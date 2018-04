Telefony Iridium pomáhaly v extrémních situacích při lavinové katastrofě v Rakousku

Düseldorf, Praha - 5. března 1999 - Tři měsíce po úspěšném využití satelitních mobilních telefonů firmy Iridium v hurikánem zničeném Hondurasu doprovázelo jejich využití i záchranné akce po lavinové katastrofě v rakouském Galtüru.

Iridium Communications Germany GmbH zapůjčila po dobu záchranných akcí krizovému štábu v Landecku (Tyrolsko) dva satelitní telefony. Tyto telefony umožňují snadnou komunikaci s údolími odříznutými sesutými lavinami a masami sněhu.

Krizové štáby a humanitární organizace po celém světě jsou důležitými cílovými skupinami pro síť Iridium, která v listopadu 1998 byla uvedena do provozu jako první síť satelitních mobilních telefonů na světě. Mobilní telefonování přes satelit umožňuje komunikaci v nouzových situacích a koordinaci záchranných akcí i na odlehlých místech. Neocenitelnou pomůckou

Iridium: fakta



Iridium je první satelity podporovaná globální mobilní komunikační síť, která byla uvedená do provozu na 1. listopadu 1998 a která poskytuje stoprocentní celosvětové pokrytí signálem na pevnině, na moři a ve vzduchu. Zabezpečí celosvětově neomezené možnosti komunikace prostřednictvím telefonů a pagerů Iridium. Na oběžné dráze Země se již nachází celkově 66 satelitů, které jsou umístěny v Low Earth Orbite (LEO) ve výšce 780 km nad Zemí.

Iridium, ve stručnosti Iridium LLC, je mezinárodní konsorcium vedoucích telekomunikačních a průmyslových podniků, které investují do rozvoje a realizace služeb společnosti Iridium. V roce 1995 byla založená společnost Iridium Communications Germany GmbH (ICG) se sídlem v Düsseldorfu. Podnik je stoprocentní dceřinnou společností firmy o.tel.o, telekomunikační společnosti koncernů VEBA a RWE.

Na společnosti Iridium sa podílejí následujíce organizace:

Iridium Africa Corp., Iridium Canada Inc., Iridium China (Hong Kong) Ltd., Iridium India Telecom Limited, Iridium Middle East Corp., Iridium SudAmerica Corp., Khrunichev State Research and Production Space Center of the Russian Federation, Lockhead Martin Corporation, Motorola Inc., Nippon Iridium Corporation, o.tel.o, Pacific Electric Wire & Cable Co., Ltd., Raytheon Company, SK Telecom, Sprint Corporation, Societa Finanziara Telefonica per Azioni, Thai Satellite Telecommunications Co., Ltd.