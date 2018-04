Telefonů máme víc, ale voláme podstatně méně

Přestože Evropa má před Amerikou náskok v penetraci mobilních telefonů, Američané naproti tomu více telefonují. Za takový výsledek může nejspíš poněkud jiná skladba paušálů a cen hovorů v Americe.

Podle informací telekomunikačních analytiků Američané v letošním roce na svých mobilních telefonech prohovoří celkem 221 minut měsíčně, zatímco v Evropě je provolaná doba pouhých 145 minut. Například ve Švédsku se mobilní telefony používají 204 minut měsíčně, v Británii 186 minut, ve Francii 182 minut, ve Španělsku 137 minut a ve Finsku a Německu shodně 132 minut.

Stejně jako pevné telefonní linky jsou i mobilní telefony levnější ve Spojených státech než v Evropě. Američané mají také možnost využívat měsíční tarify, při kterých platí pouze deset až dvacet centů za minutu hovoru. Ještě k tomu mohou telefonáty v rámci Spojených států uskutečňovat neomezeně, což je v případě rozlehlých Spojených států nespornou výhodou. Ceny za takto vedený hovor se běžně dostávají výrazně pod cenu za hovor pomocí pevné linky. Cena hovoru také nebývá rozdílná v závislosti na denní době. Podobný přístup u nás nasadil teprve Oskar.

V Evropě naproti tomu přijdou hovory na kratší vzdálenosti na mnohem více peněz, protože přechody z jednoho státu do druhého znamenají roaming a tedy podstatně vyšší sazby.

Většina místních telekomunikačních společností ve Spojených státech rovněž za bezdrátové hovory účtuje pevnou cenu, a to bez ohledu na to, o jak dlouhé hovory jde a jak často se uskutečňují. V americkém státě Tennessee funguje firma, která začala úspěšně experimentovat s nabízením místních bezdrátových služeb bez jakéhokoliv omezení za měsíční paušál 29,99 USD. Na takový paušál si u nás asi budeme muset ještě počkat. Kdo by ho nechtěl, volat za 1200,- Kč měsíčně bez omezení a dalších plateb. Freekarta za takové peníze, a nejspíš i za větší, by si rozhodně našla plno zákazníků.

Rozšíření telefonů je v Evropě širší, než ve Spojených státech, kde má mobilní telefon asi každý třetí člověk, tedy o něco málo více než v České republice. Naproti tomu ve Velké Británii mají telefon dva z pěti občanů, v Itálii pak každý druhý. Ve Skandinávii je penetrace ještě vyšší - 60% ve Švédku a více než 65% ve Finsku.