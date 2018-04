Telefonující hodinky, nové komunikátory Asus a další – střípky z CommunicAsia 2008

Brány výstaviště CommunicAsia se definitivně zavřely před několika dny. Hlavní pozornost všech návštěvníků (a pochopitelně i nás) byla upnuta především na premiéry velkých firem, jako je Nokia, Sony Ericsson, Samsung či LG.

Ale kromě nich bylo k vidění i mnoho dalších zajímavostí, o které by bylo škoda přijít. Podívejte se tedy na kaleidoskop toho, co by fanouškům mobilních technologií rozhodně nemělo uniknout.

Přečtěte si:

Asus – komunikátory na všechny způsoby

Ačkoli se Asus nevytasil s horkými novinkami, většinu produkce měl bohužel bezpečně schovanou za sklem. Nebylo tedy možné pořádně se jeho produktům podívat na zoubek. Přitom je to velká škoda. Zvlášť když například model M930 už Asus oznámil v lednu a nyní se už běžně prodává. Což ovšem téhle odpovědi Asusu na Nokii E90 na atraktivnosti rozhodně neubírá.





Téměř totéž platí i o elegantním modelu P320, který má zase odlákat potenciální zájemce o HTC Touch. Je pravda, že designově působí možná lépe. Navíc nabídne integrovaný GPS přijímač, wi-fi a příjemné rozměry i váhu. Trochu problém bude ovšem pravděpodobně pouze 200MHz procesor a absence podpory 3G.

Trojici strážených asusů uzavírá na CeBITu představený model zx1, který dostal – podobně jako notebook ze stejné stáje – přízvisko Lamborghini. Tohle jméno se obvykle pojí s něčím hodně zvláštním a podobně jako auta této značky vás i zx1 chytí už na první pohled. Ještěže není k dispozici v tradiční žluté. Zaujme ale i zajímavě řešeným hlavním ovládacím tlačítkem a také 450MHz procesorem, který by měl propůjčit dostatečnou rychlost.

BlackBerry trochu přehlednější

Ani kanadský RIM nepřipravil do Singapuru žádnou úplnou novinku, na jeho modelech nás spíše zaujalo mírně přepracované uživatelské prostředí. To bylo k vidění na všech novějších modelech a z hlediska běžného uživatele jde určitě o krok kupředu k přehlednosti.

Z přístrojů upoutal naši pozornost trochu starší model 8707g, který je pod tímto číselným kódem k dispozici právě v jihovýchodní Asii, ale také v některých evropských zemích, včetně Velké Británie či Bulharska a Slovinska. Kromě klasické QWERTY klávesnice zaboduje tenhle přístroj určitě podporou 3G a MP3 vyzváněním.

Nejnovější model 8310, který známe i z Česka, je pak důkazem toho, že blackberry není jen a pouze pracovním nástrojem. Tenhle kousek nabídne už 2Mpx fotoaparát – jak se zdá, už i majitelé služebných telefonů si tuhle drobnost na svých chlebodárcích vynutili. Navíc je tu dokonce i přehrávač hudby a videa.

Pochopitelně nesmíme zapomenout na integrovaný GPS přijímač, k němuž jsou dodávány i předehrané mapy pro příslušnou oblast, nebo podporu wi-fi a streamovaných multimédií. Zkrátka 8310 není žádná nuda. Škoda jen, že chybí podpora 3G. Zajímavé je, že tenhle model existuje i ve verzi pro CDMA2000 EV-DO – to by byla lahůdka pro U:fona, tedy pochopitelně po úpravě frekvenčního pásma.

LG: Hodinky pro Bonda, Jamese Bonda

James Bond vyměnil v posledních filmech své tradiční hodinky značky Rolex za značku Omega. V terénu by se mu určitě víc hodily hodinky, které v Singapuru předvedlo LG. Zatímco Bond měl v jednom ze starších dílů hodinky s integrovaným dálnopisem, tyhle umí rovnou telefonovat.

LG tak trošku vrací úder Sony Ericssonu, jehož hodinky umožňují jen přes bluetooth ovládat mobilní telefon. To k hodinkám LG telefon vůbec nepotřebujete. Přitom jsou zhruba stejně velké jako hodinky Sony Ericsson, a pokud jsme mohli soudit, design se poměrně povedl. Bohužel hodinky byly k vidění pouze ve vitríně a nebyla k nim dostupná žádná specifikace. Údajně mělo jít ale o plně funkční vzorek.

Malata – výrobce, o němž možná uslyšíme

O tom, že čínských výrobců mobilních telefonů jsou desítky, nikdo nepochybuje. Pro Evropana je udivující neuvěřitelná šíře jejich sortimentu. Pro čínské firmy není problém produkovat desítky modelů lišících se jen v drobnostech a všechny ještě v neuvěřitelném množství variant. Má to jediný cíl, aby zákazník našel přesně to, co hledá. Takže pokud sháníte růžový telefon s dotykovým displejem a FM rádiem, máte ho mít.

Řada těchto menších výrobců se pak uchytí jako OEM dodavatel pro některou z proslulejších značek. I když v případě firmy Malata, sídlící v čínském průmyslovém centru Schenzenu, to nemusí být tak úplně pravda. Její sebevědomí naznačuje to, že její telefony jsou označeny značkou, OEM výrobci s tím obvykle vyčkávají. Ostatně, není se co divit. Malata Mobile patří na čínském lokálním trhu k významným výrobcům.

I tak se ale nedá vyloučit, že se s některými jejími produkty časem setkáme pod jinou značkou. Ostatně designová inspirace evropskými trendy je nepřehlédnutelná. A třeba takový model K9 s podporou IPTV, 2,8“ TFT displejem a přehrávačem MP4 by si určitě své zákazníky našel. Zvlášť když nabídne 1 GB uživatelské paměti, kterou lze rozšířit o další 2 GB na MicroSD kartě.

SanDisk: Karetní zklamání – 8 GB zatím maximem

Přiznáme se, že na stánek SanDisku jsme šli s poměrně velkými očekáváními. Dlouho se totiž držely paměťové karty s kapacitou daleko před schopnostmi mobilů. A protože 8GB karty jsou už dnes běžně dostupné, očekávali jsme více. Bohužel jsme byli zklamáni, výrobci zřejmě usoudili, že tahle kapacita uživatelům zatím stačí. Bláhoví! Kdo by se spokojil s pouhým tisícem písniček?





Místo zvyšování kapacity se tak SanDisk soustředil spíše na vývoj doplňků. Pokud vás nebaví připojovat neustále telefon k počítači, abyste si na kartu nahráli hudbu, film nebo naopak stáhli fotky, určitě vás zaujme nová série čteček. Ty už pochopitelně podporují i karty typu MicroSDHC a SanDisk si určitě zaslouží pochvalu za povedený design a příjemné rozměry.

Všichni, kteří se nemohou rozhodnout, jestli je lepší Nokia ,či Sony Ericsson, a pro jistotu nosí telefony obou těchto značek, musí mít i nový MobileMate Micro Reader. Tahle nová miniaturní čtečka si totiž poradí jak s kartami standardu SD (MicroSD, MicroSDHC), tak i s kartami Memory Stick Micro (M2).