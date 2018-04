Telefonní ústředny Ericsson

Společnosti Ericsson je v našich končinách spojována především především s vývojem rádiových sítí a mobilních zařízení, přičemž na ostatní produkty se tak trochu zapomíná. Kromě armádních systémů, strukturované kabeláže či pagingu nabízí i zařízení nepostradatelná pro jakékoliv časově stálé uskupení lidí, jimiž pobočkové ústředny nepochybně jsou. V současném výrobním programu švédského koncernu se nacházejí tři kapacitní třídy pokrývající svými parametry potřeby naprosté většiny firem, což je dnes nutná podmínka pro dobývání nejen evropského trhu.

Ericsson vidí největší budoucnost v linkách IP, jejichž prostřednictvím bude do roku 2005 realizována naprostá většina datového a telekomunikačního provozu. Není proto divu, že významný pokrok ve VoIP (voice over IP) si připisuje právě on. Zákazníky získává kromě pozoruhodných parametrů svých produktů i existencí zpětné kompatibility jednotlivých komunikačních systémů, což znamená nemalé úspory při jejich event. budoucí výměně resp. upgradu.

BusinessPhone 50 / 250

Pobočkové ústředny řady Business Phone jsou určeny prakticky pro všechny firmy v jakémkoli stadiu vývoje, neboť jako jedny z mála umožňují plynulé rozšiřování kapacity.

Jejich dvě vyráběné modifikace se totiž navzájem odlišují pouze samotnou skříní obsahující zdroj a pozice pro zásuvné karty.

Menší z nich, označovaná číslovkou 50 (P)disponuje 5-ti pozicemi představujícími v digitální variantě až 96 poboček, což ji předurčuje k nasazení v malých a středních firmách.

Náročnějším zákazníkům vychází vstříc 250-tka (BP250)s jednou až třemi skříněmi s prostorem pro 9 karet v každé z nich. V maximální konfiguraci tak obslouží na 200 poboček v běžném resp. 300 ve speciálním provedení pro hostitelská zařízení.

Velmi zajímavé řešení přináší Ericsson pro ty, kteří nechtějí, resp. nemohou ve svých sídlech vybudovat telefonní rozvody. Zatímco konkurence nabízí pouze několik alternativních bezdrátových poboček (obvykle okolo 12-ti), tak BusinessPhone si hravě poradí až s 25 (BP 50) resp. 210 (BP 250), pracujícími ve standardu DECT/GAP plně integrovaném do obou typů ústředen. Celý rádiový systém je tvořen maximálně 4 resp. 60 základnovými stanicemi pokrývajícími oblast 30-50 metrů uvnitř budov a asi 300 metrů v otevřeném prostoru. Přenosné části mohou využívat všech funkcí BusinessPhone, přičemž písmenka GAP vám umožní v systému používat libovolné "utržené sluchátko" (musí podporovat GAP), paradoxně tedy i konkurenční Siemens, Alcatel, ....

Dalším rozšířením, bez něhož by se moderní PbÚ neměla obejít, je systém hlasové pošty, označovaný jako VMU-HD. Jednotka obstarávající až 300 hlasových schránek, zajišťující automatickou obsluhu ústředny, hlasové informace či externí přístup do systému je díky 170 MB pevnému disku v provedení PCMCIA schopna zaznamenat 11 hodin 40 minut digitalizované řeči (32 kbps). Vyžadujete-li vyšší kvalitu nahrávky, tzn. vzorkovací frekvenci 64 kbps, pak se musíte spokojit s pamětí pro 5 hodin 50 minut. Pro všeobecné použití má VMU-HD 16 simultánních hlasových kanálů a pro aplikace jako automatická spojovatelka, DISA, či záznamník lze používat max. 8 kanálů. Funkce automatické obsluhy ústředny zajišťuje primární zpracování telefonických hovorů pomocí menu s předem nahranými pokyny, jichž je možno nakonfigurovat až 302. V aplikacích integrujících telefon s počítačem (CTI) lze funkci navíc použít k předání pokynu volajícím, aby zadali údaje vedoucí k přepojení na nejvhodnější pobočku, odkud mohou čerpat data z počítačů. Využití jako hlasový informační systém je samozřejmé.

Nasazení např. v hotelovém provozu s sebou přináší výrazné zjednodušení agendy. Ústředna je totiž schopna vysílat do počítače údaje o hovorech hosta, stavu pokoje (uklizený/neuklizený), data o buzení hostů, ... a naopak přijímat údaje o čísle pokoje, jména a řeči hosta, době pobytu či kreditní kartě. Většinu funkcí hotelového počítače, pokud není k dispozici, přitom může převzít systémový telefon recepce. Nechybí ani možnost buzení.

Představovaný BusinessPhone patří bez pochyb k jedné z nejlepších pobočkových ústředen na evropského trhu. Vyzdvižení si zaslouží především díky velkému množství bezdrátových poboček, výbornému systému hlasové pošty, technologické vyspělosti a vzájemné kompatibilitě dílů. Funkci ARS u BP 50 a BP 250 zastává tzv. LCR (Least Cost Routing), tedy vyhledávání nejlevnější cesty spojení. Uspokojí vaše potřeby i z hlediska integrace do počítačových sítí, neboť si rozumí s Windows NT a Novell. Určitě o něm zauvažujte a nezapomínejte, že cena není u komunikačních systémů rozhodujícím faktorem.

Koncová zařízení:



