pracovního chování, metody hodnocení práce a karierního postupu, metody analýzy pracovní doby apod.

Pokud nechci, aby někdo protelefonoval mnoho mých peněz, stačí koupit moderní ústřednu s tarifikací a zavést pravidla telefonování: např. stanovit, že soukromé hovory jsou tolerovány do ceny 30 Kč a nad to je hovor ztrháván z platu. Jsou firmy, kde to tak je a věřte, že to uspokojivě funguje.

A z druhé strany, mám-li pocit, že mne zaměstnanec okradl o několik milionů svým telefonováním, tak racionální postup je najmout právní firmu zabývající se pracovním a trestním právem a vymáhat náhrady škod. Alespoň nějaké. Pravděpodobně ze zaměstnance nevymohu několik milionů, ale alespoň něco. A taky se tím vytvoří postupně respekt k právům zaměstnavatele. (Převažující pohled na zaměstnavatele coby dojné krávy...) A při správném vedení není ta šance až tak malá, jak se často zdá (naši zaměstnavatelé totiž běžně právníka použijí až v okamžiku, kdy někoho např. pro porušení kázně vyhodí a on podá žalobu pro neplatnost, nikoli předtím, než ho chtějí vyhodit, a vzhledem k právní úrovni našich zaměstnavatelů (a to všech sfér) se pak není co divit, že převážnou většinu sporů tohoto typu vyhrají zaměstnanci.

Jenže je přece obecně známo, že naše právo (možná až moc) chrání více zaměstnance (částečně logicky, pracovní smlouva není úplně rovná smlouva z pohledu rovnosti stran při jejím plnění), a pokud je toto obecně známo, tak na to musím jako zaměstnavatel myslet a najmout i na napsání "výpovědí pro nekázeň" specialistu (už jen proto, že už právě uvedený termín je špatně, často se neuvede ani to, co je vytýkáno, a tudíž to povede k prohranému sporu). Obvykle se pár stokorun za správně sepsanou výpověď či zrušení pracovního poměru apod. mnohonásobně při sporu vyplatí.

K jiné části argumentace jiného čtenáře ze začátku předmětného článku: jistěže, ?půjčí-li? si někdo vaše auto, jde o ?trest(uhod)ný čin? nejen morální, ale o trestný čin dle § 249 trestního zákona se sazbou až na dvě léta ?natvrdo?. A nemusí tím způsobit ani žádnou škodu. Problém je v tom, že jako zaměstnavatel nemůžete předpokládat, že vše, co se ?udělá? vašimi prostředky či pomocí vašeho majetku se automaticky stává Vaším vlastnictvím. A nemůžete - byť by se vám ty předpisy sebevíce nelíbily - porušovat platné předpisy. A to i kdyby byly sebehloupější, jednou jsou to platné zákony a basta. Právo nezná (až na jedinou výjimku zaručenou Listinou) možnost neplnit zákon s odůvodněním, že je k ničemu. Na to jsou přece jiné prostředky. Netvrdím, že naše pracovní právo je dokonalé, ale přece nelze nedokonalost zákona (nebo to, že mi není po vůli) nahrazovat svémocí. Celá civilizace evropského typu je postavena na vylučování svémoci, lépe řečeno jejího maximálního omezení na např. krajní nouzi, nutnou obranu apod.

Na konec se vrátíme ?do reality? a já si postesknu: samozřejmě, že na některé mé výše uvedené úvahy je možno namítnout něco o špatné vymahatelnosti práva u nás, o i mé malé víře v účinný postih zaměstnavatele za protiprávní chování všeho druhu atd, v to, že si často zaměstnanec rozmysli stěžovat...., ale to je zase jiná píseň. Pokud se bavíme o tom, jak to má být, platí tohle. Jinak můžeme založit rubriku o hříších zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vzájemných vztazích (jen namátkou: neplacení mezd, diskriminace pohlaví, menšin, věku, neplnění podmínek smluv, špatná ochrana bezpečnosti a zdraví....)

Autor:

František Brabec pracuje v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR v oddělení Legsys, a je spoluatorem právního systému Legsys.

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., Čl. 13:

?Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.?

- článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod uveřejněné pod č. 209/1992 Sb.

