Telefony GSM vládnou světu

Podle posledních údajů světové Asociace GSM se na světě nyní používá již půl miliardy mobilních telefonů GSM. Naši planetu přitom obývá přibližně šest miliard lidí. Uživatelé GSM představují dvojnásobek počtu mobilů všech ostatních standardů, kterých je nyní na zeměkouli v provozu 250 milionů. Každý osmý člověk na světě tedy vlastní mobilní telefon.

Mobily standardu GSM jsou nejvíce rozšířeny v Evropě, kde je jich 300 milionů. Přesto zemí, v níž je telefonů nejvíce, je Čína, s více než 82 miliony uživatelů. Naopak v celé Severní Americe funguje pouze 10 milionů GSM telefonů, které svádějí těžký boj se staršími analogovými i novými digitálními telefony nejrůznějších standardů. Předpokládá se, že by počet GSM uživatelů měl výrazně narůst, až budou spuštěny sítě tohoto standardu ve státech latinské Ameriky, kde se nyní udělují licence a staví sítě.

Pokud se uvažuje o všech mobilních telefonech, pak asi nejlépe o jejich velkém boomu hovoří porovnání s pevnými linkami. V roce 1990 tvořily mobily pouhá dvě procenta všech telefonů na světě, nyní jde již o plných 37 %. Vyrovnat počet pevných linek by podle předpokladů měly nejpozději do pěti čtyř let. Zvláště pokud se udrží trend roku 2000, v němž se počet uživatelů mobilních telefonů zvedl o rekordních 53 %. Rychlost, s jakou se mobilní telefony šíří po zeměkouli, nejlépe ukazuje fakt, že každou vteřinu si ho pořídí další tři lidé.

Česká republika patří v počtech uživatelů mezi státy v čele tabulky. Je například jednou z dvaceti zemí, v nichž již počet mobilních čísel přesáhl množství pevných linek. Zvláště dobrý byl pro mobilní komunikace u nás rok 2000. Množství uživatelů se během dvanácti měsíců více než zdvojnásobilo.

Z šíření mobilních telefonů mají pochopitelně svůj zisk především operátoři celulárních sítí. V roce 2001 by se jejich celkové příjmy měly vyšplhat až k hranici 295 miliard amerických dolarů (11,8 bilionů korun). Z těchto čísel vyplývá, že průměrný roční výnos z jednoho uživatele mobilního telefonu na světě činí 393 USD ročně, to jest 32,75 dolaru na měsíc (1 300 Kč). Pro srovnání - opearátoři Eurotel a Paegas měli v roce 2000 průměrný výnos na jednoho zákazníka 1087 Kč, respektive 793 korun.