Telefonní ústředny Bosch / Tenovis

Vyslovením jména německého koncernu Bosch si naprostá většina Čechů vybaví pojem v oboru elektrického nářadí nebo jako dodavatele prvků automobilového průmyslu, podstatně nižší procento mobilní telefon a minimum autorádia. Ostatní produkty v podobě kotlů a diagnostických zařízení už pro mnohé ztrácí se samotnou firmou spojitost. Není proto divu, že telekomunikační divize privátních sítí je v našich končinách mimo odborné kruhy poměrně neznámá.

Začátkem dubna 2000 divize privátních sítí společnosti Bosch Telecom ve Spolkové republice Německo bude vystupovat pod novým jménem a logem - Tenovis, částečně vycházejících z prapůvodní společnosti Telenorma, jež byla koncernem v dřívějších dobách zakoupena. Majoritním akcionářem se přitom stane americká investiční společnost Kohlberg, Kravis Roberts & Co ( KKR ). Staronová společnost startuje s výhodnou pozicí, neboť pokrývá více než německého trhu a jen v Evropě má více než 200 000 zákazníků. V České republice se situace nezmění, divize privátních sítí je jako dříve součástí společnosti Robert Bosch odbytová společnost s.r.o.

Svou cestu si Bosch zvolil směrem maximální přizpůsobivosti produktů požadavkům zákazníka, a tak do systémů integroval všechny vymoženosti současnosti. To by však samo o sobě nestačilo. Jednotlivé pobočkové ústředny dostaly modifikace, s nimiž vyhoví požadavkům hotelového provozu, zdravotnických zařízení či seniorských penzionů, přičemž dalším úpravám jsou stále otevřeny. Oproti jiným výrobcům je v těchto speciálních aplikacích počítáno i s částečnou změnou hardwaru, konkrétně přizpůsobením koncových zařízení místním potřebám.

Integral 3E

Pobočková ústředna Integral 3E poprvé vstoupila na český trh v roce 1997 a je přímým následovníkem modelu I3, nesoucího označení výrobek roku 1995. Při maximální výstavbě, prezentované 4 nástěnnými skříněmi, každé s volným prostorem pro 6 zásuvných karet, dokáže obsloužit až 112 poboček a 30 státních linek.

Každé ze čtyř rozhraní ISDN 2B+D na kartě U4S lze použít buď pro napojení vnější ISDN rozhraní To ( euroISDN 2 ) nebo jako vnitřní rozhraní So pro napojení digitálních terminálů BOSCH T1 nebo jiných libovolných ISDN zařízení ( PC, videokonference, ... ). K dispozici je i karta pro ISDN 30B+D.

Uživatelům, kteří nechtějí být omezeni délkou kabelu, nabízí využití systému bezdrátových telefonů DECT/GAP. K ústředně může být připojeno až 28 základnových stanic (RBS), z nichž každá současně zvládne 7 hovorů a do vzdálenosti 1 km nepotřebuje individuální napájení. Obdobně jako ostatní DECTy pokryje prostor cca. 50m v uzavřeném resp. 300m volném prostoru.

Dalším připravovaným volitelným rozšířením je hlasový server disponující 8 hodinovou pamětí, více než dostatečnou pro podporovaných 100 schránek. Volající přitom provází nedílnou automatickou spojovatelkou, alespoň částečně zastávající funkci recepční.

Představovaný systém je naprosto ideální pro malé a střední firmy, jimž svými vlastnostmi, mimo jiné zahrnujícími i automatické vybírání nejvýhodnější cesty LCR (ARS), naprosto vyhovuje. Bez sebemenší nadsázky lze říci, že tvoří silnou konkurenci i systémům natolik zvučných jmen, jako HICOM 150 od Siemens nebo EuroGeneris od Lucent Technologies.

Integral 33xE

Největší pobočkové ústředny v nabídce společnosti Bosch tvoří řada Integral 33xE, dodávaná v mnoha kapacitních modifikacích, rozdělených do dvou základních skupin. Pod označením W se skrývají systémy s nástěnným provedením šasi, začínající na 64 portech (součet vnitřních+vnějších linek) u modelu W0 a končící 256 porty modelu W2. Opravdu náročným pak vychází vstříc stojanové provedení typu B s 512 porty u modelu B1 (Half Kilorack) resp. 1024 u modelu B2 (Kilorack). Větších systémů se pak dosahuje vzájemným sdružováním. Jenom pro zajímavost uveďme, že celý systém je řízen 32 bitovým mikroprocesorem Motorola MC 68EC 030.

