Telefonní ústředny Siemens

Kvalitními produkty oslovil německý koncern Siemens statisíce zákazníků po celé Evropě a zatím to vypadá, že pozici jednoho z dominantních výrobců nehodlá hned tak opustit. Zázemí silného vědeckého potenciálu doslova nadívajícího nenápadná šasi všech vyráběných přístrojů výkonnou elektronikou přitahuje pozornosti i v případě telefonních ústředen, kde byl největší pokrok učiněn v oblasti digitální sítě euroISDN. Všechny jeho produkty mající na starost správu volání už v samotné filosofii počítají s plnohodnotným nasazením na podstatně zajímavějších vlnách digitálního věku. Připomínáme, že podrobný rozbor výhod a záporů otázky, zda byste svoji ústřednu měli napojit přes EuroISDN nebo analogovou linku, jsme již dříve řešili v článku EuroISDN versus analogová linka - co zvolit?.

Poslední dobou začíná viditelně proplouvat na povrch nová firemní strategie sdružující dosud rozdílné systémy. Integrace pobočkových ústředen, počítačových sítí, zabezpečovacích zařízení, ... vede zákazníka k zakoupení produktů od jednoho výrobce, což kromě výhod s vzájemnou kompatibilitou a společným servisním zázemím znamená i užitek pro samotný koncern, který má pak šanci získat větší množství zakázek. Zkrátka oboustranně výhodná iniciativa. Zjednodušení rozmýšlení o vítězi potenciálního konkurzu znamená i vytvoření několika kategorií distribuovaných produktů, což vede k jednoduššímu přizpůsobení nabídky představám uživatele. V případě telefonních ústředen se jedná především o rozdílné dimenzování podporovaného počtu vnitřních resp. státních linek, u Siemensu provázené téměř identickým množstvím funkcí. Je důležité ale připomenout, že námětem našeho přehledu ústředen nejsou velká řešení a callcentra - zde jsou požadavky natolik individuální, aby nebylo možno je na únosném prostoru generalizovat tak, jako se to pokoušíme činit u ústředen malých a středních.

Siemens Gigaset 2060isdn

Nejmenší telefonní ústřednou v nabídce je systém určený ryze pro připojení k digitální síti euroISDN. Místo obvyklých a poněkud neoperativních dvojlinek používá standard DECT/GAP, známý z oblasti novodobých bezdrátových telefonů (produktová řada Siemens Gigaset 2010) pracujících v pásmu 1880-1900 MHz, od nichž převzal i koncová zařízení. Státní linku mu tvoří základní přípojka euroISDN 2 (2xB + 1xD16 kanál), kterou dává k dispozici až 8 přenosným částem a 2 klasickým analogovým přístrojům, mezi nimiž může být např. fax. Jiné rozhraní už nikde nenajdete, což vede k okamžitému vytvoření několika vcelku podstatných nevýhod. Obecnou vlastností euroISDN je rychlejší přenos dat (64 kbps /B kanál) resp. faxů, ovšem za předpokladu ryze digitálního přenosu, k němuž potřebujete odpovídající zařízení, tzn. ISDN modem resp. fax skupiny G4. Nabízí se však otázka, kam ho připojíte, když jediná dostupná digitální rozhraní jsou bezdrátová a v současnosti neexistuje žádné zmíněné zařízení, které by na něj bylo zavedené. Další problém vznikne při vytvoření požadavku na snížení telefonních poplatků za hovor vedený do sítě mobilních telefonů, vyžadující pořízení euroISDN GSM brány. Přejdu-li její současnou, poměrně vysokou pořizovací cenu (cca. 45 000,-), tak narazím na problém kam ji připojit. Jediný vstup státní linky totiž obsazuje samotná přípojka ISDN. Jinými slovy nezbývá nic jiného, než se spokojit s vysokým účtem nebo manuálně přehazovat mezi vstupy.

