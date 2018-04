Telefonní ústředny Panasonic

Počátkem devadesátých let, v době našeho rozhlížení po demokratickém světě, byly pobočkové ústředny Panasonic absolutní špičkou českého trhu. Vyznačovaly se moderní technologií, spolehlivým softwarem a výbornou kvalitou zpracování, díky níž nebylo v mnoha případech třeba servisních zásahů od dob jejich namontování. S postupem doby však přišla silná konkurence s produkty posunujícími pomyslnou laťku vyspělosti o několik tříd výš.

Současná nabídka japonského výrobce čítá tři odlišné modely, nepočítám-li dva, dnes už silně zastaralé analogové exempláře KX-TA616CE resp. KX-TA308CE schopné obsloužit v maximální konfiguraci 24 poboček. Současné expanze digitálních sítí, neustálé snižování poplatků za jejich užívání a v neposlední řadě také počítání s určitou kapacitní rezervou jim totiž mnoho oblastí nasazení nepřiřknou.

Panasonic KX-TD816CE / KX-TD1232CE

Stěžejní ústředny, určené především pro klientelu z řad malých, částečně i středních podniků se navzájem odlišují maximální kapacitou, funkcemi dálkové správy a diagnostiky, jimiž je společně s možností propojení dvou systémů vybaven vyšší model. Zajímavým prvkem rozšiřující výbavy jsou pak speciální porty XDP (extra device port) umožňující připojení dalších, zcela nezávislých poboček k systémovým telefonům. Při jejich využití vzroste podporovaný počet poboček o rovnou třetinu, tzn. na 32 resp. 64. Pokud se i přesto ukáže kapacita nedostatečná, nabízí TD1232CE zmíněnou možnost kaskádovitého propojení s druhým systémem stejného typu, čímž dosáhne až 128 poboček a 24 státních linek.

Myšleno bylo i na řešení pro firmy vyžadující maximální volnost pro své zaměstnance, kdy lze základní počet poboček nahradit 16 resp. 64 bezdrátovými telefony standardu DECT/GAP. V případě propojení dvou systémů je však možné řídící modul instalovat pouze do hlavní ústředny (master). Diskutovaná otázka skutečné kompatibility např. s produkty Siemens byla odzkoušena použitím Gigaset repeateru, který s ostatními komponenty pracoval bez sebemenších problému stejně tak, jako přenosná část Siemens 2000.

Rozhodnete-li se využívat služeb digitální sítě, dostanete na výběr zásuvné karty pro připojení jedné nebo šesti základních přípojek ISDN, v případě většího modelu i jedné primární. Za drobnou nevýhodu bych považoval absenci podpory subadresování, jinými slovy vzdálenému přistupování ke konkrétním datům v počítači. V době internetu by se mohlo zdát, že tato funkce je vesměs zbytečná, ale svého významu nabývá ve chvíli, kdy firma potřebuje svým obchodníkům co nejrychleji zpřístupnit aktuální informace. Poměrně nepříjemně se pak může jevit absence podpory přesměrování hovoru přímo v síti, kdy účastník zabere o jeden kanál navíc.

Již od roku 1995 nabízí funkce automatického směrování hovorů (ARS) do nejvýhodnějších sítí, čímž svým zákazníkům podstatným způsobem snížuje telefonní účet. V době blízkého pádu monopolu je tato otázka čím dál tím více aktuální.

Pro efektivní komunikaci se zákazníky je k dispozici funkce UCD, což je v podstatě "ořezanější" verzí novodobého ACD (automatic call distribution). Ústředna tak sice nesplňuje všechny požadavky kladené na call centra, ale pro základní vyřizování telefonátů to bohatě postačí. Ostatně absence jakékoliv formy CTI sama o sobě svědčí o nasazení v méně náročných podmínkách.

Panasonic KX-TD500

Vlajkovou lodí nabídky je systém určený především pro větší firmy, popř. call centra, kde najde své využití jeho maximální kapacita čítající 512 poboček v největším, třískříňovém provedení. Tento fakt ho řadí do kategorie velkých ústředen, kde jeho přímými konkurenty jsou např. Siemens Hicom 250E, Bosch Integral 33xE či LT Definity. Z tohoto hlediska je také nutné na něj pohlížet, neboť každé sebemenší technologické zaváhání znamená pro uživatele ztrátu klienta, vyšší náklady, nebo neefektivní využití potenciálu společnosti. V současnosti však není zcela jisté, která verze se na našem trhu objeví, a tak ne všechna fakta jsou dosud známá. Samotná ústředna už sice několik let existuje u našich východních sousedů, ale disponuje menším množstvím funkcí, než má 1232CE, což by ji v našich podmínkách zajísté učinilo neprodejnou. S konrétním posouzením proto počkáme do jejího definitivního uvedení na trh. Údaje uvedené v tabulce, proto prosím berte pouze jako ilustrativní.