"1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.

2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných."

§ 20 telekomunikačního zákona č. 110/1964 Sb.

?(1) Právnické a fyzické osoby obstarávající telekomunikační výkony a jejich pracovníci i jiné osoby pověřené úkoly při těchto výkonech nesmějí úmyslně pro jiné než pracovní účely získávat informace o obsahu zpráv přenášených telekomunikačními zařízeními a sítěmi, jakož i o jménech a adresách komunikujících stran a o číslech komunikujících stanic. Jsou povinny zachovávat tajemství, nesmějí sdělovat jakékoli údaje týkající se dopravovaných nebo zprostředkovaných zpráv.



(2) Údaje o dopravovaných nebo zprostředkovaných zprávách mohou být sděleny jen odesílateli a adresátu nebo jejich oprávněným zástupcům (právním nástupcům). Soudům, orgánům prokuratury a orgánům státní správy je umožněno získat informace o obsahu dopravovaných nebo přenášených zpráv; těmto orgánům mohou být sděleny údaje o zprávách, popřípadě mohou být obeznámeny s provozními doklady, nezveřejněnými čísly účastnických stanic nebo mohou využívat pro daný účel telekomunikační zařízení v případech stanovených zákonem.



(3) Údaje předchozích odstavců platí i pro další provozovatele telekomunikačních zařízení a sítí a jejich pracovníky, jakož i pro uživatele telekomunikačních zařízení a sítí, kteří se byť i náhodou při svém telekomunikačním styku seznámí s obsahem informací, přenášených telekomunikačními zařízeními a sítěmi.?.

zákon 40/1964 Sb., § 12:

?(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.

(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.?

Text dokumentu č. 39/1999 Sb.r.ci, ze dne 21.10.1998

39

Rozsudek

Nejvyššího soudu

ze dne 21. října 1998

sp. zn. 21 Cdo 1 009/98

Navrhne-li účastník občanského soudního řízení k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl pořízen nebo účastníkem opatřen v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jehož pořízením nebo opatřením došlo k porušení práv jiné fyzické nebo právnické osoby, soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede. Nepřípustným důkazem je proto i záznam telefonického rozhovoru, který byl takto pořízen bez vědomí hovořících osob.

Dopisem ze dne 27. 8. 1996 žalovaná sdělila žalobci, že s ním okamžitě zrušuje pracovní poměr podle § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce. Zvlášť hrubé porušení pracovní kázně žalobcem spatřovala v ?přípravě převzetí obchodů společnosti na vlastní účet, tudíž sabotování jednání ve prospěch společnosti, záměru snížení obratu společnosti, obcházení vedoucích pracovníků ve spojení se zahraničním partnerem a jejich znevažování způsobem, který je v zásadním rozporu s etikou v těchto vztazích?. Uvedeného jednání se měl žalobce dopustit v týdnu od 19. do 25. 8. 1996.

Žalobce se domáhal určení, že uvedené okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Žalobu odůvodnil tím, že se porušení pracovní kázně vytýkaného mu v okamžitém zrušení pracovního poměru nedopustil. Popíral, že by připravoval převzetí obchodů společnosti na vlastní účet či dokonce sabotoval jednání ve prospěch žalované. Uvedl, že si není vědom ani skutečnosti, že by obcházel svoje vedoucí pracovníky; měl pouze jednoho nadřízeného (tím byl předseda představenstva žalované), kterého pravidelně informoval o své činnosti.

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 6. 5. 1997 žalobě vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení 6 375 Kč k rukám advokáta JUDr. L. V. Dospěl k závěru, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné, neboť v něm nebyl skutkově vymezen jeho důvod tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným. V okamžitém zrušení pracovního poměru nebylo podle soudu prvního stupně nikde uvedeno, kterého konkrétního jednání se měl žalobce v týdnu od 19. do 25. 8. 1996 dopustit, a teprve u prvního ?ústního? jednání žalovaná předkládala důkazy, kterými ?chtěla všeobecné vymezení konkretizovat a prokázat?. Jednání žalobce uvedené v okamžitém zrušení pracovního poměru soud prvního stupně po provedeném dokazování ani neměl za prokázáno. Důkaz přepisem ?diktafonového? záznamu telefonických rozhovorů mezi žalobcem a Ing. Š., označený žalovanou, soud prvního stupně neprovedl, neboť by to podle jeho názoru ?jen zbytečně prodlužovalo řízení?.

