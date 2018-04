Telefonovat anonymně? To se poslancům nelíbí

Některým poslancům totiž vadí, že majitelé takových telefonů jsou naprosto anonymní. Tvrdí, že to komplikuje pátrání po zločincích, kteří předplacené karty rádi používají a často mění. „Chceme zamezit tomu, aby si lidé mohli kupovat téměř v každé trafice balíčky SIM karet,“ říká poslanec výboru pro obranu a bezpečnost Radim Turek (ČSSD). Premiér Stanislav Gross dostal od poslanců úkol, aby do června připravil návrh, který zrušení anonymních karet umožní.

Nepůjde o maličkost - v Česku je takových karet 7,5 milionu. A většina poslanců by musela hlasovat pro změnu telekomunikačního zákona. Zástupci mobilních operátorů nevěří, že by politici opravdu chtěli tak radikální věc udělat. „Nedovedeme si představit, co by to mezi lidmi způsobilo,“ říká mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Letité volání policistů po tom, aby skončilo telefonování přes anonymní SIM karty, našlo konečně své posluchače. Těmito posluchači jsou poslanci výboru pro obranu a bezpečnost, kteří chtějí dosáhnout zrušení anonymních karet. „Takovou snahu v každém případě vítám, je to dobrý způsob, jak bojovat úspěšněji proti zločincům,“ prohlašuje policejní prezident Jiří Kolář.

V čem je problém? Za příklad by mohl posloužit únos a následná vražda podnikatele Davida Petrovického. Pachatelům se dařilo unikat mimo jiné proto, že neustále používali nová telefonní čísla. Právě díky anonymním SIM kartám. „Dvakrát z ní zavolali a hned ji zahodili,“ připomíná Jaroslav Škop z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

Jenže zatím se nezdá, že by poslanci z jediného výboru získali pro svůj návrh větší podporu. Vždyť proti jsou například ministři, kterých se tento problém úzce dotýká. Šéf vnitra František Bublan i šéf informatiky Vladimír Mlynář.

Předplacenky ve světě Swisscom zablokoval kvůli Al-Kajdě 130 000 předplacenek

„Povinná registrace nezajistí identifikaci majitele karty. Jsem proti,“ vzkázal Mlynář. Bublan už dříve sdělil, že současný stav dává lidem svobodu, kterou jim nechce v žádném případě brát.

Zástupcům operátorů se poslanecký nápad vůbec nelíbí. Upozorňují například na to, že mnozí lidé si oblíbili SIM karty právě kvůli jejich anonymitě. „Jsou velmi populární, u nás si je oblíbili tři čtvrtiny zákazníků,“ řekla Martina Kemrová z T - Mobilu. „Lidé mají pocit větší svobody, protože nemáme jejich osobní data,“ dodává. Jenže poslanci se tak snadno nedají. Argumentují například tím, že v některých zemích si dnes anonymně kartu už nelze koupit - například v Německu, Velké Británii, Slovinsku či Itálii.