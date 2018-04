Telefony, které momentálně nelze odblokovat

Letos jsme vám nabídli již dva přehledy telefonů, které lze odblokovat, změnit jim firmware nebo jim dohrát českou jazykovou verzi. Od posledního přehledu z konce letošního května již uběhly tři měsíce, což je více než dlouhá doba na aktualizaci údajů. U některých modelů se od té doby podařilo zámek operátora úspěšně překonat, naopak na trhu se objevily nové přístroje, které zatím odblokovat nelze. Otázkou je také způsob překonání zámku operátora. Existuje několik možností, z čehož některé jsou více a některé méně rizikové. Nejjednodušší, ale zároveň nejméně běžná možnost, je odblokování pomocí kódu z klávesnice přístroje. Takto odblokovat lze většinou jen starší modely telefonů, například některé Alcately, Sony a Samsungy. Dalším šetrným způsobem je odblokování pomocí kabelu po spojení se servisním přístrojem či počítačem. Takto se řeší odblokování naprosté většiny současných telefonů. Naopak nejkomplikovanější je odblokování, k němuž je nutné otevření telefonu. Do vnitřku telefonu se v současné době musí jen v málo případech, především u exotických značek. V každém případě musíte počítat s tím, že po odblokování telefonu přicházíte o záruku na telefon, pokud v ní ještě je.

O něco komplikovanější situace je u telefonů, kterým chybí v menu přístroje čeština. Většina takovýchto přístrojů pochází ze zahraničí a české menu v nich chybí ze dvou důvodů. Někteří výrobci nabízejí na evropském trhu telefony v několika jazykových mutacích, které se od sebe liší počtem a složením jednotlivých jazyků. Většinou platí pravidlo, že čeština je v bloku východoevropských jazyků a právě naopak jen málokdy ji najdeme v bloku jazyků západních. Výjimky samozřejmě existují (Ericsson T28s), ale nemůžete se na ně stoprocentně spoléhat. Neřešitelným problémem je pak neexistence češtiny pro daný model mobilního telefonu absolutně. Příkladem budiž třeba asijská Nokia 8250. Naopak některé pro nás exotické značky češtinu mají v „základní výbavě“, ač se jinak tyto značky na našem trhu oficiálně vůbec neprodávají (Maxon, Trium). Dohrání českého jazyka do většiny telefonů souvisí s přehráním firmwaru, pouze v několika málo případech stačí češtinu aktivovat, protože za normálních okolností není aktivní. I zde platí, že přehrání firmwaru či dohrání češtiny je významným zásahem do telefonu, a tudíž s touto operací ztrácíte případnou záruku.

Znovu musíme připomenout, že v žádném případě neschvalujeme jakoukoliv manipulaci s odcizenými a jinak nelegálně získanými telefony. Proto se ani v tomto článku nedozvíte, u kterých telefonů lze odstranit zámek přístroje a popřípadě jestli lze změnit výrobní číslo (IMEI) přístroje. Je sice pravdou, že v několika případech může dojít ke změně IMEI i po odblokování telefonu, pak je ovšem potřeba vlastnit nějaký nabývací doklad. Operátor moc dobře ví, jaké IMEI má váš telefon. s kterým se přihlašujete do sítě. Více se o této problematice dozvíte v tomto článku.

A jak to tedy je s jednotlivými značkami telefonů?

Alcatel:

Momentálně lze všechny běžně dostupné telefony Alcatelu odblokovat a i dohrání českého jazyka není problém. Jediným přístrojem, který vám běžně jen tak někdo neodblokuje, je starší model One Touch Com, tedy první komunikátor od Alcatelu. Tento přístroj je však natolik exotický, že se s ním setkáte jen výjimečně.

Benefon:

Všechny modely Benefonu lze odblokovat a je možné u nich i dohrát češtinu. Pouze nový model ESC zatím nelze odblokovat.

Bosch:

Všechny modely Bosche lze odblokovat bez problémů, ale dohrání češtiny je podle aktuálních informací problematické, ne však nemožné. Značka Bosch již neexistuje, takže nelze očekávat nějaké výraznější komplikace.

Ericsson:

U Ericssonu zatím není běžně možné odblokovat nové modely R520 a T39 a stejně tak není možné do nich dohrát český jazyk, což aktuálně platí i pro modely A2618, A2628 a T20 (e). Všechny ostatní Ericssony lze jak odblokovat, tak jim dohrát český jazyk.

Maxon:

Pro nás exotické telefony Maxon lze odblokovat, vyjma nejnovějších modelů. Operace spjatá s odblokováním však vyžaduje HW zásah do telefonu, a z toho důvodu vám ji provedou jen ve velmi málo servisech. K všeobecnému překvapení má mnoho modelů Maxonu ve svém menu automaticky český jazyk, což ale neplatí absolutně.

