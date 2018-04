Nový iPhone 5 je méně toxický než Galaxy S III, prokázala studie

Ač se výrobci mobilních telefonů snaží o co nejekologičtější přístup a sami se rádi často za ekologické výrobce označují, stále hojně využívají toxické látky. Mezi ně patří zejména látky zpomalující hoření, polyvinylchlorid (PVC), brom a těžké kovy, jako jsou olovo, rtuť, cín, kadmium či chrom. Ty se však při neodborné recyklaci vysloužilých zařízení mohou uvolnit do půdy, vody i vzduchu.

Na informace o materiálech používaných při výrobě mobilních telefonů jsou však výrobci skoupí. Zjistit obsah nebezpečných látek v telefonech tak lze pouze nezávislou analýzou. Té se ujala americká ekologická organizace HealthyStuff, která poukazuje na nedostatečnou a často i neodbornou recyklaci vysloužilých mobilních telefonů. Ve spolupráci se společností Ifixit podrobila laboratorním testům celkem 36 modelů mobilních telefonů od současných deseti hlavních výrobců (Apple, Hewlett-Packard, HTC, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Palm, RIM, Samsung), z nichž většina byla na trh uvedena v posledních pěti letech.

Vědci kompletně rozebrali celkem 1 105 vzorků, které následně otestovali prostřednictvím rentgenové fluorescenční analýzy (XRF), jejíž pomocí mohli určit chemické složení dané součástky. Vzorky prošly celkem 35 různými testy. Ty mimo jiné prokázaly, že každý z testovaných modelů obsahuje minimálně jednu z nebezpečných látek, jako je olovo, brom, chrom, rtuť či kadmium. Téměř 70 procent telefonů pak vykazovalo vysoký obsah mědi.

Na základě zjištění pak vědci telefony ohodnotili a seřadili je na stupnici od 0 do 5 od nejméně rizikových po nejrizikovější. Jako srovnávací měřítko jim posloužil celkový obsah toxických látek v daném přístroji. U telefonů přitom posuzovali nejen celkový obsah dvanácti běžně se vyskytujících toxických látek, ale i jejich obsah v jednotlivých součástech telefonů.

Z 36 testovaných modelů se do skupiny s nízkou koncentrací chemických látek dostalo pouze šest telefonů, a to včetně páté a šesté generace iPhonu. Do skupiny se střední koncentrací patří 24 telefonů, mezi nimi také Samsung Galaxy S III. Nejhůře hodnocenou šestici testovaných telefonů tvoří modely, které se již nevyrábí. Z testů lze vypozorovat i mírné zlepšení, kdy nejnovější modely vykazují výrazně nižší obsah nebezpečných látek než ty, které byly na trh uvedeny před rokem 2010.

Nejvýraznější posun je znatelný u Applu, jehož iPhone druhé generace je vůbec nejhůře hodnoceným telefonem, přičemž jeho čtvrtá, pátá i šestá generace se umístily již v první desítce.

Nejlepšího průměrného hodnocení dosáhl Samsung, u jehož modelu Reclaim přitom vědci upozorňují na vysoký obsah arsenu. Je tedy zřejmé, že ani nejlépe hodnocené telefony nejsou zcela ekologické a mohou obsahovat výrazně vyšší množství některé toxické látky.