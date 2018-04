Telefonujete již skoro 130 let. Podívejte se čím

Poštovní muzeum pobočka Vyšší Brod Pokud se chcete dozvědět něco více o historii telefonování v Česku, můžete si udělat výlet do pobočky Poštovního muzea, která se nachází v příjemném prostředí bývalého opatství cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodu. Právě zde jsou k vidění i historické telefonní a telegrafické přístroje. Muzeum je otevřeno od 1. 4. do 31. 10. denně od 9 do 17 hodin (s polední přestávkou 12 až 13 hodin). Nostalgická procházka mezi pradědečky dnešních mobilních telefonů je určitě zajímavým tipem na výlet.