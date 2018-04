Telefony za pětistovku zatřesou mobilním světem

Rozvojové země zažívají v posledních letech bouřlivý rozvoj telekomunikačních služeb.

"Okolo 80 % růstu mobilního trhu bude v příštích letech připadat na rozvojové trhy, jejich důležitost tak rychle poroste," uvedli ve čtvrtek zástupci Nokie při premiéře třech nových low-endů. - více zde

Pozornost velkých výrobců se tak stále častěji ubírá k trhům v Číně, Indii, Africe nebo Jižní Americe. Zejména v místech, kde v podstatě neexistovala infrastruktura, se mnohem lépe prosazují mobilní služby na úkor pevných.

Mobilní služby vládnou novým trhům

Nasazení těchto systémů je snazší než zakopávat do země kolimetry kabelů a předplacené mobilní služby jsou pro opatrné zákazníky mnohem lákavější. Tři čtvrtiny nových zákazníků v telekomunikačním odvětví se tak například v Africe řadí mezi mobilní.

Několik let hledali mobilní operátoři v rozvojových trzích levné telefony, které by svou cenou oslovily i tamní obyvatele. Samostatně ovšem nedokázali vytvořit dostatečnou poptávku na to, aby některý z velkých výrobců vyslyšel jejich přání.

V říjnu 2004 tak GSM asociace odstartovala projekt Emerging Markets Handset Programme (EMHP). Ten si klade za cíl zajistit pro rozvojové trhy ultra-levné mobilní telefony a umožnit tak obyvatelům chudých zemí přístup k mobilním službám se všemi sociálními i ekonomickými výhodami, které z toho plynou.

Zájem operátorů, kterých se do projektu zapojilo celkem sedmnáct, překonal původní očekávání. Díky jejich společnému postupu se podařilo stlačit ceny ultralevných mobilů pod hranici tisíce korun, což ještě před několika lety nebylo vůbec myslitelné.

Motorola vládne superlevným mobilům

Motorola, která se stala hlavním dodavatelem první vlny EMHP, koncem roku ohlásila, že stihla dodat jen asi polovinu z původně zamýšlených šesti miliónů ultralevných mobilů. Agentura Informa v jedné ze svých nových studií přesto uvádí, že si tamní operátoři dopad těchto přístrojů velmi pochvalují. Nejaktivnější byl v tomto regionu Orascom Telecom, který začátkem roku 2005 skoupil 40 % z první dodávky ultralevných mobilů.

Další zlevňování mobilních telefonů na hranici okolo pětiset korun bude dosaženo integrací všech důležitých funkcí telefonu do jediného čipu s cenou okolo pěti dolarů. Tím by výrobci platforem jako Infineon nebo Philips měli zpřístupnit mobilní služby další miliardě mobilních uživatelů během následujících pěti let. Superlevné telefony by během té doby měly zlevňovat z dnešního tisíce korun přibližně o 14 % ročně. - více zde

Rostou už jen rozvojové trhy

Neuvěřitelné měsíční nárůsty přes tři milióny mobilních uživatelů hlásí za poslední půlrok čínský operátor China Telecom. Stejný boom by měl během několika let nastat v Indii, kde si většina velkých výrobců včetně Nokie v posledních letech rovnou staví továrny. Tamní operátoři řeší, jak nabídnout mobilní služby venkovským obyvatelům. Mimo městské aglomerace jich podle Informy žije přes 70 % a mobil vlastní jen asi tři ze sta.

Rozvoj mobilních komunikací je v Indii prováděn za masivní podpory vlády a vzhledem k tomu, že k masovému nasazení ultralevných mobilů zde prozatím nedošlo, slibují zkušenosti z Afriky opravdu zajímavou budoucnost.

Trochu odlišnou stránku věci představují měsíční příjmy těchto obyvatel, které se často pohybují v řádech několika desítek dolarů měsíčně. Navzdory zlevňování telefonů je tak potřeba klást přísná kritéria na jejich dlouhodobou funkčnost. Nelze totiž počítat s jejich pravidlenou obměnou každých 18 měsíců, jak je tomu zvykem třeba v Evropě.