Telefony pro práci zlevnily o tisícovky

Po tom, co se minulý týden rozjela cena oblíbené Motoroly V3 Razr, v tomto týdnu jsme zaznamenali největší slevu u Nokie. Nokia 6021 klesla o tisícovku, a tím pádem se zařadila do kategorie telefonů do pěti tisíc.

O tisícovku padl také Siemens C65. Dalším Siemensem, u kterého jsme zaznamenali změnu, je odolný M65. Z novinek se na pulty chystají nové Siemensy sedmdesátkové řady.

Koupě týdne

Nokia 6021 je telefon vytvořený speciálně s ohledem na poptávku firemních zákazníků. Ti potřebují pro své zaměstnance mobil střední třídy bez fotoaparátu, náhradu za velmi rozšířené starší modely 6210 a 6310(i). A přesně toto Nokia 6021 splňuje.

Ostatní zákazníci se pak mohou rozhodnout, jestli jim bude víc vyhovovat tento model bez fotoaparátu ale s Bluetooth, nebo dají raději přednost Nokii 6020 s fotoaparátem a naopak bez Bluetooth. Vybírat lze přesně podle výše uvedených rozdílů, cena obou mobilů je stejná. Aktuálně klesla o tisícovku a pořídíte si ji za 4 999 korun.



Telefony s cenou do 3 000 Kč:

Telefony s cenou od 3 000 Kč do 5 000 Kč:

Telefony s cenou od 5 000 Kč do 7 000 Kč:

Telefony s cenou od 6 000 Kč do 8 000 Kč:

Poznámka: *cena včetně Bluetooth HF sluchátka; **balíček s některou z her stojí 6 499 Kč.

Telefony s cenou od 8 000 Kč do 10 000 Kč:

Telefony s cenou od 10 000 Kč do 15 000 Kč:

Poznámka: *jedná se o verzi E820 ** u T-Mobile se už vyprodává

Telefony s cenou od 15 000 Kč:

Poznámka: *cena platí pro model P910i; **v ceně je paměťová karta 128 MB, cena bez karty je 22 990 Kč. Zdroj: GSMobile, eD'system, 2P Agency, Eurotel, T-Mobile, Oskar a výrobci

Jaké ceny uvádíme?





V případě cen u operátorů uvádíme ceny telefonů v předplacených sadách, nebo ceny telefonů bez dalších závazků - nedotované ceny. V případě předplacených sad u Eurotelu a T-Mobile je v ceně i kredit v obvyklé výši, pokud není uvedeno jinak. U Oskara jsou uváděny nejvyšší ceny, které platí pro koupi samotného telefonu, nebo telefonu a předplacené karty Oskarta. Ceny ve volném prodeji jsou doporučené maloobchodní ceny stanovované velkoobchodem.

Telefony jsou v tabulkách rozděleny podle ceny. Rozhodujícím faktorem pro zařazení do cenové kategorie je nejnižší cena telefonu. Ceny stejného modelu pak mohou být v jiných prodejních kanálech vyšší. Všechny ceny jsou s DPH.

Máte tip na akční slevu telefonu? Podělte se o něj s ostatními!