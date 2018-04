Telefonování v autě za hranicemi

Telefonování během řízení auta je již mnohokrát omletá záležitost. Skoro každý zná již kolikrát použité prohlášení, že mobil je nebezpečný zdraví, ovšem ani ne tak rakovinou jako možností nehody při použití v autě. Každou chvíli odněkud slyšíme apel: "Používejte v autě hands-free sady!" Dalo by se říct, že na tom něco bude. Přesto se ještě najde velké množství lidí, kteří se s telefonem mezi ramenem a hlavou snaží kličkovat provozem a jejich auto se přitom motá poněkud nejistě.

Pro ty, kteří ještě nejsou přesvědčeni o tom, že se jim vyplatí jezdit bezpečně a tedy používat v autě raději hands-free, máme tu malé varování před tím, než vyrazí na dovolenou do ciziny. Vybaveni roamingem si klidně mohou dovolit telefonovat mobilně i v zahraničí, otázkou ovšem zůstává, jestli si to také mohou dovolit finančně. Ono totiž v jiných státech vás může přijít telefonování za volantem pěkně draho, pokud vás při tom odchytí místní policie. Tyto částky se pohybují od celkem snesitelných 5.000 escudos v Portugalsku (asi 1.000,- Kč), až po celkem tvrdou pokutu, kterou dostanete ve Španělsku - v přepočtu na koruny to činí 4.800,-. A to právě ve Španělku je zákaz telefonování za jízdy úplný, tedy ani s hands-free sadou nesmíte telefon používat. Zvláštní, že přejetí jedné hranice v rámci Pyrenejského poloostrova může znamenat za určitých okolností rozdíl téměř čtyř tisíc korun.

V dalších zemích se pokuty pohybují v rozmezí mezi těmito dvěma částkami. Dalším státem s relativně nízkou pokutou je Itálie, kde za telefonování v autě necháte 54.000 lir, tedy zhruba 1.100 korun. O něco málo víc vás bude tato "sranda" stát ve Slovinsku, kde zaplatíte10.000 tolarů (1.800,- Kč). Ve Francii a Švýcarsku jsou pokuty zhruba srovnatelné, jde o 450 francouzských franků (2.600,- Kč), respektive 100 franků švýcarských (2.400,-Kč).

Dalšími zeměmi, ve kterých je uzákoněn zákaz používání mobilů za jízdy, jsou například Lucembursko nebo Rumunsko, z našich blízkých sousedů jde o Polsko a Slovensko. V Německu se o této zákonné úpravě v současnosti jedná.

Abychom nakonec mohli vše porovnat s naší českou realitou, musíme ještě dodat, že v České Republice zatím není v Pravidlech silničního provozu o mobilech ani slovo. V současné době je v druhém čtení vládní návrh zákona o pozemních komunikacich, kde je zákaz "držet při jízdě v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení," a tak i u nás se dočkáme pokut za řízení pod vlivem mobilního telefonu.

Už v současné době samozřejmě platí, že řidič je povinen věnovat se soustředěně řízení vozidla. A tak můžete v každém případě počítat s tím, že když se vám podaří během telefonování do někoho "ťuknout", rozhodně pro vás mobil nebude právě polehčující okolností. Pokud jde ovšem jen o malý "polibek" blatníků, není to ještě důvod k velkému hořekování. Horší je, když se do toho všeho zamotá lidské zdraví.

A tak bude asi vždy lepší, místo vyhýbání se policistům, nechat vyřídit hovor spolujezdce, je- li po ruce, nebo si jednoduše pořídit hands-free.