K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 11. 1997 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci ?na účet? jeho zástupce na náhradě nákladů odvolacího řízení 1 075 Kč a že proti rozsudku je přípustné dovolání ?k řešení otázky, zda lze prokazovat tvrzené skutečnosti důkazem opatřeným v rozporu s ústavními právy na ochranu soukromí a tajemství dopravovaných zpráv?. Při rozhodování o věci samé dospěl k závěru, že skutková zjištění soudu prvního stupně opírající se o provedené dokazování neumožňují objasnění okolností, k z nichž by bylo možné výkladem dovodit, v jakých konkrétních skutečnostech spatřovala žalovaná důvody okamžitého zrušení pracovního poměru, které v dopise ze dne 27. 8. 1996 vyjádřila ?velmi obecně a neurčitě?. Odvolací soud proto pokládá za správný závěr soudu prvního stupně, podle něhož se žalované nepodařilo prokázat, že se žalobce dopustil jednání, které bylo uvedeno v okamžitém zrušení pracovního poměru a které by zároveň naplňovalo znaky zvlášť hrubého porušení pracovní kázně. Provedení důkazu přepisem ?diktafonového? záznamu telefonických rozhovorů mezi žalobcem a Ing. Š., popřípadě reprodukcí tohoto záznamu, není podle odvolacího soudu přípustné, neboť záznam byl předsedou představenstva žalované pořízen bez vědomí účastníků nahrávaných telefonických hovorů. Takový postup je podle názoru odvolacího soudu v rozporu s ústavním právem na ochranu soukromí a tajemství dopravovaných zpráv (čl. 10 odst. 2 a čl. 13 Listiny základních práv a svobod), případně s právem na ochranu soukromého života a korespondence (čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb.). Odvolací soud dále zdůraznil, že pouhý záměr převzít obchody společnosti na vlastní účet a snížit obrat společnosti ?nelze sám o sobě kvalifikovat jako porušení pracovní kázně, protože pojmovým znakem porušení pracovní kázně je určité jednání, nikoliv nerealizovaná, byť slovně vyjádřená myšlenka?. Rozhodnutí o připuštění dovolání proti svému potvrzujícímu rozsudku odvolací soud odůvodnil tím, že v řešení ?otázky použitelnosti důkazu?, opatřeného v rozporu s ústavním právem na ochranu soukromí a tajemství dopravovaných zpráv, spatřuje ?zásadní právní význam tohoto rozhodnutí?.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Namítá, že použití důkazu záznamem telefonických rozhovorů mezi pracovníky organizace je přípustné. Podle jejího názoru jsou ?obecná? práva pracovníka zaručená ústavou omezena rámcem pracovní smlouvy a zákoníkem práce. Svého práva se žalobce v soudním řízení ?fakticky vzdal?, potvrdil správnost formulací uvedených v přepisu záznamu a nenavrhl soudu, aby důkaz (který byl získán náhodou v důsledku poruch starého typu pobočkové ústředny) nebyl připuštěn. Dovolatelka dále namítá, že občanský soudní řád nikde nestanoví, že nejsou přípustné důkazy ?ve smyslu hodnocení odvolacího soudu?. Podle jejího názoru ?v rámci volného hodnocení důkazů a materiální pravdy? takový důkaz použitelný je. Tak, jako smí zaměstnavatel ?otevírat poštu s názvem organizace, i pokud je určena jeho zaměstnancům?, je podle dovolatelky oprávněn i ?monitorovat? telefonické hovory svých zaměstnanců, aby mohl chránit svá práva a práva ostatních zaměstnanců. Skutečnost, že zaměstnanci hovoří z aparátů v majetku svého zaměstnavatele, který telefonický hovor platí, podle názoru dovolatelky ?omezuje práva na ochranu přepravovaných zpráv zaměstnance z hlediska ústavního práva na ochranu vlastnictví, a to v tomto případě zaměstnavatele?. Dovolatelka dovozuje, že zpráva uskutečněná za uvedených podmínek je vlastnictvím zaměstnavatele, který s ní může volně nakládat a může ji použít i v rámci pracovněprávního sporu; v jiném případě ?by to znamenalo nucené omezení vlastnických práv zaměstnavatele?. Jako další důvod svého dovolání dovolatelka označila ?posuzování otázky tzv. záměru?. Domnívá se, že ?záměr byl nejen vyjádřen, ale i uskutečněn?, jak bylo prokázáno výpovědí Ing. F., ?o datech v počítačích odpovídajících záměru?. Dovolatelka navrhla, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a aby rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že se žaloba zamítá.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a že jde o rozsudek, proti kterému je i podle ustanovení § 239 odst. 1 o. s. ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek bez jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné. Proto dovolání zamítl.

