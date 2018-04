Telefonování beze slov

Telefonování pro neslyšící bylo až do nedávné doby něčím, co lidské chápání jen těžko přijímalo, a spíše vznikaly vtipy na situace spojené s tímto termínem. Nicméně lidé jsou vynalézaví a dnes již mohou telefonovat i lidé s handicapem v podobě poruchy sluchu. Na začátku roku jsme se zmínili o telefonu, který pomocí elektromechanických změn zvukové vlny přes kostní kondukci nahradí běžný sluchový proces. Zdá se vám to jako složitá formulace? Je to zřejmě proto, že je to složitý proces. Daleko jednodušší cesta telefonování pro neslyšící je takzvaný psací telefon. I tady se dá namítnout, že se nejedná o klasické telefonování, ale nepředbíhejme.

Něco z historie

Každý dnes již ví, že telefon vynalezl v roce 1876 Alexander Graham Bell. Málokomu se ale doneslo, že původní záměr směřoval jinam než k tomuto převratnému vynálezu. Podle historiků se Bell snažil pomoci své neslyšící družce a vytvořit přístroj, který by ji zviditelnil řeč. Jak to chtěl udělat se můžeme jen domnívat, nicméně se nepodařilo a paradoxně namísto toho vyvinul přístroj, který téměř devadesát let diskriminoval neslyšící. Teprve v roce 1964 se objevil první psací telefon, který sestrojil neslyšící americký fyzik Robert Weitbrecht.

Psací telefon

Ve vyspělých zemích se s psacími telefony setkáte již na úřadech, na policejních stanicích, nebo ve zdravotních střediscích. U nás jako první dorozumívací prostředek na takovém principu vznikl softwarový program, u kterého byli uživatelé odkázáni na fixní spojení. Novějším prostředkem je přenosný psací telefon Polytel 200X/CZ s klávesnicí a menu v češtině a v době nepřítomnosti obsluhy disponuje rovněž záznamníkem. Telefon je dlouhý zhruba 20 centimetrů a široký 7 centimetrů, takže se sluchově postižený uživatel nemusí bát nutnosti batohu na zádech speciálně pro telefon, nicméně mobil to také není. K dostání je zhruba za 20 000 Kč, ale stát poskytuje dotaci až 75 %.

Operátorské centrum pro neslyšící

Již od roku 1997 Český Telecom provozuje operátorskou službu, která má napomoci sluchově postiženým. Komunikovat tak můžou obousměrně neslyšící se slyšícími prostřednictvím telefonického centra pro neslyšící, které sídlí ve Zlíně. Spojit se s ním můžete jak z běžného telefonního přístroje, tak právě psacím telefonem, a to zelenou linkou zcela zdarma. Jak tedy samotná komunikace probíhá? Neslyšící účastník se za pomoci psacího telefonu spojí s operátorkou a zadá jí telefonní číslo slyšícího účastníka, kterému se chce dovolat. "Hovor" je spojen a operátorka napsanou zprávu přetlumočí do telefonu druhému účastníkovi. Pokud telefonuje slyšící neslyšícímu, postup je stejný, jen v opačném pořadí. Hlas je operátorkou přepsán na displej telefonu neslyšícího. A konečně pokud se domlouvají dva neslyšící účastníci, jednoduše si píší. Pro neslyšící je zřízena zelená linka s číslem 0800143143 (z psacího telefonu), pro slyšící 0800142142 a možnost dofaxovat se máte na 0800147147.

O tom, že k využití této služby se staví zejména zainteresovaná skupina velmi kladně, svědčí až 300 hovorů měsíčně, k čemuž přispívá i sazba 2 Kč/min po celé ČR. V zemi je navíc zhruba sedm internátních škol pro sluchově postižené, které využívají pro spojení svých svěřenců s rodiči právě psací telefon. Další skupinou, která nejčastěji využívá služeb operátorského centra, jsou neslyšící podnikatelé. Zelená linka pracuje dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu.