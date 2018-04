Telefony 3G nevydrží ani hodinu!

Japonský operátor mobilních sítí NTT DoCoMo zahájil na začátku tohoto týdne komerční provoz sítě třetí generace (3G). Služba je nabízena pod názvem FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access) zatím jen v Tokiu, a to zhruba v okruhu třiceti kilometrů od centra města. Zájem zákazníků o služby sítě třetí generace DoCoMo příjemně překvapil, během prvních dnů si službu aktivovalo přes 12 000 zákazníků, přestože poplatky za služby jsou výrazně vyšší než u standardní služby PDC (Personal Digital Cellular System) nabízené stejným operátorem. Aby však klienti sítě FOMA mohli velmi široké spektrum služeb využívat, museli si společně s aktivací zakoupit jeden ze tří nabízených terminálů. Před prvním použitím nového telefonu je však čekal téměř tisícistránkový návod k použití a procedura s vložením karty, která má stejné rozměry jako běžná SIM karta pro GSM telefony, ovšem pouze s kapacitou 50 telefonních čísel v seznamu.

První telefony pro síť FOMA vyrábějí dvě společnosti, ačkoliv samotné přístroje jsou uváděny pouze pod názvem operátora a číselným označením modelu. Základní model N2001 (ve stříbrném nebo červeném provedení) vyrábí společnost NEC. Videotelefon s P2101V (v kombinaci modré a zlaté barvy) a datovou kartu P2401 vyrábí společnost Matsushita, u nás známá výrobky se značkou Panasonic. Základní cena přístrojů není alespoň na japonské poměry nízká, ale ve srovnání s cenami GSM telefonů se nejedná o nijak přemrštěné sumy. Základní model stojí 42 800 jenů, což je v přepočtu přibližně 13 000 Kč, nejdražší videotelefon stojí 62 800 jenů, tedy v naší měně těsně nad hranicí 19 000. Nejlevnější je datová karta, která se s cenou 22 800 jenů vejde v přepočtu pod 7 000 Kč. Pro srovnání, klasické mobilní telefony pro síť NTT DoCoMo stojí přibližně 20 000 jenů.

Oba telefony mají design adekvátní módním trendům země Vycházejícího slunce. Jedná se o rozvírací telefony velmi podobné svým nevlastním sourozencům ze sítě PDC provozované taktéž operátorem DoCoMo. Na rozdíl od nich však trochu přibraly na váze a velikosti. Základní model N2001 váží 103 gramů, jeho rozměry jsou 103 x 52 x 20 mm. Videotelefon P2101V je ještě o trochu větší cvalík, váží 150 gramů a rozměry má 104 x 56 x 35 mm. Datová karta P2401 pak má standardní rozměry PCMCIA karty a hmotnost 50 gramů. V porovnání se současnou nabídkou GSM přístrojů oba 3G nováčci svými rozměry a váhou trochu ztrácejí, ale svými možnostmi a výbavou předhánějí evropské GSM telefony právě o jednu generaci.

Oba telefony třetí generace mají integrovanou anténu a ve své horní polovině rozměrný barevný displej (4096 barev u N2001 a 260 000 barev u P2101V) s modrým podsvícením. V případě videotelefonu P2101V je součástí přístroje i barevná kamera, s jejíž pomocí není problém vést on-line videokonference s protistranou vybavenou stejným terminálem. Oba telefony dokáží pracovat i v i-modu, tedy v japonském standardu podobném našemu WAPu, který funguje ve standardní PDC síti operátora DoCoMo. Přenos dat je vůbec silnou stránkou telefonů třetí generace. Všechny tři zatím dostupné přístroje nabízejí dvě možnosti přenosu dat. První garantuje pevnou přenosovou rychlost a je tedy ekvivalentní běžnému přenosu dat v síti GSM. Rychlostí přenosu dat však přesahují FOMA telefony i rozšířené schopnosti HSCSD, zvládají totiž 64 kbps. Druhý způsob používá paketovou technologii, podobnou GPRS ze sítí GSM. Rychlost přenosu dat v tomto případě není pevně garantována, záleží na momentálním vytížení sítě, ale v tom nejlepším případě se v síti FOMA dostanete na 384 kbps při stahování dat a na 64 kbps při jejich odesílání. Evropanům se při čtení těchto údajů zatočí hlava a tuzemci začnou hledat informace, jak je to s udílením licencí na sítě třetí generace u nás.

Ne všechno zlato se však třpytí v plném lesku. Již první testeři telefonů FOMA si stěžovali na jejich výdrž. Stejné nářky se ozývají i od majitelů prvních telefonů v komerčním provozu. Oba mobilní telefony by podle údajů výrobců měly vydržet 55 hodin v pohotovostním režimu a přibližně 90 až 100 minut nepřetržitého hovoru. U modelu P2101V udává výrobce ještě výdrž přístroje při videokonferenci, zde by měl uživatel mít k dispozici jen 70 minut. V praxi je však nutné počítat s výrazně horšími hodnotami, standardní model N2001 začne hlásit vybitou baterii již po patnácti minutách konverzace a celkově nevydrží na jedno nabití více než 60 minut hovoru. U videopřenosu s telefonem P2101V se prý musí počítat s ještě kratšími provozními časy, když v běžném provozu je nutné telefon nabíjet minimálně každý den. Je však nutné připomenout, že většina uživatelů ještě zřejmě nestačila korektně naformátovat dodávanou Li-Ion baterii.

Pořádná výdrž baterie by se však majitelům nových 3G telefonů jistě hodila. Vedle stahování audio a videoprogramů, včetně celých filmů speciálně upravených pro použití s telefonem P2101V, mohou vlastníci telefonů využívat například e-mailové služby, které umožňují příjem a odesílání zpráv o délce až 5000 znaků (přes 31 standardních SMS zpráv), a to včetně příloh. Pokud by vám tyto možnosti nestačily, síť FOMA umožňuje stahovat do nových telefonů i rozličné JAVA aplikace, které vás mohou aktuálně informovat o dopravních informacích nebo o tom, jaké čeká Tokio v nejbližších dnech počasí. Mezi programy samozřejmě nechybí ani hry, kterých by mělo být k dispozici několik desítek. Podobné možnosti sice nabízí i služba i-mode v síti PDC operátora DoCoMo, ale s maximální přenosovou rychlostí 28 kbps, u starších telefonů však jen 9,6 kbps.

Dnes představené telefony třetí generace jsou jen prvními vlaštovkami, za kterými jistě budou následovat přístroje ještě dokonalejší, s menšími rozměry a rozsáhlejší výbavou. Příští rok by se první telefony měly začít prodávat i v některých evropských státech, kde začne testovací provoz sítí třetí generace. Bohužel, u nás si na podobné výstřelky nejnovější techniky budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat.

Za detailní fotagrafie telefonů děkujeme japonskému magazínu Nooper.