Z odůvodnění:

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Dovolání je přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu (s výjimkou rozsudků, kterými bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že zde není), jestliže trpí vadami uvedenými v ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. Dovolání je též přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé (§ 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř.). Dovolání je přípustné také proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl jinak než v dřívějším rozsudku proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil (§ 238 odst. 1 písm. b) o. s. ř.). Dovolání je rovněž přípustné proti rozsudku odvolacího soudu ve věci samé, jímž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno, jestliže odvolací soud ve výroku rozhodnutí vyslovil, že dovolání je přípustné, protože jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu (§ 239 odst. 1 o. s. ř.), nebo nevyhoví-li odvolací soud návrhu účastníka na vyslovení přípustnosti dovolání, který byl učiněn nejpozději před vyhlášením potvrzujícího rozsudku, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 239 odst. 2 o. s. ř.).

Ustanovení § 239 odst. 1 o. s. ř. svěřuje odvolacímu soudu oprávnění založit přípustnost dovolání proti svému rozsudku, proti němuž by jinak dovolání nebylo přípustné, jen výjimečně a za výslovného předpokladu, že jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu. Z toho vyplývá, že dovolání může být připuštěno jen pro řešení právních otázek; jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění, prohlášení přípustnosti dovolání neumožňují.

Protože výrokem rozhodnutí odvolacího soudu může být dovolání připuštěno jen pro řešení právních otázek, je dovolatel oprávněn napadnout rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž byla přípustnost dovolání založena výrokem odvolacího soudu, jen z důvodu uvedeného v ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. Pokud odvolací soud neshledal celé své rozhodnutí za zásadního významu po právní stránce, lze dovolání podat jen z důvodu té právní otázky, pro niž bylo připuštěno. Pro jinou právní otázku je dovolání přípustné jen za podmínek uvedených v § 239 odst. 2 o. s. ř.

Žalovaná napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým byl rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrzen, také z důvodu ?posuzování otázky tzv. záměru? žalobce převzít obchody společnosti na vlastní účet a snížit obrat společnosti. Pro tuto zásadní právní otázku však nebylo dovolání odvolacím soudem připuštěno. K jejímu řešení v dovolacím řízení nejsou splněny ani podmínky uvedené v ustanovení § 239 odst. 2 o. s. ř., a to především proto, že žalovaná v odvolacím řízení - jak vyplývá z jejího odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně a přednesu u jednání odvolacího soudu - připuštění dovolání nenavrhla. Kromě toho žalovaná - jak je zřejmé z jejího dovolání - ani nepodrobuje kritice právní názor odvolacího soudu, podle něhož ?pouhý záměr převzít obchody společnosti na vlastní účet a snížit obrat společnosti nelze sám o sobě kvalifikovat jako porušení pracovní kázně?, nýbrž nesouhlasí se skutkovým závěrem odvolacího soudu o tom, že ze strany žalobce šlo o ?pouhý záměr?. Sama přitom považuje za prokázáno, že ?záměr byl nejen vyjádřen, ale i uskutečněn? (vychází tedy z odlišných skutkových závěrů než odvolací soud). Skutečnost, že rozhodnutí odvolacího soudu eventuálně vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování, ale nezakládá přípustnost dovolání podle ustanovení § 239 odst. 2 o. s. ř.

