Telefonujte zdarma s ICQ

Pomocí ICQ můžete volat zdarma po světě a samozřejmě také po vlastech českých. Jediné, co k tomu potřebujete, je počítač a přístup na internet. Po jednoduché registraci máte možnost telefonovat prvních šest minut zdarma, a to kamkoliv po světě. Při opětovné registraci máte ovšem dalších šest minut

Takže jak na to. Po návštěvě zde si stáhnete nejnovější verzi ICQ2000b. Po nainstalování a běžné registraci se objeví pole, kde zadáním položky ICQ Phone vstoupíte do samotného zázraku telefonování zdarma. Na obrazovce se zobrazí telefon, na němž stačí vytočit telefonní číslo, které by mělo vypadat následovně: pokud telefonujete do USA nebo Kanady, skládá se ze tří částí. Číslo 1 + kód země + číslo. Do ostatních zemí je to číslo 011 + kód země + předvolbu + samotné telefonní číslo. Pro volání do mobilních sítí v České republice to tedy bude telefonní číslo ve tvaru 011 420 60x yyyyyy. Potvrzením klávesou CALL se zobrazí menu, do kterého je třeba zadat číslo vašeho účtu. Neděste se. Číslo účtu zjistíte stiskem další klávesy Create, pod kterou se zobrazí webová stránka, do které vyplníte pár údajů, které si můžete s trochou fantazie vymyslet, a zadáte PIN, který je rovněž libovolný. Potvrdíte a máte číslo účtu, které zadáte do menu v ICQ Phone zároveň s vámi zvoleným PINem. Tím získáváte šest minut hovoru zdarma. Když svůj limit vyčerpáte, je pro dalších šest minut zapotřebí celou operaci zopakovat .

Pokud tuto cestu pro komunikaci zvolíte, vězte, že přenos hlasu je výborný a nemusíte se obávat, že by vám v éteru unikla nějaká důležitá informace. Jedná se zřejmě o předváděcí demo a není tedy ani možné zjistit, jak dlouho bude bezplatné volání přístupné, nicméně nyní můžete stále volat prvních šest minut zdarma.

Bohužel je registrace proces zdlouhavý a časově náročnější. Získáte sice jen šest minut, ale na druhou stranu, ruku na srdce. Kde na vás čeká šest minut telefonování kamkoliv po světě zdarma?