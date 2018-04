Telefony pro školáky. Dejte přednost stylu a neutrácejte zbytečně moc

Leckterý školák v širokém věkovém rozpětí touží po iPhonu nebo třeba špičkovém samsungu. To jsou značky, které dnes marketingově fungují a bodují právě i u mládeže. Neznamená to ovšem, že pro děti a mladé uživatele neexistuje spousta dalších zajímavých možností.

Jednou z klíčových vlastností mobilního telefonu pro školáka téměř jakéhokoli věku by měla být rozumná cena. Pokud zrovna nemáte peníze na rozhazování, kupovat drahý chytrý telefon školákovi není moc dobrá investice. Moderní smartphone přijde snadno k úhoně, nemluvě o tom, jak často školáci různé věci ztrácejí. Utrácet za telefon do školy více než pět tisíc korun je tak trochu nesmysl (ono to nemá moc smysl ani pro dospělé uživatele), mnohdy udělá skvělou službu i mnohem levnější přístroj.

V našem přehledu tak najdete telefony, které mají dobrou výbavu a jsou něčím zajímavé. Většinou designem, který může hrát důležitou roli. Ale předkládáme vám i pragmatické volby, které uspokojí uživatele vlastně všech věkových skupin.

Obyčejný telefon za pár korun

Nokia 105

Dnešnímu světu vládnou smartphony, ale pořád někomu může stačit úplně obyčejný telefon. Pokud potřebujete pro školáka na prvním stupni pouze přístroj, který mu umožní komunikovat s vámi a několika vybranými lidmi, stačí vlastně cokoli. Microsoft stále nabízí pod značkou Nokia několik základních modelů doslova za pár stovek. Nejlevnější model 105 stojí 590 korun a je to opravdu malinká plastová krabička. Ale i obyčejné telefony mohou být hezké a mít pár funkcí, které mladí uživatelé ocení. Například Alcatel má v portfoliu několik takových modelů, při jejichž koupi můžete navíc nostalgicky zavzpomínat i na doby svých mobilních začátků.

Dnešní Alcatel sice nemá s původní francouzskou značkou nic společného, ale mobilní telefony mu stále jdou. Například dvousimkový obyčejný 2007D má vcelku velký 2,4palcový displej a pohodlnou velkou klávesnici. A také třímegapixelový fotoaparát, který přece jen dovede občas pořídit hezký snímek. Nevýhodou je na danou kategorii trochu vyšší cena 1 190 korun.

U dětí nehraje LTE tak podstatnou roli Je málo pravděpodobné, že školákovi na prvním stupni pořídíte tarif s velkým objemem mobilních dat. Nevyužije to a je to poměrně drahé. Navíc třeba u většiny předplacenek virtuálních operátorů LTE stejně využít nelze. Proto u levnějších modelů nemusíte brát podporu LTE v potaz. Tím ušetříte, respektive za stejné peníze dostanete něco navíc v jiné výbavě. Na druhou stranu, když telefon bude sítě LTE podporovat, je to bonus navíc.

Smartphone pro začátečníky

Alcatel Onetouch Pixi 3 (3,5)

Nejlevnější chytré telefony lze bez problémů pořídit za částku relativně hluboko pod dva tisíce korun. Z hlediska výbavy od nich nelze příliš očekávat, prakticky vždy tu je dvoujádrový procesor a čtyřpalcový displej s WVGA rozlišením. Vybírat lze mezi přístroji známých i neznámých značek, stálic trhu i čínských nováčků. Je však vhodné se podívat do kategorie okolo dvoutisícové hranice, tady je na výběr už více zajímavých kousků. Školákům by se například mohly líbit modely Alcatel OneTouch Pixi s barevnými kryty a v několika variantách velikosti displeje.

Microsoft Lumia 435

Veselé barvy mají také třeba modely Lumia 435 od Microsoftu. A kdo vyžaduje značku Samsung, dobře poslouží základní Galaxy Trend 2. Lákavě může vypadat i Sony Xperia E1, její cenovka už atakuje hranici 2 500 korun. Jisté je, že v cenové hladině do 2 500 korun nelze očekávat od smartphonů žádné hvězdné výkony. Budou to základní přístroje, které umí občas dobře vypadat, ale to je téměř vše.