Protože z důvodu ?posuzování otázky tzv. záměru? žalobce převzít obchody společnosti na vlastní účet a snížit obrat společnosti přípustnost dovolání založena nebyla, dovolací soud přezkoumal rozsudek odvolacího soudu jen z hlediska dovolacího důvodu podle ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř., a to v právní otázce, k jejímuž řešení bylo dovolání připuštěno odvolacím soudem.

Dokazování, které soud v občanském soudním řízení provádí zásadně při jednání (§ 122 odst. 1 o. s. ř.), slouží ke zjištění skutkového stavu věci, na jehož základě soud rozhoduje o věci samé (§ 153 odst. 1 o. s. ř.). Zákon účastníkům stanoví povinnost označit důkazy k prokázání svých tvrzení, ale zároveň dává soudu oprávnění rozhodovat o tom, které z navrhovaných důkazů provede (§ 120 odst. 1 o. s. ř.). Soud je tedy oprávněn posoudit důkazní návrhy účastníků a rozhodnout o tom, které z označených důkazů provede a které nikoli. Ve věcech uvedených v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. (jde převážně o tzv. nesporná řízení) je soud povinen provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly účastníky navrhovány; v jiných věcech může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy potřeba jejich provedení ke zjištění skutkového stavu vyšla v řízení najevo (srov. § 120 odst. 2 a odst. 3, větu první, o. s. ř.).

Důkazy soud hodnotí podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci (§ 132 o. s. ř.). Hodnocením důkazů se rozumí myšlenková činnost soudu, kterou je provedeným důkazům přisuzována hodnota závažnosti (důležitosti) pro rozhodnutí, hodnota zákonnosti a posléze hodnota pravdivosti. Při hodnocení důkazů z hlediska jejich závažnosti (důležitosti) soud určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda o ně může opřít svá skutková zjištění (zda jsou pro zjištění skutkového stavu upotřebitelné). Důkazy, které jsou pro rozhodnutí bezvýznamné, se dále nezabývá. Při hodnocení důkazů po stránce jejich zákonnosti zkoumá soud, zda důkazy byly získány (opatřeny) a provedeny způsobem odpovídajícím zákonu nebo zda v tomto směru vykazují vady (zda jde o důkazy zákonné či nezákonné). K důkazům, které byly získány (opatřeny) nebo provedeny v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, soud nepřihlédne. Opačný postup soudu by měl za následek, že porušení obecně závazného právního předpisu by bylo promítnuto do skutkového stavu věci zjištěného soudem, a tím i do rozhodnutí vydaného na jeho základě. Přihlédnutím k nezákonným důkazům (tím, že by o ně opřel svá skutková zjištění) by tak soud zatížil řízení vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Hodnocením důkazů z hlediska jejich pravdivosti pak soud dochází k závěru, které skutečnosti, o nichž důkazy (pro rozhodnutí významné a zákonné) podávají zprávu, lze považovat za pravdivé (dokázané), a které nikoli.

Hlediska závažnosti (důležitosti) důkazů pro rozhodnutí a jejich zákonnosti soud uplatňuje i při rozhodování o provedení důkazů navržených účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 120 odst. 1, věty druhé, o. s. ř. Nemělo by totiž význam provádět důkazy označené účastníky, o nichž by bylo předem známo, že k nim nebude možné při hodnocení všech důkazů podle ustanovení § 132 o. s. ř. přihlédnout. Soud proto neprovede důkazy, které jsou pro věc nerozhodné a nemohou směřovat ke zjištění skutkového stavu věci (ke zjištění skutečností předvídaných skutkovou podstatou právní normy), jakož i důkazy, které jsou zjevně nabízeny jen proto, aby řízení bylo účelově prodlouženo (důkazy pro rozhodnutí bezvýznamné). Stejně tak neprovede důkazy, které byly pořízeny nebo opatřeny v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (důkazy nezákonné).

