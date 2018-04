Telefony začínají chápat, co po nich chceme

Na letošním 3GSM kongresu v Cannes představovala společnost Zi známá svojí verzí prediktivního psaní textu na redukované klávesnici (obdoba T9) zbrusu nový software usnadňující ovládání mobilního telefonu – Qix. Chvíli to vypadalo na pouhý zajímavý kousek software, jakých se objevují desítky. Zi navíc nepatří mezi nejvýznamnější hráče, i když určitých úspěchů se svým prediktivním software již zaznamenala. Jenže v polovině března podepsala kontrakt na implementaci Qix do telefonů prodávaných u britského virtuálního operátora Virgin Mobile a Qix se tedy definitivně vydává do světa.

Qix jsme si prohlédli a vyzkoušeli v Cannes a je třeba říci, že jde opravdu o zajímavý kousek pro zjednodušení práce s telefonem. V Cannes měla Zi verze pro Smartphone a jelikož jde o docela složitý software, který se napojuje na systémové funkce telefonu, ani to nevypadalo, že by byla v dohledu verze pro běžné telefony.

Qix funguje velmi jednoduše. Je to vlastně software, který v telefonu nevidíte – po instalaci nad telefonem převezme vládu a čeká na vstup z klávesnice. Jakmile začnete na klávesnici cokoliv psát, snaží se zjistit, co píšete. Stačí prostě začít psát, nemusíte žádnou klávesou vstupovat do menu nebo nějaké volby, prostě píšete na klávesnici název funkce, kterou hledáte, nebo kontaktu v telefonním seznamu.

Na obrázku vidíte, jak to přesně funguje. Uživatel stiskl klávesy 93, čímž se mu nabízí následující funkce a možnosti z telefonního seznamu:

Pokud chcete, můžete dále pokračovat v psaní kontaktu nebo funkce menu, můžete ale také šipečkami vybrat a potvrdit konkrétní volbu, kterou Qix zavolá a předá fungování zase vestavěnému software telefonu. Můžete tak začít surfowat na webu, psát SMS, zavolat kamarádovi – všechno, co Qix z vašeho telefonu vydoloval. A nic víc program nedělá.

Jenže tohle všechno není málo. Menu telefonu jsou stále složitější a řada nastavení či funkcí je schována hlouběji než ve třetí úrovni menu. Zkuste se na telefonech Nokia v roamingu propracovat k ruční či automatické volbě sítě, přitom jde o velmi praktickou funkci pro ovlivnění vašich roamingových výdajů. Qix umí kromě kontaktů a menu hledat také v záložkách wap prohlížeče.

Práci s programem jsme vyzkoušeli v Cannes a je třeba říci, že je opravdu jednoduchá a pro uživatele přínosná, protože ovládání telefonu radikálně zjednodušuje. Dostat se ke kontaktům i položkám menu je s Qix výrazně rychlejší.

Zi se netajilo nadějí, že by rádo, aby se tato aplikace instalovala prakticky standardně do telefonů, jenže zatím prvním zájemcem je právě britský Virgin Mobile, který ji bude instalovat do telefonů Nokia 6630.

Na obrázku ještě vidíte vyhledávání detailních funkcí a kontaktů.