Styl, nebo volba rozumu

Samsung Galaxy Trend II

To za zhruba tři tisíce korun už lze pořídit mnohem zajímavější chytré telefony. Jen je vlastně v tomto případě dobré zapomenout na zavedené značkové přístroje. Volbou rozumu je nesmírně povedený hit Vodafone Smart prime 6 s pětipalcovým displejem s HD rozlišením, čtyřjádrovým procesorem a podporou LTE, tedy nejrychlejších mobilních dat. Je to parádní univerzální přístroj pro opravdu široké skupiny uživatelů, překvapí i ty celkem náročné. Nechybí mu aktuální Android 5.0.

Vodafone Smart prime 6

Proti takovému smartphonu můžeme postavit jedině trochu nerozumnou volbu, telefon, který hraje na stylovou notu. Překvapivě jím může být například přístroj značky, která nás loni nadchla právě svým „rozumným“ modelem. Zhruba před rokem se za tři tisíce korun nedal koupit lepší smartphone než Cube1 G503. Letos česká značka distributora Setos sice v poměru výkon/cena neexceluje, ale zkouší to trochu jinak. Nový model Cube1 M400 sice postrádá třeba LTE a některé další moderní funkce, ale sází na kombinaci dobré výbavy, nízké ceny a elegantního vzhledu.

Cube1 M400

Šedá barevná verze je trochu nenápadnější, zlaté provedení si ovšem dovede získat pozornost. Ne, luxusní tento smartphone rozhodně není, ale v cenové kategorii okolo tří tisíc korun jde o povedený kousek. Výbava je vlastně podobná jako před rokem, menší 4,7palcový displej má qHD rozlišení, čtyřjádro s 1 GB RAM nebo slušný osmimegapixelový foťák. Potěší nový Android 5.0 a podpora dvou SIM karet.

I nejlevnější smartphone umí to, co ten nejdražší. Teoreticky Samozřejmě, neplatí to absolutně, ale levný smartphone s Androidem zvládne v podstatě to samé co drahý mobil. Tedy něco vyfotí, na internet se s ním dostanete, má mapy, umí navigovat, dostanete do něj aplikace a tak dále. Limitem levných modelů je slabší hardware, malým displejem s nízkým rozlišením počínaje a slabším procesorem konče. Zde je dobré volit podle použití. Pokud bude potomek chtít na mobilu hlavně hrát hry (a vám to nebude vadit), tak určitě nehledejte mezi nejlevnějšími modely. Stejně pokud je v kroužku mladých fotografů, nekoukejte po smartphonech za tři tisíce korun.

Pořádné dělo

Vodafone Smart Ultra 6

Doby, kdy smartphone za pět tisíc korun vlastně nic neuměl, jsou dávno pryč. Dnes si za tuto cenu lze pořídit opravdu zajímavé a velmi schopné modely. Navíc tu je možné vybírat z mnoha velikostí úhlopříček a podle dalších požadavků uživatele. Smartphony z této cenové kategorie tak patří do rukou především starších školáků, kteří už si moc dobře poradí s jejich využitím. Hry a YouTube jsou základ, pro který se často hodí velký displej, ten ovšem nemusí být podmínkou. Značka vlastně není tak důležitá, tady začíná být zajímavé to, co telefon doopravdy umí. A umět by měl třeba dobře fotit. Nebo by měl alespoň dobře vypadat.

Xiaomi Redmi Note

Volbu rozumu opět představuje přístroj od Vodafonu. Jeho Smart ultra 6 s obřím 5,5palcovým Full HD displejem a další špičkovou výbavou (včetně LTE) dovede zatopit i mnohem dražším smartphonům. Jen u toho nevypadá zrovna jako manekýn. O hodně hezčí a podobně dobře vybavený je Honor 4C za méně než 4 500 korun, jehož pětipalcový displej má HD rozlišení. Hodně stylovou volbou je LG Spirit se 4,7palcovým HD displejem a osmimegapixelovým fotoaparátem. Snaží se tvářit jako prohnutý a LG jej prodává s kryty v elegantních barvách.

Lenovo A5000

Obří výdrž baterie nabídnou například Lenovo A5000 za čtyři tisíce korun nebo THL 5000T, které vyjde o tisícovku dráž, ale má i trochu lepší výbavu v čele se 13Mpix foťákem. A uspět dnes můžete i s čínskou značkou Xiaomi, jejíž modely Redmi mají opět výborný poměr výkon/cena, povedený design a navíc auru zajímavé značky. Tedy zatím u těch, kdo vědí.