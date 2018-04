Telefonující řidiči zabíjejí tisíce lidí, pomohla by rušička mobilů v každém autě

Řidiči, jejichž pozornost za volantem odvedl telefonní hovor nebo psaní SMS v mobilním telefonu, zabili v USA v letech 2001 až 2007 odhadem 16 000 lidí. Informovali o tom tento týden američtí experti v jednom z prvních vědeckých pokusů vypočíst, kolik lidí umírá při nehodách způsobených konkrétně mobilními telefony.

Jak napsala agentura Reuters, rostoucí počet řidičů zapojených do těchto nehod je mladší 30 let.

Studii vypracovali vědci ze Severotexaské univerzity, kteří její výsledky zveřejnili v časopise American Journal of Public Health. Řidiče může za volantem rozptýlit i hovor, který vede s pomocí hands-free sady; to prokázalo už několik předchozích studií.

Ovšem podle autorů Fernanda Wilsona a Jima Stimpsona posouvá tento problém na novou úroveň posílání textových zpráv. Nové takzvané chytré telefony navíc nabízejí i přístup k e-mailům a dalším potenciálně rozptylujícím aplikacím.

Celkem 30 amerických států zakazuje psaní textových zpráv během řízení vozidla a některé vyžadují, aby řidiči ve vozech pro mobilní telefony používali hands-free sady.

Podle Wilsona by bylo třeba prosadit účinnější kroky proti používání mobilních telefonů v autech, ale snadný způsob zatím neexistuje.

"Dokonalým řešením by bylo nainstalovat rušičku mobilního telefonu do každého vozu, ale to se zřejmě nestane," říká.

"Na rozdíl od alkoholu za volantem pro mobil za volantem neexistuje účinný dokazovací mechanismus," dodává. "Policista prostě musí mít štěstí a řidiče při něm nachytat."

S rostoucím počtem uživatelů mobilních telefonů v USA roste i počet úmrtí na silnicích způsobených "mobilním rozptýlením". Podle Wilsona a Stimpsona se jejich podíl na všech dopravních nehodách zvýšil z necelých 11 procent na 15,8 procenta v období let 1999 až 2008, přičemž největší nárůst nastal po roce 2005. "V roce 2008 přibližně každá šestá smrtelná nehoda byla způsobena tím, že se řidič nechal při řízení rozptýlit," uvádí studie.