Telefony Nokia tajemství zbavené

Myšlenka věnovat důležitým a stále složitějším funkcím nejrozšířenějších mobilních telefonů samostatný tištěný materiál je u nás v redakci poměrně stará, ale s její realizací jsme si přeci jen dali na čas. Nakonec v nakladatelství Knihy iDNES náš redakční kolega Rosťa Kocman sumarizoval dlouhodobé zkušenosti s telefony Nokia na více než 130 stránkách publikace nazvané

Pokud očekáváte, že jsme v této knize telefony rozebrali do posledního šroubečku a detailně popisujeme původ a funkci jednotlivých součástek, budete patrně zklamáni. Kniha vlastně neobsahuje nic víc než obšírněji a více laicky koncipované kompendium materiálů na mobil.cz již v průběhu let publikovaných a věnovaných nejrůznějším složitějším funkcím a málo známým vlastnostem telefonů Nokia. Dalo by se říct, že tato kniha začíná tam, kde končí manuál dodávaný s telefonem.

První (resp. druhá) kapitola knihy je věnována „běžným funkcím“ telefonů Nokia a jejich nastavení – jak optimálně pracovat se SMS zprávami, jak pracovat efektivně s T9, s telefonním seznamem či například s kalendářem. Divili byste se, kolik z těchto funkcí manuál telefonu prolétl hodně stručně a kolik detailů vám mohlo zůstat utajeno.

Další kapitoly si již berou na paškál nastavení a používaní WAPu v našich mobilních sítích a také PC Suite, programu pro správu telefonů Nokia dodávaného na CD s telefonem.

Nejobsáhlejší pátá kapitola detailně pojednává o používání Nokia telefonů k připojení do internetu. Dozvíte se nastavení jak pro všechny operátory, tak pro HSCSD, GPRS i klasické datové spojení pro Windows a Windows CE platformu.

Závěr knihy patří obligátnímu slovníčku cizích výrazů a tabulce funkcí mobilních telefonů Nokia.

Komu je kniha určena?

Patrně každému, kdo právě dostal (nebo chystá darovat někomu jinému) mobilní telefon Nokia a dělá si naděje na její používání nejenom k telefonování, ale i k občasnému surfování po internetu nebo WAPu. Samozřejmě je možno si informace v ní obsažené opatřit jinak, kupříkladu čekáním na infolinkách (které jsou samozřejmě zdarma) nebo hledáním na internetu. Jenže ne každému je takové hledání informací po chuti, nebo má na něj dostatek času, a tak necelá stokoruna pro takové lidi nebude částkou vyhozenou.

Pro zažrané techniky a fandy servisních menu to ta pravá kniha není – nevěnuje se bastlení datových kabelů ani servisnímu menu – jednak proto, že na takové obecenstvo neměla ambice a v řadě druhé také proto, že právní oddělení firmy Nokia by mělo zhruba stejnou radost jako o pár dní později právní oddělení MAFRA a.s. a Mobil Media.

Kniha se týká všech nových telefonů Nokia od modelu 7110, neobsahuje už nejnovější a zcela odlišné telefony vybavené operačním systémem Symbian 7650 a 3650. Takže pokud právě takový telefon sobě nebo někomu jinému kupujete a hodláte přeskočit fázi zjišťování a tápání, už víte, jakou cenu takové přeskočení má: 99 Kč u knihkupců, na webu knihy.idnes.cz o desetikorunu méně.

A pokud patříte mezi prodejce telefonů nebo velkoobchodníky a máte zájem tuto knihu nabídnout svým zákazníkům a odebrat ji ve větším množství, informujte se na distribuční podmínky emailem na kveta.filipi@mobilmedia.cz

Následují ukázky knihy (klik pro detail)