Při posuzování důkazů navržených účastníky z hlediska jejich zákonnosti je třeba rovněž přihlédnout k ustanovení čl. 90, věty první, Ústavy České republiky, podle něhož jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Ustanovení § 2 o. s. ř. ukládá soudům též povinnost zaměřovat svou činnost k tomu, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv nebylo zneužíváno na úkor těchto osob. Z těchto ustanovení upravujících hlavní poslání soudů, obsah jejich činnosti v občanském soudním řízení a předmět a účel občanského soudního řádu vyplývá nejen úkol soudů zajišťovat spravedlivou ochranu práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob, které byly porušeny nebo jsou ohroženy, ale též jejich povinnost postupovat v řízení, jímž je tato ochrana zabezpečována, tak, aby samy svou činností práva fyzických a právnických osob neporušovaly a porušování jejich práv v řízení zamezovaly. Má-li být občanské soudní řízení jednou ze záruk zákonnosti sloužící jejímu upevňování a rozvíjení (§ 3 věta první, o. s. ř.), nelze připustit, aby při činnosti soudů, kterou je zajišťována ochrana práv fyzických a právnických osob, docházelo k porušování nebo k využívání porušení jiných práv těchto osob.

Navrhne-li proto účastník občanského soudního řízení k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl pořízen nebo účastníkem opatřen v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jehož pořízením nebo opatřením došlo k porušení práv jiné fyzické nebo právnické osoby, soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede.

V posuzované věci žalovaná navrhla provedení důkazu magnetofonovým záznamem telefonických rozhovorů mezi žalobcem a dalším zaměstnancem žalované Ing. M. Š. pořízeným bez jejich vědomí, jehož přepis předložila soudu. Tímto důkazem hodlala prokazovat důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru se žalobcem uvedený v jejím dopise ze dne 27. 8. 1996.

Podle čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady ze dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky a publikované pod č. 2/1993 Sb. ČR každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Čl. 13 uvedené Listiny stanoví, že nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., která je ratifikovanou a vyhlášenou mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách, jíž je Česká republika vázána a jež je bezprostředně závazná a má přednost před zákonem (čl. 10 Ústavy České republiky), každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence (srov. též čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech publikovaného pod č. 120/1976 Sb.).

Z uvedených ustanovení vyplývá zákaz porušování tajemství dopravovaných zpráv (korespondence) včetně zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu je možný jen v případech a způsobem stanovených zákonem. Takovým zákonem je v českém právním řádu zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, který upravuje postup orgánů činných v trestním řízení (srov. ustanovení § 88 tohoto zákona). Pracovněprávní předpisy záznam ani odposlech telekomunikačního provozu, jehož účastníky jsou zaměstnanci nebo zaměstnavatelé, neumožňují. Právní názor žalované, podle něhož jsou ?obecná? práva pracovníka na tajemství zpráv dopravovaných telefonem zaručená ústavou omezena ?rámcem pracovní smlouvy a zákoníkem práce?, proto není správný.

Zprávami podávanými telefonem ve smyslu čl. 13 Listiny základních práv a svobod a korespondencí ve smyslu čl. 8 odst. 1 citované úmluvy mohou být i zprávy komunikované zaměstnancem v telefonickém hovoru jinému zaměstnanci prostřednictvím telekomunikačního zařízení jejich zaměstnavatele. Zaměstnavatel není oprávněn takové telefonické hovory bez souhlasu hovořících zaměstnanců či alespoň jejich předchozího upozornění odposlouchávat nebo - jak uvádí dovolatelka - ?monitorovat?, a to ani v případě, že zprávy v těchto hovorech podávané se týkají jeho zájmů. Tento závěr podporuje i ustálená judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu, z níž vyplývá, že telefonické hovory uskutečněné z pracoviště mohou být zahrnuty v pojmech ?soukromý život? a ?korespondence? ve smyslu čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (srov. např. rozsudek tohoto soudu ze dne 25. 3. 1998 ve věci Kopp proti Švýcarsku publikovaný v časopise Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 2/1998, str. 30) a že odposlouchávání telefonických hovorů zaměstnance zaměstnavatelem je nepřípustné, nebyl-li zaměstnanec upozorněn, že hovory vedené v interním telekomunikačním systému zaměstnavatele podléhají odposlouchávání, a důvodně očekával při těchto hovorech soukromí (srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 6. 1997 ve věci Halfordová proti Spojenému království Velké Británie a Severního Irska, otištěný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, přílohovém sešitu XIV., str. 21). V rozsudku ve věci A. proti Francii z roku 1993 dospěl Evropský soud pro lidská práva k závěru, že telefonický rozhovor neztrácí svůj soukromý charakter tím, že se jeho obsah týká nebo může týkat veřejného zájmu (srov. Čapek, J.: Evropský soud a Evropská komise pro lidská práva, Praha 1995, str. 71 a Čapek, J.: Z rozhodnutí Evropského soudu a Evropské komise pro lidská práva (Ochrana soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence) - část VII., Právní praxe č. 7/1995, str. 430 - 432).1) Platí-li posléze uvedený závěr pro telefonické hovory týkající se svým obsahem veřejného zájmu, pak obdobně platí i pro telefonické rozhovory, jejichž obsah se týká nebo může týkat soukromého zájmu jiné osoby (např. zaměstnavatele zaměstnanců vedoucích telefonický hovor).