Systém byl nepochybně konstruován jako ryze digitální bratr populárních bezdrátových telefonů Gigaset a z tohoto pohledu je nutné k němu přistupovat. Za poměrně dostupnou cenu dokáže vytvořit telefonizaci početnějších domácností nebo malých kanceláří, přestože neřeší připojení digitálních koncových zařízení. Na rozdíl od "běžných ústředen" sice zvládá současně jen čtyři vnitřní a dva vnější (víc to ani nejde) hovory, ale v praxi stejně s největší pravděpodobností nenastane situace, kdyby chtělo najednou hovořit tolik účastníků. Osobně bych ho doporučoval především do míst s dvěma přípojkami euroISDN, přičemž první by sloužila pouze k telefonování přes Gigaset a druhá datovým přenosům, kde by své místo mohl mít zmíněný fax skupiny G4, modem, ...

koncová bezdrátová zařízení

Gigaset 2000S

Gigaset 2000C

Gigaset 2000C pocket

Gigaset 2000T

Naše recenze GigaSet DECT telefonů řady 2010 najdete zde.

Siemens Hicom 100E/150E

Plnohodnotnými pobočkovými ústřednami můžeme nazývat až produktovou řadu Hicom, která kromě modulární koncepce zajišťující skutečné přiblížení zákazníkovým potřebám nabízí i odstupňování podle požadovaného počtu linek. Nejmenším komunikačním systémem s řádově desítkovým počtem vnitřních linek je Hicom 100E, dodávaný ve dvou modifikacích. Malým firmám byl doslova ušit na míru model 112, zvládající v maximální konfiguraci 4 digitální a 4 analogové státní linky. Připojená tabulka u tohoto uspořádání udává sice jen 8 vnitřních poboček, což se na první pohled nejeví mnoho, ale za přítomnosti doplňkových terminálů lze tento počet zvýšit až na dvacet. Schopnějším modelem, alespoň do počtu linek se jeví 118-ka. Osm státních linek dává k dispozici 26 vnitřním pobočkám, při maximálním využití systémových telefonů dokonce až 56, což už stojí za úvahu. Náročnějším zákazníkům, mezi něž patří především středně velké firmy, nejvíce vyhoví kapacitně vyšší třída skrývající se pod označením 150E. Velké telefonní nároky totiž dokáže vyřizovat rovněž prostřednictvím primární přípojky euroISDN (30xB+ 1xD64).

Největším přínosem pro zákazníka je takřka stejná funkční základna všech Hicomů, odpovídající nejvyšším nárokům. Z její široké škály si pozornost zaslouží především projektová čísla, což není nic jiného, než oddělené evidování uskutečněných volání z libovolných poboček, týkajících se určité akce. Odpovědní manažeři pak mohou snadno sledovat telefonní náklady např. za technickou podporu u nově distribuovaného produktu. Typicky Siemensovským řešením bych označil možnost rozšíření telefonů o šestici přídavných adaptérů. Tím nejznámějším je klávesnice s přídavnými tlačítky, za kterou v nabídce následují adaptéry pro připojení jednoho dalšího systémového telefonu, analogového resp. ISDN koncového zařízení, počítače přes rozhraní V.24 či příslušenství pro hlasité telefonování v podobě mikrofonu a sluchátek. Velkým plusem je i možnost zasílání krátkých textových zpráv, které jsou sice pouze předdefinované (10), ale svůj účel plní víc než dostatečně.

Na rozdíl od výše představovaného Gigasetu se mi nepodařil najít žádný zmíněníhodný nedostatek, pominu-li na naše poměry trochu vyšší cenu. Vyzdvihnutí si totiž zaslouží i dokoupitelný LAN bridge, který Hicoma učiní plnohodnotným prvkem místní počítačové sítě, neboť kromě snadnějšího přístupu k datovým službám dokáže propojit i vzdálené LAN přes ISDN (funkce routeru) nebo telefonovat s použitím PC, tzn. sestavit odchozí spojení z PC přes LAN. Pochvalu si zaslouží i koncová zařízení, u nichž lze všem tlačítkům přiřadit libovolné funkce.

koncová zařízení

Entry

Standard

Comfort

Memory-systémový telefon