Telefonující chodci se jen tak potácejí po chodníku

Telefonující lidé podle vědců nejsou schopni jít přímo. Na cestě se jen tak potácejí a tím mohou ohrožovat jak sebe, tak své okolí. Vědci vypustili na nádvoří kampusu klauna v purpurovém tričku, žluté košili, obřích botách a na jednokolce. Více než dvě třetiny telefonujících si klauna nevšimlo.

Závěry studie jsou vcelku jednoduché – vědci netvrdí, že by lidé neměli za chůze telefonovat. Ale závěry jasně ukazují, že jakékoli telefonování odvádí pozornost, a lidé by tak rozhodně neměli telefonovat za volantem. A to ani s handsfree. Ostatně, to si náš redaktor mohl vyzkoušet před časem na vlastní kůži. - čtěte Na vlastní kůži: jak (špatně) se řídí s telefonem v ruce

Vědci tomuto nesoustředění při telefonování říkají "pozornostní slepota". Při zkoumání první várky 196 chodců zjistili, že ti telefonující chodili pomaleji, častěji měnili směr a méně si všímali ostatních lidí.

Při druhém testu, kdy vědci napočítali celkem 151 chodců, byl zapojen právě zmíněný klaun. Celkem 24 lidí z tohoto vzorku telefonovalo, ale jen čtvrtina si při následném dotazu, zda neviděli něco neobvyklého, vzpomněla na klauna. Ten přitom na své jednokolce pojížděl hned vedle hlavní trasy. Lidé, kteří netelefonovali, si klauna všimli v polovině případů. Lidé v párech si pak klauna všimli dokonce v 71 procentech případů.

To ukazuje, že onu nepozornost opravdu způsobuje soustředění na telefonní hovor. Hovor se "spoluchodcem" totiž zdaleka tolik pozornost neodpoutává.