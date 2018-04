Telefony a internet budou od ledna 2004 výrazně dražší

První telefonní hovor v Evropské unii bude výrazně dražší než poslední provolaná minuta před vstupem Česka do bruselského klubu. Telefony, internet a řada dalších služeb podraží od 1. ledna 2004 o 17 procent. Za tyto služby se totiž bude platit 22 procent DPH namísto současných pěti procent.

Ministerstvo financí včera potvrdilo, že v dubnu příštího roku předloží zákon, který přeřadí tyto služby do vyšší daňové sazby. Společná daňová politika Evropské unie totiž dovoluje danit nižší sazbou jen potraviny, léky, zdravotní potřeby, knihy, noviny a několik dalších přesně popsaných skupin zboží. Informační technologie ani telefonování do této skupiny nepatří stejně jako teplo či stavební práce. Na ty čeští vyjednavači dohodli s unií výjimkou do roku 2007.

Česká republika odložila tento nepříjemný zásah do rodinných rozpočtů i firemních financí na poslední chvíli. Ještě nedávno se na ministerstvu financí uvažovalo, že se tyto citlivé služby nejdříve přeřadí do nové sazby kolem 12 procent, a tím se zabrání rychlému vzestupu cen. Ministr financí Sobotka však před časem v rozhovoru řekl, že na třetí daňovou sazbu, mírnící cenový šok, je již pozdě. Pokud operátoři sami nepohnou s cenami, zvýší se průměrný účet za pevnou linku ze současných 500 na 585 korun.