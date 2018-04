Telefony s GPS by mohly ohrozit prodej klasických navigací

Pokud výrobci samostatných GPS navigací nerozšíří nabídku svých přístrojů, riskují, že se v budoucnu budou zákazníci spoléhat jen na své mobily, tvrdí analytici. "Budou muset poněkud předefinovat celou kategorii, jak to udělal Apple s iPodem Touch," předpověděl analytik agentury NPD Group Ross Rubin. Připomněl tím, že Apple z obyčejného mediálního přehrávače udělal internetové zařízení.

Garmin, TomTom a další výrobci satelitních navigací by se také mohli poučit od výrobců fotoaparátů. Ti museli přesvědčit spotřebitele, že stojí za to mít samostatný aparát, protože se jim snímače v mobilech nemůžou kvalitativně vyrovnat. Analytici ale podotýkají, že specifikem navigace je její hlavní funkce pomáhat při řízení. "Pozornost řidiče by měla zůstat na silnici, ne v kontrolování Facebooku," dodal Rubin.

Výrobci již začali GPS obohacovat například o bezdrátovou technologii, která ve vyspělých zařízeních ukazuje ceny benzinu na okolních čerpacích stanicích nebo přináší aktuální informace o počasí. Průzkumová agentura Berg Insight odhaduje, že do roku 2015 bude mít 80 procent navigací i bezdrátové stahování dat.

Dražší zařízení zabudovaná do palubní desky také přicházejí s možností přehrávat digitální audio soubory nebo fungují jako internetový terminál pro řidiče a spolujezdce. Tyto funkce navíc otevírají výrobcům cestu k dodatečným příjmům, protože u nich na rozdíl od nynějších map a vybavení můžou požadovat měsíční poplatky.