Především velké firmy zaujme budování privátních sítí, ať už prostřednictvím obvyklého hvězdicového popř. polygonálního spojení jednotlivých ústředen, kdy řada 33xE nabízí rozhraní S0FV a S2MFV. Struktura samotných kanálů je u nich identická s rozhraním ISDN, avšak rozdíl spočívá v odlišných protokolech signalizačního D kanálu. U homogenní sítě, tvořené výhradně ústřednami Integral 33xE, je používán protokol Bosch TNET, u heterogenní sítě protokoly Q-SIG resp. DPNSS a u virtuálních sítí, využívajících spojení přes veřejnou síť ISDN protokol IPN. Pochopitelně jsou k dispozici i analogová rozhraní, avšak v dnešní době je nemá smysl detailně rozebírat. K samotné HW části spojování se nabízí optický resp. metalický kabel, či mikrovlnný spoj, přičemž využitím optického kabelu lze vytvořit navenek jediný systém bez jakýchkoliv omezení s kapacitou přesahující 16 000 portů. U ostatních spojů není omezena.

Nedílnou součástí výbavy se stala podpora standardu VoIP (Voice over IP), přinášejícího výrazné úspory u dálkových hovorů. Naši operátoři sice portfolio svých služeb o IP telefonii rozšířili (Netcall, Internet Call, BusinessCall, XCall, ...), avšak stále, především u firem s mezinárodní působností, mnohdy vyjde levněji využití vlastní technologie. Máte-li k dispozici svůj vlastní resp. pronajatý datový okruh, tak už je využívání klasických cest k vzájemné komunikaci s pobočkami vesměs zbytečným luxusem.

Výborným způsobem bylo pojato řešení pro firmy, které by rády své zaměstnance vybavily bezdrátovými terminály namísto klasických telefonů. V rámci standardu DECT/GAP zvládne systém obsloužit až 256 základnových stanic vzdálených 1 km resp. 3 km při lokálním napájení, což představuje přibližně 1800 bezdrátových poboček. Za zmínku stojí i nový "handset" MM588 s českým jazykem, nejen vzhledově silně připomínající mobilní telefon Bosch 908. Nebýt většího počtu tlačítek, tak jsou od sebe takřka k nerozeznání.

Poslední dobou je čím dál tím častěji žádaná i funkce CTI (Computer Telephony), kterou Integral 33xE nabízí u svých systémových telefonů TH13, TM13 a TS13. Komunikace s počítačem probíhá prostřednictvím sériového rozhraní V.24 (RS-232). Operátor s pomocí odpovídajícího softwaru CTI Com4Tel v českém jazyce tak může snadno získat statistiku uskutečněných hovorů, obsáhlý telefonní seznam, propojit se s firemní databází (ODBC, DAO, ISAM), ....

O dokonalé spravování hovorů se starají funkce LCR a ACD. Prvně jmenovaná není ničím jiným, než automatickým vybíráním svazku, nebo chcete-li cesty, známá rovněž pod označením ARS. Všechny odchozí hovory LCR zpracovává podle předprogramovaného algoritmu a uskutečňuje přes nejvýhodnější spoje. Přejděme však k neméně zajímavé ACD (automatic call distribution), přinášející funkce call centra s promptním vyřizováním hovorů, nabízené ve třech úrovních rozdělených především dle náročnosti požadavků. Ta nejjednodušší je zajišťována samotnou pobočkovou ústřednou a má na starosti "pouze" optimální distribuci hovorů. O třídu výš se nachází tzv. ACD Server, přímo propojený s PABX, s nímž přichází i statistika a on-line management. Pro nejnáročnější je pak určeno call centrum navíc vybavené CTI, IVR a propojením dat z firemní databáze s identifikací volajícího. Obchodník tak okamžitě dostane do počítače stav zakázky ještě před tím, než vůbec telefon zvedne.

Představovaný systém nejlépe vyhovuje především středním a velkým firmám, pro něž je škálou svých funkcí doslova předurčen. V nejmenší modifikaci W0 by sice vyhověl i menším subjektům, ale není možné při posuzování zanedbat ani finanční aspekt. Obdobně jako menšího bratra si ho dovolím považovat za významného konkurenta systémů Lucent Technologies, konkrétně ústřednám Definity a dalším světovým výrobcům..

