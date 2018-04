Mobil za volantem: automaticky zaměříme, vyfotíme, pošleme pokutu

Rada hrabství Norfolk ve východní Anglii se rozhodla zatočit s řidiči, kteří za volantem telefonují. Po vzoru automatických radarů se rozhodla spolu s policií a společností věnující se bezpečnosti v dopravě Think! vytvořit zařízení, které bude automaticky detekovat volající řidiče.

Jak informuje lokální deník buryfreepress.co.uk, systém by měl detekovat řidiče volající při řízení, vyfotografovat auto a následně by takový řidič měl dostat složenku s pokutou a tři trestné body do karty řidiče. Na vývoji zařízení se podílí firma Westcotec, která se zabývá dynamickým dopravním značením a také systémy na měření rychlosti.

Systém pro detekci volání za volantem ale musí být sofistikovanější, což se zatím jeví jako zásadní problém. Systém by měl detekovat signál při volání, což sice možné je, ale těžko dokáže rozpoznat, kdo v tu chvíli právě volá.

Může to být řidič, může to být některý ze spolujezdců a nebo také chodec na chodníku. Zatím nelze rozlišit ani to, zda volající používá hands free a nebo drží telefon v ruce. I proto zatím výrobce i instituce nepočítají s okamžitým nasazením.

V testovacím režimu by měl systém detekující volání začít fungovat od dubna na několika místech hrabství a bude sloužit k prevenci. Pokud zaznamená hovor, upozorní na ceduli, že volání za volantem je zakázané. Systém schopný zaznamenávat telefonující řidiče bude připravený podle Iaina Tempertona z Rady hrabství Norfolk nejdříve za pět let. Do té doby bude muset telefonujícího řidiče zaznamenat bedlivé oko policisty.

Aktuálně dostane řidič za volání při řízení ve Velké Británii pokutu 100 liber (asi 3 700 korun), respektive v dalším řízení se pokuta může vyšplhat až na desetinásobek. Řidiči autobusů a nákladních aut mohou dostat pokutu až 2 500 liber (93 000 korun). V České republice se za stejný přestupek uděluje pokuta do 1 000 korun a dva trestné body.