Motorola:

Na začátku léta jsme vás informovali o problémech s novým hardlockem Motoroly, který se týkal především nových verzí FW u telefonů T/V2288. Tento problém již byl úspěšně odstraněn, ale množství servisů, které umí odblokovat i tyto nové verze FW, je značně omezeno. Na rozdíl od ostatních Motorol je v tomto případě nutný zásah i do hardwaru telefonu. Mezi další Motoroly, které nelze odblokovat, patří T205, která je vyrobena na platformě Aceru a taktéž novinky (T192, V.66, P280), které ale zatím nejsou v celé Evropě běžně dostupné. Nové Accompli již odblokovat lze, ale čeština zatím není dostupná.

NEC:

Mobilní telefony NEC lze odblokovat, ale pouze HW metodou se zásahem do telefonu. Problém může nastat s novějšími modely DB4100 a DB4300. Telefony NEC vám v ČR odblokuje jen pár vybraných servisů. Čeština do těchto telefonů zřejmě neexistuje.

Nokia:

V průběhu několika posledních měsíců se mezi odblokovávači hojně rozšířil plný flasher na telefony Nokia, tudíž momentálně není problém odblokovat jakoukoliv Nokii a do většiny modelů lze dohrát i český jazyk. První informace neplatí pro komunikátor N9210, který zatím odblokovat nelze a druhá informace neplatí pro Nokii 8250 a 5130, kde zatím neexistuje čeština ani od výrobce. U Nokií bude jistě hojně využívána možnost dohrání české verze T9, která existuje již pro telefony Nokia 3310, 3330, 6210 a 6250.

Panasonic:

Pro výrobky japonského koncernu Matsushita platí, že u současně prodávaných telefonů nebudete mít žádný problém sehnat odblokovávače. Pouze nový model GD35 bude zřejmě u nás problém nechat odblokovat. Tento telefon se zatím v ČR neprodává, ale v zahraničí jej lze již koupit za slušnou cenu v předplacených sadách. To samé platí i pro novinku z druhé strany nabídky, i Panasonic GD95 vám zatím zřejmě nikdo neodblokuje. Ovšem tento telefon zatím není běžně dostupný ani v zahraničí.

Philips:

Podle aktuálních informací již lze odblokovat Azalise 238 i 288, včetně možnosti aktivace českého jazyka. Pozor si dejte na verzi Azalise 268, který se prodává pouze v zahraničí. Tento telefon zřejmě zatím odblokovat nelze. To samé platí i pro Philips Xenium 9@9 , který nelze ani odblokovat, ani u něj aktivovat češtinu. Naopak odblokovat lze model Ozeo, u kterého ale nejde aktivovat české menu.

Sagem:

V současné době s menšími, či většími obtížemi lze odblokovat téměř každý Sagem běžně dostupný na českém trhu. To samé platí i pro dohrání českého jazyka. Přesto je nutné počítat s určitými obtížemi, často se totiž stává, že po odblokování dochází u některých Sagemů ke ztrátě některých funkcí, či k nekorektnímu chování telefonu. V každém případě však zatím nelze odblokovat nové modely Sagemu MW3020, MW3026, nebo MW3042.

Samsung:

Starší modely Samsungů včetně těch, které lze na domácím trhu koupit, lze odblokovat, ale češtinu vám do nich asi nikdo nedohraje. Pozor si musíte dávat u nových modelů, jako jsou N100, M100 nebo úplná novinka R200, které zatím odblokovat nelze. V zahraničí ale můžete sehnat nový Samsung R200 neblokovaný a to stále za příznivou cenu do 6000 Kč, ovšem češtinu byste v něm hledali marně.

Sendo:

U této značky platí, že běžně nelze odblokovat žádný z jejích modelů, které jsou ale velmi často prodávány neblokované. Vše platí jen pro případ, že byste si pro některý telefon Sendo vyjeli do zahraničí. V České republice se zatím telefony Sendo neprodávají. Z tohoto důvodu zatím nepočítejte ani s možností dohrání češtiny do těchto telefonů.

Siemens:

Mobilní telefony Siemens lze momentálně odblokovat téměř všechny a to včetně převzatých modelů Bosche – C/M30 a S40. U všech modelů lze i bez problémů dohrát český jazyk. Zatím neznámou jsou úplné novinky německého výrobce, z kterých je na trhu zatím jen model S45.

Sony:

Mobilní telefony Sony lze momentálně odblokovat úplně všechny a to včetně případného dohrání češtiny. Tuto operaci ale zvládne jen velmi omezený počet servisů, takže v případě menších měst musíte počítat s delší čekací lhůtou na tuto proceduru.

Telit:

U této italské značky platí to samé, co u dalších "exotů", jako je Maxon a NEC. Odblokovat Telity lze, ale jen přes HW zásah do telefonu a to jen v omezeném počtu servisů. Pro některé modely existuje i čeština, ale její případné dohrání asi způsobí dlouhé hledání servisu ochotného toto provést, či alespoň zprostředkovat.