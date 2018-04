Telefonujte v autě komfortněji a bezpečněji

Společnost Hama představila na CeBITu 2002 několik zajímavých zařízení pracujících na bázi Bluetooth. V současnosti přichází do prodeje jedno z nich.

Jedná se o plnou instalační autosadu Profi Blue, která pracuje právě na bázi Bluetooth. Pokud často telefonujete v autě, váš telefon je vybaven Bluetooth a klasické instalační sady vám nevyhovují, protože do nich po každém nasednutí do auta musíte telefon připojovat, je Profi Blue přesně to, co hledáte.

Sada se skládá z externího mikrofonu, reproduktoru, řídícího centra (tzv. blackbox) a samostatného ovladače hlasitosti, který zároveň slouží k přijímání hovorů. Ovladač je k blackboxu připojen kabelem. Po instalaci soupravy nastavíte telefon na používání hands-free. Blackbox, ukrytý například pod palubní deskou, se vždy po nastoupení do auta automaticky spojí s telefonem. Váš mobil může zůstat v klidu ležet v tašce nebo v pouzdře u opasku. Pro příjem hovoru můžete nastavit automatickou odpověď, sada však podporuje také hlasovou volbu, proto hovor můžete přijmout hlasovým příkazem.

Sada pracuje na bázi duplexního přenosu (je možné hovořit i poslouchat zároveň), má vestavěnou funkci potlačování ozvěny a rušivých šumů, automaticky při příchozím hovoru ztlumuje rádio. Napájení blackboxu je přizpůsobeno parametrům elektrických rozvodů v osobním autě, při použití adaptéru je možné sadu instalovat i v nákladním autě. Doporučená cena ovšem není nikterak nízká, pohybuje se okolo 350 € (10 700,- Kč).