Za správnou není možné považovat úvahu dovolatelky o tom, že z jejího vlastnického práva k telekomunikačnímu zařízení vyplývá i její vlastnictví ke zprávám, které jsou prostřednictvím tohoto zařízení podávány. Zprávy dopravované telefonem nelze považovat za majetek, který by mohl být předmětem vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a se kterým by mohl vlastník telekomunikačního zařízení, jehož prostřednictvím jsou telefonické zprávy komunikovány, nakládat. Zákaz seznamovat se s telefonickými zprávami jiných osob a jakkoli s nimi disponovat vztahující se i na vlastníka telekomunikačního zařízení proto nelze považovat za nucené omezení jeho vlastnického práva (čl. 11 odst. 4 uvedené Listiny). Povinnost zaměstnavatele respektovat tajemství zpráv dopravovaných jeho telekomunikačním zařízením i v případě, kdy tohoto zařízení použil zaměstnanec k účelům nesouvisejícím s plněním jeho pracovních úkolů, přitom zaměstnavatele nijak nezbavuje práva na ochranu jeho majetku. Zaměstnavatel je oprávněn domáhat se po zaměstnanci náhrady škody, která mu vznikla zneužitím jeho telekomunikačního zařízení, podle ustanovení pracovněprávních předpisů (srov. § 172 a násl. zák. práce).

Nelze též přehlédnout, že magnetofonovým záznamem telefonického rozhovoru fyzických osob jsou pořizovány zvukové záznamy jejich hlasů, které patří mezi projevy fyzických osob osobní povahy. Takové záznamy ovšem mohou být podle ustanovení § 12 odst. 1 o. z. pořízeny nebo použity jen se svolením fyzické osoby. Nedá-li fyzická osoba svolení k zaznamenání svého hlasu a nejde-li o některý z případů uvedených v ustanovení § 12 odst. 2 a 3 o. z., kdy jejího svolení není třeba, je pořízení nebo použití takového zvukového záznamu porušením práva na ochranu její osobnosti (srov. ustanovení § 11 a násl. o. z.).

Není možné souhlasit ani s námitkou dovolatelky, že žalobce se svého práva v soudním řízení ?fakticky vzdal? a nenavrhl soudu, aby důkaz magnetofonovým záznamem jeho telefonického rozhovoru s Ing. M. Š. nebyl připuštěn. Z obsahu spisu (viz protokol o jednání konaném u soudu prvního stupně dne 4. 3. 1997) je naopak zřejmé, že žalobce se proti použití uvedeného důkazu v řízení ohradil.

Z uvedeného vyplývá, že důkaz magnetofonovým záznamem telefonických rozhovorů mezi žalobcem a Ing. M. Š. provedeným bez jejich vědomí byl žalovanou opatřen v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jeho pořízením došlo k porušení práv obou účastníků telefonických rozhovorů. Právní názor odvolacího soudu, podle něhož provedení tohoto důkazu není přípustné, je proto správný. Správný je proto z hlediska uplatněného dovolacího důvodu i napadený rozsudek odvolacího soudu. Protože nebylo zjištěno (a ani dovolatelkou tvrzeno), že by rozsudek odvolacího soudu byl postižen některou z vad uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. nebo jinou vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dovolací soud dovolání žalované podle ustanovení § 243b odst. 1, části věty před středníkem, o. s. ř. zamítl.