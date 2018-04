Telefonování pomocí Skype vám ušetří peníze

Se Skype můžete telefonovat po internetu zdarma v poměrně vysoké kvalitě a bez problémů s firewally. Vaše hovory jsou šifrovány a šířeny po distribuované síti, nádavkem získáte klienta pro instant messaging.

Trocha historie

Niklas Zennström and Janus Friis jsou známi světu hlavně jako podnikatelé, kteří ve spolupráci s týmem estonských programátorů dali světu internetovou síť FastTrack, kterou využívají pro bezplatnou výměnu souborů programy KaZaA a Grokster. Se střídavým úspěchem se snažili i o využívání této sítě pro komerční distribuci dat a v obou případech využívali fakt, že síť byla do značné míry decentralizována, neboť klienti mohli do určité míry nahrazovat centralizované servery. Jejich poslední úspěšný produkt se jmenuje Skype, prostředek pro internetovou telefonii.

Jeho instalace a používání je opravdu jednoduché. My vás dnes provedeme po krocích jednotlivými fázemi instalace.

Startujeme

Na stránkách programu www.skype.com si stáhněte instalační soubor pro váš operační systém. Na výběr máte systémy Windows, Linux, Max OS X a Pocket PC. Velikost instalačního balíku pro Windows má 5,6 MB a podobně objemné jsou i instalace pro ostatní platformy kromě Pocket PC, ta si musí logicky vystačit s velikostí menší.

Instalací vás provede klasický průvodce, takže na vás bude jen klikání na položku Další. Během chvilky tak Skype rozprostře svých 13 MB na vašem disku a můžete přikročit k dalšímu kroku – vytvořit si účet.



Vytváříme vlastní účet

Hned při prvním startu na vás vybafne úvodní formulář, ve kterém si zvolíte vaše uživatelské jméno a heslo do systému. Kdo si někdy registroval účet u nějakého instant messengeru, tak projde úvodními formuláři se zavřenýma očima a prstem v nose. Dejte si jenom pozor na to, že ve svém uživatelském jméně / nicku byste neměli mít prázdné mezery. Doporučujeme je nahrazovat podtržítky.

Používáme Skype

Skype funguje stejně jako ICQ nebo jakýkoliv jiný messenger. Nemusíte se bát, že byste jej nezvládli ovládnout. Se zaregistrovaným účtem jste se stali členy komunity Skype. Teď už záleží jenom na vás, jaké kontakty si vyhledáte a s kým budete ochotni se bavit. Vyhledávání kontaktů probíhá podle nicků. Jako chybu je možné označit to, že vaše kontakty nezůstávají na serveru Skype, jako je tomu třeba u ICQ. Používáte-li tedy třeba Skype v práci i doma, musíte si u každé instalace vyhledat kontakty zvlášť.

„Haló haló, co se komu stalo?“

Samotné volání probíhá ve stylu instatních messengerů. Jen s tím, rozdílem, že místo psaní zpráv normálně telefonujete. Skype umožňuje i klasicky messaging, ale to jen pro případ, že se vám porouchá mikrofon. V nouzi tak můžete využívat program i místo ICQ.

Skype umí volat i na klasické linky. To už ale není úplně zadarmo. Na stránkách programu si můžete zřídit kredit, a ten postupně provolávat. Ceník volání najdete na této adrese a kupříkladu volání do mobilních sítí v České republice stojí 6,24 korun za minutu. Do pevných pak osmdesát haléřů.



Zkušenosti

Výhody jsou zřejmé - cena za volání. Jednoduché ovládání, možnost poslat i instantní zprávu. Datový přenos není nikterak objemný, lze prý volat i přes modem. Někdy jsou však linky tak tenké, že se pakety po síti různě toulají a konverzace tak nabývá zpoždění i několikrát větší než při komunikaci Houstonu s měsíční základnou (3s).

"U Skype mi dost vadí uložení seznamu kontaktů. Kontakty jsou uloženy lokálně. Nikoli (jako třeba v icq) na jednom centrálním místě. Pokud se tedy přihlásím na jiném počítači, můj seznam kontaktů zeje prázdnotou," říká jeden z uživatelů Jan Zahrádka.

"Zajímavé je, že uživatel může poslat svůj kontakt list jinému uživateli, ale nenašel jsem možnost kontakty vyexportovat, a následně importovat na jiném počítači. Používám Skype na třech různých PC a uvítal bych tedy možnost centrální synchronizace kontakt listu," dodává.

Výhodou je volání uživatelům, kteří se připojují ze zahraničí. Tam se úspory za volání projeví nejvíce. "Volám pravidelně na Nový Zéland své přítelkyni. Po GPRS to nebylo ono, ale na ADSL už všechno jde úplně v pohodě," řekl nám další z uživatelů Tomáš Blažek.



Skype se cpe už i do mobilů

Viceprezident mobilní divize Motoroly Ron Garriques potvrdil na tiskové konferenci v Cannes, že Motorola ještě letos uvede na trh mobilní telefony, které budou umožňovat nejenom textovou výměnu zpráv v síti Skype, jak to bude umožňovat Series , ale také hlasové telefonáty přes službu Skype.

Potvrdil ale také, že Skype funkcionalita se nestane automatickou součástí všech telefonů Motorola, ale bude pouze v určitých modelech. Hlasový přenos Skype nabídnou telefony přes běžné datové připojení mobilního telefonu a kvalita hlasu samozřejmě bude záležet na kvalitě tohoto připojení. Tyto telefony by se na trhu měly objevit v druhé polovině roku a podle prohlášení Motoroly se Skype objeví v telefonech jak pro americký a asijský trh, tak pro trh evropský. Více zde