Telefony s integrovaným projektorem vytvoří obraz s metrovou úhlopříčkou

Přehrávání videa už dnes zvládne většina telefonů střední třídy a na trhu se už objevují i telefony s integrovaným přijímačem digitální televize (DVB-T). Tradičním argumentem proti sledování televize na mobilu je velikost obrazu, která je limitována právě displejem. Jak jsme se ale mohli přesvědčit na World Mobile Congress v Barceloně, už brzy to nebude problém.

Hned na dvou stáncích byly k vidění DLP projektory integrované přímo do mobilního telefonu. Na rozdíl od jejich "dospělých" příbuzných je jejich výkon menší. Přesto byly schopné za běžných světelných podmínek vytvořit slušný obraz s přibližně metrovou úhlopříčkou.

Zdroj: YouTube.com

To by mohlo do budoucna zcela změnit přístup k přehrávání filmů či sledování televize na mobilních telefonech.

Samsung SGH-i7410 je na trhu už za pár týdnů

Z velkých mobilních firem postoupil s integrací projektoru do mobilu nejdál jihokorejský Samsung. V Barceloně předvedl funkční model SGH-i7410 (pro korejský trh má označení W7900). Projektor je postaven na technologii DLP a čipu Texas Instrument Pico. I když je to malý čip, v tmavém prostředí dokáže vytvořit obraz s úhlopříčkou až 50" (127 cm).





Kromě projektoru by to měl být dobře vybavený telefon, který mimo jiné nabídne integrované stereo reproduktory či 5 Mpix fotoaparát. Telefon je osazen dotykovým OLED displejem pracujícím v rozlišení 240 x 400 bodů při úhlopříčce 3,2". Designérům se zároveň podařilo udržet akceptovatelné rozměry. S parametry 112 x 57 x 17 mm i7410 z řady běžných telefonů nijak zásadně nevybočuje. Baterie s kapacitou 1 440 mAh hodin by měla vydržet zhruba na dvě hodiny promítání.

Přístroj nabídne podporu 3G, ale chybí mu HSDPA, což je určitě škoda. Uživatelská paměť má kapacitu 150 MB, rozšířit ji lze ale pomocí MicroSD karty. Vzhledem k tomu, že Samsung podporuje standard Micro SDHC, lze použít i 16 GB karty. Telefonní seznam pojme až tisíc záznamů. Je možná trochu škoda, že i7410 nenabídne integrovaný přijímač digitální televize, bez problémů ale zvládne přehrávání videa ve formátu H.264/AVC.





Kromě telefonu s integrovaným projektorem Samsung nabízí i samostatný projektor jako příslušenství. Model Samsung MBP-200 byl představen už koncem loňského roku. Je to miniaturní projektor s rozměry 71 x 73 x 26 mm vážící 160 gramů. Lze ho snadno propojit s mobilním telefonem Samsung pomocí TV-OUT kabelu, který je součástí dodávky. Pro propojení s notebookem či DVD přehrávačem lze využít klasický video (cinch) kabel.

Projektor podporuje bezdrátový přenos zvuku a stejně jako v případě i7410 zvládne až 50" obraz. Sám výrobce dodává, že ideální kvalitu obrazu lze dosáhnout při velikosti 10" (26 cm). Projektor je vybaven baterií s kapacitou 2 550 mAh, která by měla vydržet přibližně na 2,5 hodiny projekce.

Tajemný Sharp pro NTT DoCoMo

Druhý mobilní projektor prezentovaný v Barceloně byl k vidění na stánku japonského operátora NTT DoCoMo. Je tedy zřejmé, že tohoto přístroje se v Evropě asi hned tak nedočkáme. Ačkoli kdo ví, přístroj totiž pochází z dílny Sharpu, který už několikrát naznačil, že by se chtěl ke GSM vrátit. Telefon byl k dispozici ale jen v prototypu a zástupci NTT DoCoMo byli velice skoupí na jakékoli technické informace.





Je to typické "japonské" véčko, které má pro evropského uživatele možná příliš velké rozměry. Přístroj padne celkem slušně do ruky, větší rozměry nechaly dostatek místa pro pohodlnou klávesnici. Kvalita obrazu projektoru je srovnatelná se Samsungem.

K čemu to je dobré?

S integrovaným projektorem nebude problém si třeba v hotelu, na chatě, nebo v práci pustit film přímo z mobilu. Nebo využít mobil s integrovanou televizí pro sledování sportovního přenosu. Výrobci přitom budou moci přestat zápasit s tím, aby zkonstruovali co nejmenší telefon s co největším displejem.

Výhodou je, že zmenšování projektorů je v poslední době trendem. Na trhu se objevilo hned několik pikoprojektorů, které se rozměry i vahou blíží mobilním telefonům. Čip vhodný pro integraci do mobilů představil Texas Instruments už loni. Dá se tedy očekávat, že s projektorem integrovaným v mobilu přijdou i další firmy.