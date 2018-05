Pět telefonů, které se v současnosti nevyplatí kupovat

Samsung Galaxy A8 (2018)

Experiment s novou koncepcí řady A se letos Samsungu (zatím) moc nepovedl. Nově oznámené modely A6 situaci možná změní, ale v současnosti je na českém trhu dostupný z letošní generace jen Galaxy A8 za cenu 12 990 korun. Jistě, modely vyšší střední třídy tohoto výrobce byly vždy trochu výše než u konkurence, ale 13 tisíc už je zkrátka trochu moc.

Situaci ještě výrazně zhoršuje čerstvá cashback sleva modelu Galaxy S8, který po vrácení peněz zákazníka vyjde na 14 tisíc. Koupit si model vyšší střední třídy s několika kompromisy, nebo si připlatit tisíc korun za loňskou špičku? Myslíme, že nad tím může váhat jen málokdo.



Sony Xperia XZ1

Sony se svou současnou špičkou minimálně právě teď v květnu moc nemá čím zaujmout. Model XZ1, v současnosti jeden z předních modelů značky, se prodává za 15 tisíc korun, ovšem konkurenční model od Samsungu, Galaxy S8 s právě probíhající cashback slevou, je o tisícovku levnější. Přitom jde o telefon s jemnějším a větším displejem v prakticky srovnatelně velkém těle, větší kapacitou baterie (s možností ji bezdrátově dobíjet) a po všech dalších stránkách prakticky stejnou výbavou.

Chápeme, že Sony lokálně nestíhá reagovat na všechny slevové akce konkurentů, ale v květnu se zkrátka model XZ1 v porovnání s konkurenčním samsungem nevyplatí. Zvažovat by jej měli jen skutečně skalní příznivci značky Sony, kterým vyhovuje současný design bez protaženého displeje.



iPhone 8 Plus

S odstupem času od uvedení na trhu posledního „klasického“ většího iPhonu trochu váháme, komu bychom jej vlastně doporučili. Model 8 Plus stojí bez koruny 24 tisíc korun, což je na úrovní nejdražších současných smartphonů. Jako skutečná špička nabídky Applu přitom dnes vystupuje model X, který je ještě o šest tisíc dražší.

Je tu však podivné dilema. Pokud chce někdo „levnější“ velký iPhone, může si klidně pořídit předloňský model 7 Plus a ušetřit tak nezanedbatelných pět tisíc. S cenou 18 990 korun sice zákazník přijde o dvojnásobnou paměť (základní model 8 Plus má 64GB úložiště, 7 Plus jen 32 GB), novější procesor a možnost telefon bezdrátově dobíjet, ale jinak jde prakticky o identické telefony. Paradoxně model 7 Plus má dokonce vyšší kapacitu baterie než 8 Plus (2 900 mAh proti 2 691 mAh).

Naopak pokud někdo shání skutečně špičkový iPhone a má 24 tisíc na model 8 Plus, tak už bychom možná spíše doporučili si ještě trochu více připlatit a sáhnout po „desítce“, která má výrazně lepší (a z pohledu Applu unikátní) displej a také celou řadu nových funkcí jako odemykání telefonu pomocí rozpoznání obličeje či optickou stabilizaci na obou zadních snímačích.



Nokia 6

Už při uvedení na trh na začátku minulého roku jsme měli k Nokii 6 pár výhrad. A i když se telefon jevil jako svěží přírůstek do střední třídy, rychle jej zastínily modely jiných výrobců. Rok na trhu telefonu příliš na kráse nepřidal, spíše naopak. Za pět tisíc seženete podstatně vybavenější modely, jmenovitě nás napadá třeba Xiaomi Mi A1, které má navrch v mnoha ohledech.

Situaci navíc ještě komplikuje fakt, že ve světě se už začal prodat nástupce se stejným označením, jen rokem 2018 v závorce za jménem. Nenechte se však napálit, na českém trhu se zatím tento model neobjevil a všechny nabídky se týkají původní „šestky“.



Huawei P Smart

Huawei P Smart je po uvedení sourozeneckého modelu P20 lite odsouzen do role chudšího příbuzného. Design s kovovým tělem doplněným o plastové kousky je trochu fádní, přístroj tak můžeme doporučit jen konzervativním zákazníkům. Největší problém P Smartu se však jmenuje Honor 9 lite, který stojí dokonce ještě méně (5 690 korun), má modernější design se skleněnými zády a lákavějšími barvami a k tomu se chlubí duálním fotoaparátem i vepředu.