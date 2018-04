Telefonování po americku: skoro dvě třetiny lidí spí s mobilem v posteli

Výsledky vyplývají z průzkumu Pew Internet and American Life Project. Výzkum zkoumal například i souvislost telefonování s tím, zda respondent má, nebo nemá děti.

Z výsledků mezi americkými respondenty tak vyplývá, že rodiče telefonují v průměru více než bezdětní, a zároveň hledí na to, aby měli mobil stále po ruce, a to i večer a v noci. Spí s ním často doslova v posteli nebo ho mají na nočním stolku přímo u ucha, a to v celých 72 procentech případů. Ovšem bezdětných Američanů dělá to samé jen o 10 procent méně.

Mezi dospělými Američany je stále populárnější posílání textovek. Zatímco loni v září jich psalo esemesky 65 procent, v květnu 2010 už to bylo 72 procent Američanů. Přesto ještě dospělí ani zdaleka nestačí na teenagery mezi 12 a 17 lety, kteří esemeskují v průměru pětkrát častěji. Esemeskující dospělí Američané napíší a dostanou v průměru deset zpráv denně, kdežto mládež zhruba 50 zpráv.

"Závislých" na SMS, tedy těch, kteří naťukají na displeji svého mobilu víc než 200 zpráv denně, je mezi dospělými jen pět procent. Ve věkové skupině 12-17 let ale najdeme už 15 procent SMS závisláků, a ve věkové skupině 19 až 24 let dokonce 18 procent. Zajímavé je, že horlivých esemeskujících je zdaleka nejméně ve věkové skupině 25 až 29 let, pouhá tři procenta.

Dospělí si však svoji lenost ťukat SMS nevynahrazují voláním, jak by se možná dalo očekávat. Výzkum prokázal, že ti, co málo píší, většinou také málo volají, a naopak větší počet odeslaných SMS zpráv také většinou znamená více provolaných minut.



A jakou souvislost má volání a pohlaví? Ženy (v Americe) podle průzkumu trochu překvapivě netelefonují častěji. Naopak, 53 procent dospělých žen uskuteční pět nebo méně hovorů denně. Do tohoto limitu by se vešlo jen 43 procent mužů. O délce jednoho hovorů však už výsledky nemluví. Tam by zřejmě byla situace opačná.To potvrzuje i nedávno uveřejný průzkumu společnosti Nielsen. Podle něj ženy v Americe provolají 856 minut za měsíc, muži 666.

A co Američané na mobilech nejvíc oceňují? Možnost být neustále v kontaktu s blízkými je kupodivu až na druhém místě, na tom prvním je pocit větší bezpečnosti, když mají mobil u sebe. Američané si ale uvědomují i stinné stránky ustavičné přítomnosti mobilů v našich kapsách a taškách. Celých 86 procent dotázaných irituje, když někdo, s kým osobně hovoří, neustále kontroluje svůj mobil, a 42 procent naštve, když jim přijde SMS zpráva nebo jim někdo volá v nevhodnou dobu.